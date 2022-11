Cosa fare gratis a Napoli e in Campania dal 4 al 6 novembre 2022

Eventi, cose da fare gratis e luoghi da visitare sempre gratuitamente nel weekend di Halloween a Napoli e nelle vicinanze ma anche in altri splendidi luoghi della Campania. Nel post troverete prima gli eventi a Napoli e poi quelli vicino Napoli

Anche in questo periodo a Napoli e nelle vicinanze ci sono sempre tante cose da fare in tutta sicurezza, in particolare nel weekend di Halloween. Su richiesta dei nostri lettori vi riproponiamo la guida alle cose gratuite da fare nel weekend che va dal 4 al 6 novembre 2022 con le proposte più interessanti del weekend a Napoli e in Campania.

Abbiamo anche aggiunto eventi a pochi euro, fino ad un max di 8/10€. Segnalateci anche voi altre iniziative gratuite a vostra conoscenza. Vi consigliamo di chiedere sempre conferma agli organizzatori degli eventi che potrebbero essere rimodulati, negli orari e nelle date. Di seguito prima gli eventi gratuiti a Napoli e poi quello con pochi euro e poi gli eventi gratuiti a in Campania e quelli con pochi euro. Buon fine settimana a tutti.

Gli altri eventi del weekend dal 4 al 6 novembre 2022

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per questo fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

Musei Gratis a Napoli e in Campania domenica 6 novembre 2022

Domenica 6 novembre 2022, la prima domenica del mese, tutti i musei e le aree archeologiche statali saranno ad ingresso gratuito per la “Domenica al Museo” Musei Gratis a Napoli e in Campania

Visite guidate gratuite a Carminiello ai Mannesi nel centro storico di Napoli

Sabato 5 e domenica 6 novembre 2022 ci sarà un’apertura straordinaria del Complesso Monumentale di Carminiello ai Mannesi, nel centro storico a Napoli in via Duomo Visite guidate gratuite su prenotazione obbligatoria. Visite a Carminiello ai Mannesi

A Napoli tanti spettacoli ed eventi gratuiti per il progetto “Extra Moenia. La Città esplosa”

10 spettacoli e altri eventi gratuiti a Napoli nell’ambito del progetto “Extra Moenia. La Città esplosa” fino al 3 dicembre 2022 in vari luoghi della VII Municipalità di Napoli. Extra Moenia

Incontri di Archeologia gratuiti al Mann, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli

Riparte la rassegna gratuita “Incontri di Archeologia” al MANN” che prevede tantissimi incontri, programmati di giovedì, dal 27 ottobre 2022 al 25 maggio 2023 con appuntamenti settimanali gratuiti con prenotazione obbligatoria. Incontri di Archeologia al Mann

Concerti gratuiti della Nuova Orchestra Scarlatti nel Teatro Mediterraneo a Napoli

Dal 21 ottobre al 19 dicembre 2022 presso il Teatro Mediterraneo della Mostra d’Oltremare si terrà una bella rassegna musicale gratuita dal titolo “Sotto il cielo più puro” con la Nuova Orchestra Scarlatti “Sotto il cielo più puro”

Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

Fino al 25 novembre 2022, i concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, interessanti concerti organizzati dallo storico Conservatorio napoletano. Prossimi nei giorni 4 novembre Concerti gratuiti

Tanti spettacoli gratuiti a Scampia con Bennato, Barra, Rivieccio e altri artisti

4 mesi di spettacoli a ingresso gratuito fino al 18 dicembre 2022, tra concerti, prosa, danza ed altro, per la rassegna “Scampia – Il progresso attraverso la Cultura”, che si terranno nei grandi auditorium degli istituti scolastici a cura del Comune di Napoli. Prossimi 3 novembre 2022 – “Unico Viviani” – 5 novembre 2022 – “Musica Libera Tutti” con l’orchestra giovanile del Centro Hurtado. spettacoli gratuiti a Scampia

Est: a Napoli il Festival gratuito delle arti e dello spettacolo

Fino a dicembre “Est”, il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est con spettacoli, concerti e laboratori gratuiti con Rocco Papaleo, Daria Bignardi, Marina Confalone, Foja e tanto altro. Prossimi spettacoli 4 novembre “Est”, il festival dello spettacolo

Prezzo a frazioni di ore – Un giro sulla pista di pattinaggio più grande del Centro/Sud d’Italia che prima era a Disneyland

Fino ad aprile 2023 presso il Centro Commerciale Mugnano ci sarà la pista di pattinaggio più grande del Centro/Sud d’Italia, presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista di pattinaggio più grande del Centro/Sud d’Italia

Strane Coppie nel Monastero delle Trentatrè: incontri gratuiti con scrittori e attori

