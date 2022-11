Claudio Baglioni al Teatro San Carlo di Napoli con il suo Tour Dodici Note Solo bis

Baglioni ritorna al San Carlo con un nuovo Tour teatrale Dodici Note Solo Bis che lo riporta nei maggiori teatri lirici e di tradizione d’Italia.

Lunedì 7 novembre 2022 Claudio Baglioni torna al San Carlo di Napoli. Dopo il grande successo per il Tour teatrale Dodici Note Solo 2022 che ha chiuso a Napoli al Teatro San Carlo il 16 maggio 2022 la prima tournè, Claudio Baglioni ritorna con un concerto nei maggiori teatri lirici e di tradizione d’Italia dal titolo “Dodici Note Solo Bis”. Quello di Napoli a maggio fu il 71 concerto del tour “solo” e capitò nel giorno del 71° compleanno di Baglioni.

Il nuovo tour vedrà di nuovo Baglioni al Teatro San Carlo di NApoli, che sarà la voce del concerto esibendosi anche al pianoforte e agli altri strumenti con i brani più belli del suo grande repertorio.

Un grande show che sta riempiendo tutti i grandi teatri italiani

“Dodici note solo bis” è un grande concerto dal vivo che ci farà di nuovo vivere l’emozione dei grandi eventi musicali dal vivo.

Un’emozione straordinaria, come l’ha definita lo stesso Baglioni che ogni dozzina d’anni ripete una grande esibizione da solo sui palchi dei teatri dove lui stesso suonerà tre tastiere, una con un pianoforte digitale-acustico, mentre le altre due riporteranno solo gli effetti musicali dell’orchestrazione.

Per il precedente Dodici note solo Baglioni ha percorso 25.000 km in cento giorni cantando e suonando per sei sere a settimana ed ora una nuova avventura con “Dodici note solo bis”

Biglietti per Claudio Baglioni al Teatro San Carlo di Napoli

🗓 Quando: 7 novembre 2022 ore 21:00

7 novembre 2022 ore 21:00 🎟 Biglietti : Biglietti disponibili su TicketOne

: Biglietti disponibili su 📍 Dove: Teatro San Carlo di Napoli – Via San Carlo, 98, 80132 Napoli NA (indicazioni stradali)

