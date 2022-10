Piano City Napoli con 115 concerti gratuiti in tanti luoghi splendidi di Napoli: programma completo

Ph Facebook Piano City Napoli

Ritorna piano City Napoli e ci regala ben 115 concerti gratuiti in 17 splendide location cittadine con 150 pianisti, tra professionisti, appassionati e studenti, che si esibiranno gratuitamente in questi luoghi pubblici ma anche in case private

Si terrà a Napoli dal 13 al 16 ottobre 2022 l’edizione 2022 di Piano City Napoli 2022, il grande evento gratuito organizzato dal Comune di Napoli e dall’Associazione NapoliPiano, nell’ambito del progetto “Napoli città della Musica”.

Disponibili più di 100 eventi musicali gratuiti che si terranno in 17 location pubbliche diffuse sul territorio, tutte con ingresso gratuito fino ad esaurimento posti tranne alcuni eventi che saranno a prenotazione obbligatoria.

Un grande festival diffuso in tutta Napoli che propone tutti i generi musicali dalla classica al jazz, dalla contemporanea al rock e al pop, tutti solo ed esclusivamente al pianoforte con la partecipazione di concertisti professionisti, appassionati e studenti con un vasto repertorio di musica tra classica, jazz, pop, contemporanea, rock, improvvisazione e nuove produzioni.

Grande concerto di apertura in Galleria Umberto I con 4 pianoforti

Tantissimi gli eventi che troverete tutti in dettaglio nel programma allegato a fine del post. Piano City Napoli 2022 inizia alla grande giovedì 13 ottobre 2022 alle 21,30 nella Galleria Umberto I con 4 pianoforti in galleria, a cura di Patrizio Marrone con Lorenzo Corrado, Sara D’Allocco, Dora Dorti, Carla Orbinati che eseguiranno le musiche di Bach, Beethoven, Ciaikovskij, Mozart, Ravel, Rossini e Satie.

Tra i tanti luoghi cittadini, per la prima volta, anche concerti bellissimi nella straordinaria chiesa di Sant’Eligio Maggiore, il capolavoro del ‘200 nella zona di Piazza Mercato con un concerto domenica 16 alle 17.

Ma i concerti si terranno ovunque in città e alcuni tra i luoghi che ospiteranno i concerti sono il Maschio Angioino, il Castel dell’Ovo, la Chiesa di San Rocco a Chiaia, il Museo e Real Bosco di Capodimonte, il Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, la Basilica di San Paolo Maggiore, il Museo Civico Gaetano Filangieri e naturalmente il Conservatorio di San Pietro a Maiella in cui, in questo periodo, già si tengono straordinari concerti gratuiti.

Altra novità è rappresentata dai concerti al Molo San Vincenzo in occasione di specifiche visite guidate, con l’evento “Portami a vedere il mare” con musiche originali di Luigi Esposito con Emiliano Barrella. Non mancheranno, anche quest’anno, i concerti ospitati in appartamenti e spazi privati che apriranno a pianisti e spettatori le porte delle proprie case.

Per quest’ultimi eventi e per alcuni concerti, sempre gratuiti a Castel dell’Ovo, a San Paolo Maggiore, (6 concerti definiti Main Concert) è necessaria la prenotazione sul sito ufficiale. I concerti al Museo di Capodimonte e al museo Filangieri richiedono l’acquisto di un biglietto ridotto per la visita ai Musei

Programma completo di Piano City Napoli 2022