Strane Coppie in Festival, la rassegna culturale con incontri con scrittori, saggisti, musicisti e attori che si terrà fino al 24 novembre 2022, nello splendido Monastero delle Trentatré con 15 eventi gratuiti sul tema del viaggio. Strane Coppie

Aperture gratuita dello storico Museo Anatomico dell’Università

visitabile gratuitamente lo straordinario Museo Anatomico dell’Università di Napoli nel centro storico, uno tra i più antichi e completi musei del genere al mondo Museo Anatomico

Visitabile nei weekend la restaurata chiesa di San Gennaro a Capodimonte

La storica chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte, riaperta da poco alle visite del pubblico dopo 50 anni di chiusura è stata trasformata completamente dal grande Architetto internazionale Santiago Calatrava. Si visita nei we con green Pass e mask. Ffp2 Riaperta la chiesa di San Gennaro

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

Mina Settembre, inizia la 2 stagione: la trama delle puntate girate tutta a Napoli

Iniziata domenica 2 ottobre 2022, su RAI 1 in prima serata la seconda stagione di Mina Settembre la Fiction di successo della Rai girata a Napoli e tratta dai racconti di Maurizio De Giovanni. . la trama della 1 puntata – La trama della 2 puntata – La trama della 3 puntata – La trama della 4 puntata – La trama della 5 puntata

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE CON UN PICCOLO PAGAMENTO A NAPOLI

2 euro – Aperture serali il sabato a Palazzo Reale

Nei mesi di ottobre e novembre 2022 il Palazzo Reale di Napoli aprirà alcune sere del sabato ai visitatori dalle ore 20:00 alle 23:00, con ticket dal costo ridotto di soli 2 euro. Prossime aperture 5 e 19 novembre 2022. “Un sabato da re”

2 euro – Aperture serali nel Museo di Capodimonte

Dal 21 ottobre al 17 dicembre 2022 nel bellissimo Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli ci saranno delle speciali aperture serali con ingresso a soli 2 euro. Prossima 4 novembre Aperture serali a Capodimonte

3 euro – Riapre all’Edenlandia il Maniero una delle attrazioni storiche del parco

Una delle storiche attrazioni di Edenlandia, il Maniero o Castello Fantasma, ha riaperto al pubblico dopo un attento restauro. Il Maniero accoglierà di nuovo i visitatori nella sua enorme bocca sdentata. Ingresso gratis al parco Riapre il Maniero

5 euro – Apertura straordinaria notturna di Pompei

Venerdì 4 novembre 2022 ci sarà una apertura straordinaria dalle 20,00 alle 23,00, con ultimo ingresso alle ore 22, con la possibilità di effettuare una passeggiata notturna nel Parco Archeologico di Pompei a soli 5€. Apertura straordinaria a Pompei

Da 5 euro – Convivio Armonico: a Napoli i concerti per riscoprire la musica Napoletana del ‘700,

Riprende la stagione autunnale dei concerti di Convivio Armonico con nove appuntamenti, che si terrà dal 2 ottobre al 29 dicembre 2022 Convivio Armonico a Napoli

Da 5 a 11 euro – Ethnos, Festival della Musica Etnica nelle Ville del Miglio d’Oro

Fino al 3 novembre 2022, in 5 comuni della costa vesuviana, c’è Ethnos, il Festival internazionale di musica etnica uno tra i festival del genere più importanti d’Italia. Ethnos,

5 euro – Da Castel Sant’Elmo con il panorama a 360° più bello di Napoli

Castel Sant’Elmo è il più grande dei sette castelli di Napoli e domina la città e l’intero golfo di Napoli dalla collina di San Martino al Vomero. Dai suoi spalti, che sono visitabili, si ammira il panorama più bello di Napoli da Mergellina, a Posillipo, dal Vomero ai Camaldoli a Capodimonte. Ingresso 6 euro con Museo del 900i. Castel Sant’Elmo

Da 6 euro – Catacombe di San Gennaro “Portami a Giocare”: laboratorio di ceramica e visita guidata

Un bel momento di condivisione per i bambini e le loro famiglie con Portami a Giocare, una nuova esperienza da non perdere nelle straordinarie Catacombe di San Gennaro a Napoli. Previsti laboratori di ceramica e visita guidata alle Catacombe di Napoli. Prossimo Domenica 6 novembre “Portami a Giocare”

6 euro – Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi un luogo ricco di capolavori

Una straordinaria chiesa nel centro di Napoli con capolavori rinascimentali e affreschi realizzati dal Vasari nel 1500 per la dinastia aragonese. La chiesa ha anche ospitato negli ultimi anni della sua vita Torquato Tasso che vi scrisse la Gerusalemme Liberata.Complesso di Sant’Anna dei Lombardi

