EDIT Napoli: la fiera del design innovativo a San Domenico Maggiore

Ritorna in città EDIT Napoli la fiera del design editoriale e d’autore nata per supportare, promuovere e celebrare una nuova generazione di designer

Dal 7 al 9 ottobre 2022 nel Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore a Napoli ci sarà EDIT Napoli la grande fiera del design editoriale e d’autore, sostenibile, consapevole che accoglie e sostiene espositori italiani e internazionali, progetti speciali e collaborazioni che promuovono tali attività.

EDIT Napoli è un grande evento dedicato al design editoriale e d’autore che ritorna in città per la sua quarta edizione consecutiva nello splendido Complesso Monumentale di San Domenico Maggiore, ospitando espositori provenienti da ogni parte del mondo, con l’obiettivo di sostenere e promuovere un nuovo concetto di design fondato sulla territorialità, la sostenibilità e la qualità a dispetto della quantità, con processi di produzione che coniugano l’artigianato al design in pezzi replicabili.

EDIT Napoli la grande fiera del design editoriale e d’autore

Tanto spazio a San Domenico Maggiore sia alle grandi realtà consolidate ma anche ai nuovi protagonisti e aziende rappresentative del settore dell’abitare che esporranno ceramiche, tessili, arredi, rivestimenti, complementi e luci.

A EDIT Napoli uno spazio speciale sarà riservato agli espositori under 30 e alle società costituite da non più di tre anni, che esporranno i loro prodotti nell’area del Seminario, quest’anno eccezionalmente allestita dagli studenti dell’Accademia di design e arti visive Abadir di Catania e vedrà anche una ampia rappresentanza olandese. Il biglietto d’ingresso costa 10 euro

