4 eventi a Napoli durante la settimana dal 17 al 22 ottobre 2022: il Lunedì di Napoli da Vivere

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli e nelle vicinanze durante la settimana da lunedì 17 a sabato 22 ottobre 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti a Napoli o nelle immediate vicinanze.

🤑 Gratis – Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

Fino al 25 novembre 2022, si terranno i concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, interessanti concerti organizzati dallo storico Conservatorio napoletano. Gli eventi si svolgeranno fino a fine novembre 2022 presso la Sala Scarlatti del Conservatorio, con ingresso gratuito e fino ad esaurimento dei posti disponibili.Prossimi lunedì 17 ottobre – Beethoven op. 1: Epifania di un genio fortepiano Francesco Pareti violino Giuseppe Guida violoncello Luca Signorini musiche di L. van Beethoven – venerdì 21 ottobre – Bruno Mazzotta Nel centenario della nascita musiche di Bruno Mazzotta Concerti gratuiti

David Bowie The Passenger by Andrew Kent in mostra al PAN – 🎟 Biglietti online disponibili

Al PAN in via dei Mille arriva la prima delle grandi mostre autunnali “David Bowie The Passenger by Andrew Kent”. Una mostra basata su foto e documenti del grande fotografo americano Andrew Kent che seguì Bowie per vari anni. Una grande esposizione con foto, cimeli, abiti ed altro del grande David Bowie, realizzata partendo dal materiale ravvolto dal grande fotografo Andrew Kent. La mostra sarà al Pan di Napoli dal 24 settembre al 29 gennaio 2023 e sarà la prima delle grandi mostre autunnali in arrivo in città. La mostra su Bowie segue quella di grande successo su Andy Warhol che si è conclusa lo scorso luglio, ed è organizzata sempre dalla società Navigare Arte e Cultura. David Bowie al PAN.

Biglietti mostra David Bowie The Passenger al PAN La mostra dedicata a David Bowie sarà al PAN di Napoli dal 24 settembre 2022 al 29 gennaio 2023.

🤑 Gratis – Mostra gratuita dei Gigli in Miniatura a Barra

Fino al 30 ottobre 2022 ci sarà la mostra gratuita dei Gigli in Miniatura a Barra organizzata dall’Associazione culturale Passione Infinita. La mostra è aperta nei fine settimana, e gli orari di visita sono: sabato 10-13 e 18-20 e domenica 10-13 presso l’Arciconfraternita della SS. Annunziata (Oratorio) a Corso Sirena 265 a Barra (NA). ingresso libero. Maggiori informazioni

Fuori di Zucca nei giardini della Mostra d’Oltremare – 🎟 Biglietti online disponibili

Ritorna alla Mostra d’Oltremare di Napoli fino al 6 novembre 2022, la seconda edizione di “Fuori di Zucca“ un evento speciale per piccoli e grandi con una mostra, delle degustazione di specialità a base di zucca, un grande giardino pieno di vere zucche da intagliare o colorare e poi un laboratorio didattico e tanti giochi e animazione. Fuori di Zucca alla Mostra d’Oltremare.

🗓 Quando: fino al 06/11/2022

📍 Dove: Mostra D' Oltremare – Laghetto di Fasilides

Mostra D’ Oltremare – Laghetto di Fasilides 🎟 Biglietti: i biglietti sono disponibili anche online su Ticketone