6 euro – Il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM) nella villa comunale

Aperto a Napoli un nuovo museo di circa 1000 mq all’interno della Villa Comunale di Napoli, nell’ex Circolo della Stampa di Napoli, la Casina del boschetto: il Museo Darwin – Dohrn (DaDoM) e la biblioteca del mare. Museo Darwin Dohrn (DaDoM)

7 euro – Palazzo Piacentini a via Toledo, la sede del Banco di Napoli è il Museo delle Gallerie d’Italia

Ha chiuso a Napoli Palazzo Zevallos ma è stata aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il grande museo delle Gallerie d’Italia di Napoli. Tanti grandi con la grande opera di Caravaggio e tutti gli altri capolavori che si trovavano a Palazzo Zevallos ma anche tante novità. Il Museo delle Gallerie d’Italia di Napoli (gratis per i correntisti Intesa)

Da 8 euro – Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli ritornano gli spettacoli e i laboratori per bambini

Dopo il successo dello scorso cartellone ritornano, al Teatro Bellini di Napoli, i simpatici spettacoli e gli eventi per bambini e famiglie in tutti i weekend. Fino a dicembre spettacoli, laboratori, incontri e free exploration per i piccoli prossimi sabato e domenica Bellini Kids: al Teatro Bellini di Napoli

8 euro – Fiabe d’Autunno all’Orto Botanico di Napoli con spettacoli per tutta la famiglia

Fino al 20 novembre 2022 presso lo splendido Orto Botanico di Napoli si terrà la rassegna Fiabe d’Autunno con 16 rappresentazioni itineranti. Prossime sabato e domenica . Fiabe d’Autunno

8 euro – Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione Terra

Per questa estate, ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 22, ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

max 9 euro – Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli

A Napoli è possibile effettuare delle interessanti visite guidate per conoscere lo straordinario Teatro di San Carlo dal Lunedì alla Domenica Visite al Teatro San Carlo

10 euro – A Napoli arriva il Festival dell’opera Buffa Napoletana

A Napoli, tra la Sala Assoli e il Teatro Nuovo si terrà dal 2 al 6 novembre 2022 la seconda edizione del “Festival dell’Opera Buffa Napoletana” Sui palcoscenici dei 2 teatri napoletani melologhi e operine, che proporranno versioni moderne dei capolavori del teatro musicale napoletano del ’700 Festival dell’opera Buffa Napoletana

10 euro (bambini) – “Fuori di Zucca” a Napoli il fantastico mondo delle zucche di Halloween

Ritorna alla Mostra d’Oltremare fino al 6 novembre 2022 “Fuori di Zucca“ un evento speciale per piccoli e grandi con una mostra, delle degustazione di specialità a base di zucca, un grande giardino pieno di vere zucche da intagliare o colorare e poi un laboratorio didattico e tanti giochi e animazione. “Fuori di Zucca”

10 euro – Bambini curiosi tra gli splendidi Musei di Napoli

Dopo il successo dell’anno scorso, torna Giochi a regola d’arte tanti eventi per bambini tra i musei e luoghi d’arte a Napoli. Gli appuntamenti del weekend sono: Museo Duca di Martina e Villa Floridiana – ‘Caccia al tesoro nel parco’ – 5 e 6 Novembre – 10.30 – Un’avvincente caccia al tesoro nel parco porterà i bambini alla scoperta del tesoro e di uno dei Musei meno conosciuti della città. I bimbi conosceranno la storia d’amore tra il Re Nasone e la sua bella Lucia e una delle collezioni di porcellane più importanti al mondo, attraverso giochini ed indovinelli. Maggiori informazioni Giochi a Regola d’arte a Napoli

Da 10 euro – MIgratour Napoli: le visite guidate alla scoperta della Napoli Multiculturale

Fino al 7 novembre 2022 a Napoli riprendono le passeggiate create e condotte da cittadini di origine straniera con Migrantour Napoli, promosse da Casba Prossima sabato 5 novembre MIgratour Napoli

10 euro – Bill Viola, il padre della videoarte in mostra a Napoli nella Chiesa del Carminiello

Dal 2 settembre 2022 all’8 gennaio 2023 la mostra dal titolo “Bill Viola. Ritorno alla Vita” verrà presentata all’interno della Chiesa del Carminiello a Toledo, un vero gioiello che conserva uno splendido pavimento maiolicato, Bill Viola è il ”padre della videoarte” Bill Viola a Napoli

10 euro (nei Feriali) – Al PAN di Napoli la mostra “David Bowie The Passenger by Andrew Kent”

