Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 4 al 6 novembre 2022

Photo by sare . on Unsplash

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città

Tante sagre e feste in Campania nel weekend dal 4 al 6 novembre in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Gli eventi nel weekend sono nelle varie province della Campania, sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

La Festa della Castagna di Montella Igp nel cuore dell’Alta Irpinia

Da lunedì 31 ottobre fino a domenica 6 novembre 2022 ci saranno ben 7 giorni di festa a Montella, in Alta Irpinia per la grande Festa della Castagna di Montella Igp con i tanti ottimi prodotti della enogastronomia locale e le gustosissime Castagne di Montella che hanno ricevuto l’ambito riconoscimento dell’Identificazione Geografica Protetta (IGP). Previsti 114 stand di cui 26 stand in cui troverete castagne fresche, caldarroste, castagne flambe’, 37 con primi, secondi, panini e poi dolci, vino e birra artigianale e artigianato. Una festa che durerà ininterrottamente per tutta la settimana con un percorso enogastronomico che si snoda, nel centro storico di Montella, attorno a piazza Bartoli. Dopo due anni di stop a Montella ci saranno le eccellenze enogastronomiche locali e non solo. Infatti, per la 38° Festa della Castagna di Montella Igp, saranno presenti oltre ai rinomati Ristoratori della zona anche le Aziende agricole, i Caseifici, le Pasticcerie, i Birrifici, le Aziende vinicole e gli immancabile Artigiani. Non mancheranno anche tre le postazioni riservate alla musica dal vivo, laboratori e spettacoli per bambini, Show cooking, mercatini bio delle associazioni di categoria e tante altre iniziative anche culturali. 38° Festa della Castagna di Montella Igp

La Festa del buon vino Novello a Galluccio nel Parco Regionale di Roccamonfina

Sabato 5 e domenica 6 novembre 2022 in Piazza Umberto I, a San Clemente di Gallucci , in provincia di Caserta e vicino a Roccamonfina, si terrà la bella Festa del Novello di Galluccio, che giunge quest’anno alla sua nona edizione. La Festa del Novello di Galluccio è sempre un bel momento di convivialità che vuole celebrare il buon Vino Nuovo della zona. Da tener presente che sulle colline della zona di Galluccio, che sono nel cuore del Parco Regionale Roccamonfina-Foce del Garigliano, le uve vengono coltivate e vinificata sapientemente per ottenere ottimi e apprezzatissimi vini, che rappresentano, con le tipologie Aglianico e Falanghina del Galluccio DOC, una delle quattro Denominazioni di Origine Controllata della provincia di Caserta, Nei 2 giorni di festa troveremo tante bontà e le squisitezze di un’autentica cucina casereccia, come tradizionali fritture di crespiegli e mazzabotte, gustosi primi fatti a mano, succulente carni alla brace ed imperdibili dolci fatti in casa. In questo periodo non mancheranno le prelibate caldarroste preparate con le ottime castagne locali, che da quest’anno si fregiano del marchio IGP. E, naturalmente tanto e ottimo vino novello della zona di Galluccio. Alla Festa del Novello di Galluccio gli orari saranno i seguenti: 18:00-24:00, per il giorno sabato 5 novembre mentre per domenica 6 novembre la festa si terrà dalle ore 12:00 alle 24:00. Festa del Novello a Galluccio

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Sagra della Castagna e del Vino – Sorbo Serpico – Avellino – da Venerdì 4 a domenica 6 Novembre 2022 si terrà a Sorbo Serpico, in provincia di Avellino la 38° Edizione della Sagra della Castagna e Vino di Sorbo Serpico. La sagra si svolgerà nel Centro Storico del caratteristico borgo irpino di Sorbo Serpico tra profumi, sapori e colori. Un borgo antico quello Irpino che da quasi 40 anni si trasforma in questi giorni di festa con le caratteristiche strade del paese “invase” gioiosamente dagli odori delle buone specialità della tradizione culinaria irpina. Previste tante specialità irpine come maccaronara al sugo, zuppa di fagioli e castagne, braciole con peperoni, carne di maiale con patate e peperoni , panino con cotechino, panino con salsiccia, salsicce e patatine fritte e poi le tante specialità locali come il caciocavallo impiccato, la pizza fritta, le caldarroste, i dolci di castagne e tanto ottimo vino locale. Tutte le sere anche la buona musica a Sorbo Serpico con venerdì l’EuroBand, sabato il Ritmo Popolare e domenica sera SoRock Dj. Domenica 6 Novembre alla sagra si potrà mangiare anche a pranzo. Sagra della Castagna e del Vino

