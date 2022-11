Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 11 al 13 novembre 2022

© Napoli da Vivere

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Tante sagre e feste in Campania nel weekend dal 11 al 13 novembre in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

La Sagra delle Sagre a Sant’Angelo dei Lombardi

Da Venerdì 11 a Domenica 13 Novembre 2022 nel centro storico di Sant’Angelo dei Lombardi, in provincia di Avellino, si terrà l’attesa “La Sagra delle Sagre” un bell’evento che da anni presenta ottima gastronomia, artigianato e tradizioni culturali locali dell’Irpinia. Non mancheranno infatti alla “Sagra delle Sagre” anche i buoni e conosciuti prodotti caseari irpini tra cui il formaggio pecorino e il Carmasciano, i caciocavalli podolici, e poi i prosciutti egli insaccati tipici della zona assieme a tante altre specialità locali quali il miele, i biscotti, i taralli ed il pane cotto a legna, le castagne, il tartufo, i funghi, l’olio. Tanto spazio anche ai buoni i vini irpini con le migliori cantine e aziende e i loro buoni prodotti, noti per la genuinità, originalità e bontà. Completano le attrazioni della festa anche laboratori del gusto, convegni e dibattiti e poi mostre di artigiani ed artisti locali e poi le visite ai siti storici locali come la Cattedrale con l’antica Cripta, il Centro Storico, il Castello Longobardo e l’antichissima Abbazia del Goleto. La Sagra delle Sagre a Sant’Angelo dei Lombardi

La Festa della Castagna di Montella Igp in Alta Irpinia continua anche in questo weekend

A causa dei problemi meteo del weekend scorso l’organizzazione ha deciso di continuare la Festa della Castagna di Montella Igp anche nei giorni 11,12 e 13 novembre 2022. Il nuovo programma nella foto. Da lunedì 31 ottobre fino a domenica 6 novembre 2022 ci saranno ben 7 giorni di festa a Montella, in Alta Irpinia per la grande Festa della Castagna di Montella Igp con i tanti ottimi prodotti della enogastronomia locale e le gustosissime Castagne di Montella che hanno ricevuto l’ambito riconoscimento dell’Identificazione Geografica Protetta (IGP). Previsti 114 stand di cui 26 stand in cui troverete castagne fresche, caldarroste, castagne flambe’, 37 con primi, secondi, panini e poi dolci, vino e birra artigianale e artigianato. Una festa che durerà ininterrottamente per tutta la settimana con un percorso enogastronomico che si snoda, nel centro storico di Montella, attorno a piazza Bartoli. Dopo due anni di stop a Montella ci saranno le eccellenze enogastronomiche locali e non solo. Infatti, per la 38° Festa della Castagna di Montella Igp, saranno presenti oltre ai rinomati Ristoratori della zona anche le Aziende agricole, i Caseifici, le Pasticcerie, i Birrifici, le Aziende vinicole e gli immancabile Artigiani. Non mancheranno anche tre le postazioni riservate alla musica dal vivo, laboratori e spettacoli per bambini, Show cooking, mercatini bio delle associazioni di categoria e tante altre iniziative anche culturali. 38° Festa della Castagna di Montella Igp

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Festival di San Martino “Musica, Zeppole e Vino” – San Marco di Castellabate – Salerno. Ritorna nei giorni di Venerdì 11, Sabato 12 e Domenica 13 Novembre 2022 dalle ore 18:00 a San Marco di Castellabate al Rione Rocchetta il Festival di San Martino “Musica, Zeppole e Vino”. Una bella festa-sagra ed un bel momento per festeggiare tutti assieme il periodo autunnale nel rione “Rocchetta” e in tutti suoi vicoli. La festa è organizzata dall’Associazione Vivi San Marco che, in tutti i caratteristici vicoli del Rione, proporrà attività diverse in ricordo delle vecchie tradizioni familiari , come l’antica sartoria, la lavanderia e così via. Ci saranno anche riferimenti alla festività di San Martino con varie proposte per assaggiare le classiche Zeppole e il buon Vino. Festival di San Martino

Domenica 13 novembre e in tutte le quattro domeniche del mese di novembre 2022° Cerreto Sannita, in provincia di Benevento si terrà l'evento Le Domeniche dell'Olio, una kermesse gastronomica all'insegna della valorizzazione di uno dei prodotti tipici locali: l'ottimo olio di Cerreto DOP. Nelle 4 domeniche dell'Olio a Cerreto Sannita, in Piazza San Martino, ci saranno tanti stand presso i quali, oltre a degustare ed acquistare l'ottimo olio DOP sarà anche possibile assistere alla molitura delle olive e provare non solo l'olio nuovo, ma i tanti prodotti tipici del territorio sannita. Previste visite guidate ai frantoi locali, dove si potrà assiste da vicino al processo della lavorazione dell'olio e dove si potrà acquistare il prodotto direttamente dai produttori. In questo periodo i ristoranti del paese prepareranno, per l'occasione, menù di prodotti tipici e in vari punti del paese saranno allestititi stand per le degustazioni, la ristorazione ed esposizione di olio e dei prodotti tipici locali. Ogni domenica anche spettacoli musicali ed esibizioni di artisti di strada, oltre ad animazioni per bambini. Possibili anche visite guidate alle collezioni del Museo della Ceramica, altra eccellenza di questa bella cittadina in provincia di Benevento.

Arte e Sapori – degustazioni ed eventi al Parco Commerciale Grande Sud – Giugliano – Napoli. Anche il 12 e 13 novembre 2022, al Parco Commerciale Grande Sud torna l'appuntamento con il gusto, le tradizioni e gli antichi mestieri. Grande successo per questa 16^ edizione di " Arte e Sapori" che chiude domenica 13 novembre dopo settimane di successi al Parco Commerciale Grande Sud a Giugliano in Via Circum.zione esterna, angolo Via S. Maria a Cubito, in località Chiatano. In particolare il 12 novembre -"I SALUMI DI GIUGLIANO: IL CAPOCOLLO TIPO GIUGLIANO" Dalle ore 17.00-20.00 degustazione in Galleria – 13 novembre ore 18.30 – Show cooking di Francesco Petito, concorrente a Chef Academy di Antonino Cannavacciulo 2019. E per gli sportivi anche un altro appuntamento da non perdere: si Gonfia la Rete!!! Sabato 12 novembre ore 15:00 Napoli – Udinese.

Mercatini Agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica – Napoli – date e piazze di Novembre. Anche a novembre 2022 in alcune piazze di Napoli si terranno i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. I migliori prodotti della Campania a prezzi convenienti e sotto casa. In tutti i weekend i mercatini agroalimentari di Coldiretti Campagna Amica saranno in tante piazze della città in cui troveremo gli stand Gialli di Coldiretti, con tanti prodotti genuini dell'agroalimentare Campano. Tante buone produzioni della Campania a prezzi convenienti con frutta, verdura, vino, olio extravergine, formaggi, salumi, pasta artigianale al 100% di grano italiano, prodotti da forno, miele, spezie, conserve artigianali, piante e fiori e tanto altro. Mercatini Agroalimentari di Coldiretti a Napoli: tutte le date di Novembre