La prima delle grandi mostre autunnali arriva in città. Dal 24 settembre al 29 gennaio 2023 al Pan di Napoli “David Bowie The Passenger by Andrew Kent” una grande esposizione con foto, cimeli, abiti ed altro del grande David Bowie, dal materiale ravvolto dal grande fotografo Andrew Kent. David Bowie al PAN

10 euro – Palazzo Reale mostra permanente sulla storia di Napoli

Restaurate le grandi Scuderie Borboniche del Palazzo Reale di Napoli di 1800 mq dove ci sarà “La Galleria del Tempo” una mostra permanente sulla grande storia di Napoli La Galleria del Tempo

EVENTI GRATUITI VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

Sagra della Castagna e del Vino a Sorbo Serpico (AV)

Da Venerdì 4 a domenica 6 Novembre 2022 si terrà a Sorbo Serpico, in provincia di Avellino la 38° edizione della Sagra della Castagna e Vino di Sorbo Serpico. Previste tante specialità irpine nel caratteristico borgo irpino di Sorbo Serpico come la maccaronara al sugo, la zuppa di fagioli e castagne, le braciole con peperoni, la carne di maiale con patate e peperoni, e poi il caciocavallo impiccato, la pizza fritta Sagra della Castagna e del Vino

La Festa della Castagna di Montella Igp nel cuore dell’Alta Irpinia

Da lunedì 31 ottobre fino a domenica 6 novembre 2022 si terrà a Montella, in Alta Irpinia la grande Festa della Castagna di Montella Igp con i tanti ottimi prodotti della enogastronomia locale e le gustosissime Castagne di Montella che hanno ricevuto l’ambito riconoscimento dell’Identificazione Geografica Protetta (IGP). Festa della Castagna di Montella

Musei Gratis in Campania domenica 6 novembre 2022 – i musei nelle province

Domenica 6 novembre 2022, la prima domenica del mese, tutti i musei e le aree archeologiche statali saranno ad ingresso gratuito per la “Domenica al Museo” Musei Gratis a Napoli e in Campania

La Festa del buon vino Novello a Galluccio nel Parco Regionale di Roccamonfina

Sabato 5 e domenica 6 novembre 2022 in Piazza Umberto I, a San Clemente di Gallucci , in provincia di Caserta e vicino a Roccamonfina, si terrà la bella Festa del Novello di Galluccio, che giunge quest’anno alla sua nona edizione. La Festa del vino Novello a Galluccio

Domeniche dell’Olio a Cerreto Sannita

Domenica 6 novembre e in tutte le quattro domeniche del mese di novembre 2022 a Cerreto Sannita, in provincia di Benevento si terrà l’evento Le Domeniche dell’Olio. Previste visite guidate ai frantoi locali stand per le degustazioni e tanto altro Domeniche dell’Olio

EVENTI CON UN PICCOLO PAGAMENTO VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

Prezzo a frazioni di ore – Un giro sulla pista di pattinaggio più grande del Centro/Sud d’Italia che prima era a Disneyland

Fino ad aprile 2023 presso il Centro Commerciale Mugnano ci sarà la pista di pattinaggio più grande del Centro/Sud d’Italia, presente già nel Parco giochi di Disneyland Paris. La pista di pattinaggio più grande del Centro/Sud d’Italia

4 euro – Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

4 o 7 euro – Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati.Ingresso 4 Macellum – 7 Piscina Mirabilis Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

5 euro – Apertura straordinaria e passeggiata notturna a Pompei

Venerdì 4 novembre 2022 ci sarà una apertura straordinaria dalle 20,00 alle 23,00, con ultimo ingresso alle ore 22, con la possibilità di effettuare una passeggiata notturna nel Parco Archeologico di Pompei a soli 5€. Apertura straordinaria a Pompei

5 euro – Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno percorso sotterraneo

Ripartono le visite allo straordinario teatro antico di Ercolano con un affascinate percorso sotterraneo a oltre 20 metri di profondità. Visite accompagnate a soli 5 euro. Il teatro fu il primo monumento ad essere scoperto nel periodo borbonico prossima 5 novembre Teatro Antico di Ercolano

Da 5 a 11 euro – Ethnos, il Festival della Musica Etnica tra le straordinarie Ville del Miglio d’Oro

Fino al 3 novembre 2022, in 5 comuni della costa vesuviana, c’è Ethnos, il Festival internazionale di musica etnica uno tra i festival del genere più importanti d’Italia.. Ethnos,

5 euro – Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

5 euro-8 euro a/r. La funivia del Monte Faito: in 7 minuti dal mare alla montagna

Continuano le corse della straordinaria Funivia del Faito, che in 7 minuti ci portano dal mare ai boschi del Monte Faito tra panorami straordinari. Riprende la Funivia del Faito

8 euro – Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione Terra a Pozzuoli

Per questa estate, ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 22, ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

© 2022 Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata