La Festa del buon vino Novello a Galluccio nel Parco Regionale di Roccamonfina

Sabato 5 e domenica 6 novembre 2022 in Piazza Umberto I, a San Clemente di Gallucci , in provincia di Caserta e vicino a Roccamonfina, si terrà la bella Festa del Novello di Galluccio, che giunge quest’anno alla sua nona edizione. La Festa del Novello di Galluccio è sempre un bel momento di convivialità che vuole celebrare il buon Vino Nuovo della zona.

Sulle colline della zona di Galluccio, che sono nel cuore del Parco Regionale Roccamonfina-Foce del Garigliano, le uve vengono coltivate e vinificata sapientemente per ottenere ottimi e apprezzatissimi vini, che rappresentano, con le tipologie Aglianico e Falanghina del Galluccio DOC, una delle quattro Denominazioni di Origine Controllata della provincia di Caserta

Un’altra bella festa a San Clemente di Galluccio

Dopo le recentissime sagre svolte a Galluccio e cioè la Sagra della Castagna e del Fungo Porcino e la Sagra dell’Uva a Galluccio con la sfilata di carri allegorici anche questa manifestazione si svolgerà nella piazza principale dell’accogliente paesino nel cuore del Parco Regionale Roccamonfina-Foce del Garigliano.

Una zona tranquilla e accogliente, con numerosi posti a sedere anche al coperto dove si potranno gustare le tante bontà e le squisitezze di un’autentica cucina casereccia, come tradizionali fritture di crespiegli e mazzabotte, gustosi primi fatti a mano, succulente carni alla brace ed imperdibili dolci fatti in casa. In questo periodo non mancheranno le prelibate caldarroste preparate con le ottime castagne locali, che da quest’anno si fregiano del marchio IGP. E, naturalmente tanto e ottimo vino novello della zona di Galluccio.

Gli stand dedicati alla consumazione sono stati attrezzati in una zona tranquilla dove gli ospiti potranno assaporare le diverse bontà proposte, comodamente seduti, lontani dal chiasso e dalla folla, allietati dal caldo crepitio dei bracieri e da buona musica dal vivo. Attenzioni anche per i bambini per cui sono previste attività ludiche e di animazione, con gonfiabili e giochi di piazza

Alla Festa del Novello di Galluccio gli orari saranno i seguenti: 18:00-24:00, per il giorno sabato 5 novembre mentre per domenica 6 novembre la festa si terrà dalle ore 12:00 alle 24:00

Maggiori Informazioni: 328.8051398; 328.2241814 – Festa del Novello di Galluccio