– da Venerdì 4 a domenica 6 Novembre 2022 si terrà a Sorbo Serpico, in provincia di Avellino la La sagra si svolgerà nel Centro Storico del caratteristico borgo irpino di Sorbo Serpico tra profumi, sapori e colori. Un borgo antico quello Irpino che da quasi 40 anni si trasforma in questi giorni di festa con le caratteristiche strade del paese “invase” gioiosamente dagli odori delle buone specialità della tradizione culinaria irpina. Previste , panino con cotechino, panino con salsiccia, salsicce e patatine fritte e poi le tante specialità locali come il caciocavallo impiccato, la pizza fritta, le caldarroste, i dolci di castagne e tanto ottimo vino locale. Tutte le sere anche la buona musica a Sorbo Serpico con venerdì l’EuroBand, sabato il Ritmo Popolare e domenica sera SoRock Dj. Domenica 6 Novembre alla sagra si potrà mangiare anche a pranzo. Domeniche dell’Olio – Cerreto Sannita – Benevento – Domenica 6 novembre e in tutte le quattro domeniche del mese di novembre 2022° Cerreto Sannita, in provincia di Benevento si terrà l’evento Le Domeniche dell’Olio, una kermesse gastronomica all’insegna della valorizzazione di uno dei prodotti tipici locali: l’ottimo olio di Cerreto DOP. Nelle 4 domeniche dell’Olio a Cerreto Sannita, in Piazza San Martino, ci saranno tanti stand presso i quali, oltre a degustare ed acquistare l’ottimo olio DOP sarà anche possibile assistere alla molitura delle olive e provare non solo l’olio nuovo, ma i tanti prodotti tipici del territorio sannita. Previste visite guidate ai frantoi locali, dove si potrà assiste da vicino al processo della lavorazione dell’olio e dove si potrà acquistare il prodotto direttamente dai produttori. In questo periodo i ristoranti del paese prepareranno, per l’occasione, menù di prodotti tipici e in vari punti del paese saranno allestititi stand per le degustazioni, la ristorazione ed esposizione di olio e dei prodotti tipici locali. Ogni domenica anche spettacoli musicali ed esibizioni di artisti di strada, oltre ad animazioni per bambini. Possibili anche visite guidate alle collezioni del Museo della Ceramica, altra eccellenza di questa bella cittadina in provincia di Benevento. Domeniche dell’Olio

Domenica 6 novembre quattro domeniche del mese di novembre 2022° Cerreto Sannita, in provincia di Benevento si terrà l’evento Le Domeniche dell’Olio, una kermesse gastronomica all’insegna della valorizzazione di uno dei prodotti tipici locali: Nelle 4 domeniche dell’Olio a Cerreto Sannita, in Piazza San Martino, ci saranno tanti stand presso i quali, sarà anche possibile assistere alla e provare non solo l’olio nuovo, ma i tanti prodotti tipici del territorio sannita. Previste visite guidate ai frantoi locali, dove si potrà assiste da vicino al processo della lavorazione dell’olio e dove si potrà acquistare il prodotto direttamente dai produttori. In questo periodo i ristoranti del paese prepareranno, per l’occasione, menù di prodotti tipici e in vari punti del paese saranno allestititi stand per le degustazioni, la ristorazione ed esposizione di olio e dei prodotti tipici locali. Ogni domenica anche spettacoli musicali ed esibizioni di artisti di strada, oltre ad animazioni per bambini. Possibili anche visite guidate alle collezioni del Museo della Ceramica, altra eccellenza di questa bella cittadina in provincia di Benevento. “Sparanise in vino. Aspettando San Martino”- Sparanise – Caserta. Arriva Sparanise in vino. Aspettando San Martino”la prima sagra del vino che si terrà a Sparanise, in provincia di Caserta, per sabato 5 Novembre 2022 a partire dalle ore 17,00. Sarà il centro storico della cittadina dell’Agro Caleno ad ospitare gli stand che ospiteranno famose case vinicole che insieme a ristoratori e esperti del settore food ci faranno gustare piatti del “Sapore d’autunno e delle nostre terre” che si sposeranno con i pregiati vini. A sparanise per “Sparanise in vino. Aspettando San Martino”- ci sarà anche la musica degli “Out of Class e i Tamborrea”. L’associazione Terre Calene è pronta a farci vivere una giornata all’insegna della cultura del vino e del buon cibo. Sparanise in vino. Aspettando San Martino

© Napoli da Vivere 2022– riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.