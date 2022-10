Apertura straordinaria a Napoli della Certosa e Museo di San Martino di Notte a soli 3 euro

Serata speciale nella splendida Certosa e Museo di San Martino a Napoli con la suggestione dell’atmosfera notturna, con un impianto di illuminazione particolare tra la Chiesa e la galleria del Quarto del Priore e anche un evento tra musica e filosofia, incluso nel biglietto di 3 euro

Sabato 8 ottobre 2022, in via del tutto straordinaria, la splendida Certosa e Museo di San Martino di Napoli prolungherà l’orario di apertura dalle 19:00 alle 22:00 con ultimo ingresso alle ore 21:00. Il biglietto di ingresso al museo, sarà ridotto a € 3,00 in occasione dell’apertura serale straordinaria.

Una bella occasione per ammirare, con la suggestione dell’atmosfera notturna e grazie all’eccellente impianto di illuminazione recentemente implementato, il percorso espositivo dello straordinario museo napoletano che si snoda tra la Chiesa e la galleria del Quarto del Priore. In questo periodo si potranno anche ammirare le opere di Battistello Caracciolo eseguite all’epoca per i monaci della Certosa, in collegamento con la mostra “Il patriarca bronzeo dei Caravaggeschi. Battistello Caracciolo (1578-1635)”, allestita al Museo di Capodimonte e prorogata fino al 2 novembre.

Alla Certosa sabato sera anche l’evento “La Bellezza e il Bene – Dialogo per voce e violoncello”

In occasione dell’apertura serale straordinaria, alle ore 19:00, nel Refettorio della Certosa di San Martino, in collaborazione con l’Associazione Filosofia Fuori le Mura, sarà proposta un’iniziativa d’eccezione, con “La Bellezza e il Bene – Dialogo per voce e violoncello”. Il filosofo Giuseppe Ferraro e il musicista Luca Signorini indurranno il pubblico all’ascolto della voce della bellezza e la parola del bene in un dialogo di musica e filosofia.

Per partecipare a questo evento la prenotazione obbligatoria alla mail info@filosofiafuorilemura.it – la partecipazione è compresa nel biglietto di ingresso al museo, ridotto a € 3,00 in occasione dell’apertura serale straordinaria.

Maggiori informazioni

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.