Arriva a Caserta la grande festa del Cioccolato Artigianale di Choco Italia in Tour

A Caserta, nella centralissima Piazza Dante a pochi passi dalla maestosa e splendida Reggia Borbonica, arriva il tour autunnale della grande festa del cioccolato di Choco Italia, un tour che porta la dolcezza del cioccolato nelle più belle città d’Italia con un grande mercato itinerante del buon cioccolato artigianale. A Caserta 4 giorni di festa con tanto buon cioccolato

Da giovedì 10 a domenica 13 novembre 2022 una tappa autunnale della festa del Cioccolato di Choco Italia in Tour sarà nella centralissima Piazza Dante di Caserta a pochi passi dalla splendida Reggia Borbonica. Una grande Tour Festival/Mercatino del Cioccolato e dell’Artigianato dedicato alla promozione e alla valorizzazione del buon Cioccolato Artigianale.

Choco Italia in tour è il mercatino itinerante del buon cioccolato artigianale italiano che sarà in giro anche in Campania con questo suo tour autunnale: è già stato Pompei con un grande successo di pubblico e sarà anche a Benevento, con tante casette con gli artigiani del buon cioccolato. La fiera sarà sempre aperta ad ingresso libero, dalle ore 10 e fino alle 24, per la felicità di tutti i golosi che troveranno tante ottime specialità di buon cioccolato artigianale.

Anche la Ciokofabbrica la Prima Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato Itinerante e tante specialità

Anche nella tappa casertana di Choco Italia in Tour ci sarà la Ciokofabbrica la Prima Fabbrica Culturale Europea del Cioccolato Itinerante e poi tanta attenzione anche per i bambini con animazione per i piccoli e laboratori del Cioccolato Artigianale per gli alunni delle scuole. A Choco Italia in tour ci saranno tanti produttori del cioccolato artigianale che provengono da diverse regioni italiane e porteranno le loro bontà a Caserta da giovedì 10 a domenica 13 novembre 2022.

A Choco Italia in tour si troveranno, oltre a tanto buon cioccolato, anche:

Il Miglior Cioccolato Artigianale, le Creazioni in finissimo Cioccolato dei Maestri Cioccolattieri provenienti da tutta Italia, Dolci e Specialità Italiane in Cioccolato e Praline, Cremini, Torroni, Cioccolattini per tutti i gusti

Dalla Campania: mostaccioli e dolci tipici, caffè, cremini e cioccolato di vari gusti, ottimi torroni, caramelle, lecca lecca e marshmallow, ma anche nocciole e creme spalmabili a base di Nocciola di Giffoni;

E poi dal Molise cremini e cioccolato artigianale, dalla Calabria, liquirizia calabra ed i liquori artigianali (anche alla canapa), ma anche cremini e croccanti e dalla Sicilia cannoli e pasta di mandorla, ma anche torroni, scorzette ricoperte di cioccolato, croccanti ed il noto cioccolato di Modica.

Choco Italia in tour sarà aperto a Caserta nella centralissima Piazza Dante a pochi passi dalla splendida Reggia Borbonica tutti i giorni, dalle ore 10 alle ore 24, e sarà a ingresso gratuito.

Maggiori informazioni Infoline Associazione Italia Eventi: 338 6157844 Choco Italia in tour: Infoline 375.5643840

