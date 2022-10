Sagra della Castagna a Summonte, uno dei Borghi più belli d’Italia

Un bel weekend con la sagra della castagna a Summonte, vicino Avellino con i sapori, le tradizioni e i suoni della montagna del Partenio. Previste anche passeggiate nei castagneto e nei boschi a visite guidate alle strade del Borgo e alla Torre Angioina di Summonte che è stato riconosciuto come uno dei Borghi più belli d’Italia

Sabato 15 e domenica 16 Ottobre 2022 si terrà a Summonte la 38^ Sagra della Castagna. Summonte è il paese vicino ad Avellino arroccato sul Monte Partenio, che è stato riconosciuto dall’Anci (Associazione Nazionale Comuni Italiani) tra i più bei Borghi d’Italia entrando così ufficialmente entrata nella lista dei borghi più belli d’Italia.

La 38^ Sagra della Castagna a Summonte è un bell’evento che ci permetterà anche di ammirare le bellezze di questo caratteristico borgo irpino.

La Sagra della Castagna a Summonte

La sagra della Castagna inizia sabato 15 ottobre 2022 alle ore 16 con delle visite guidate alle strade del Borgo e alla Torre Angioina. Alle ore 18 ci sarà l’apertura degli stand dolciari e gastronomici preparati dalle massaie summontesi dove si potranno gustare caldarroste e ballotte, piatti tipici, accompagnati da ottimo vino e da tanta musica e molto altro. La sera alle 20 e dalle 22,30 Djset in piazza De Vito.

La sagra continua domenica 16 ottobre 2022 quando, alle ore 9,30, inizieranno le visite guidate alle strade del Borgo e alla Torre Angioina e le passeggiate nel castagneto e nei boschi per la raccolta delle castagne. Non mancherà un’area di artigianato e di spazi creatici e una zona per l’intrattenimento dei bambini. Alle ore12 riapriranno gli stand gastronomici e la festa nel centro di Summonte continuerà fino a tarda notte. Alle ore 18 altre delle visite guidate alle strade del Borgo e alla Torre Angioina.

Una bella sagra di 2 giorni, ai piedi del Partenio, per gustare i buoni sapori, le tradizioni irpine. Ricco il menù previsto che troverete sul sito ufficiale con tante ottime e gustose specialità irpine e tanto buon vino della zona.

Maggiori Informazioni –

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.