4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 3 all’8 ottobre 2022: il Lunedì di Napoli da Vivere

Eventi gratuiti a Napoli e nelle vicinanze anche durante la settimana che va da lunedì 3 a sabato 8 ottobre 2022. Anche durante questa settimana cose da fare gratis e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli e nelle vicinanze durante la settimana da lunedì 3 a sabato 8 ottobre 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti e sono anche nelle vicinanze di Napoli.

Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

Fino al 25 novembre 2022, si terranno i concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, interessanti concerti organizzati dallo storico Conservatorio napoletano. Gli eventi si svolgeranno fino a fine novembre 2022 presso la Sala Scarlatti del Conservatorio, con ingresso gratuito e fino ad esaurimento dei posti disponibili.Prossimo mercoledì 5 ottobre – Dimensioni parallele pianoforte Raffaele Maisano musiche di R. Schumann, L. van Beethoven – venerdì 7 ottobre – Il periodo romantico e tardo-romantico tra Napoli, Bergen e Vienna Orchestra sinfonica del Conservatorio San Pietro a Majella pianoforte Davide Costagliola direttore Mariano Patti musiche di G. Martucci, E. Grieg, F. Schubert Concerti gratuiti

Est: a Napoli il Festival gratuito delle arti e dello spettacolo

Iniziato a Napoli “Est”, il festival delle arti e dello spettacolo di Napoli Est che presenta 4 mesi di eventi gratuiti, nell’ambito del progetto “Affabulazione” del Comune di Napoli. Previsti spettacoli gratuiti con Giuliana de Sio, Rocco Papaleo, Daria Bignardi, Marina Confalone e tanti altri ed anche concerti con i Foja e tanto altro Est i svolgerà tra i teatri della VI Municipalità e fa parte del progetto “Affabulazione” del Comune che prevede, fino a dicembre 2022, più di 200 spettacoli, rassegne e laboratori gratuiti che si svolgeranno a NApoli. Prossimo spettacolo 2 ottobre – Centro Asterix – “Favolosa” con Giuliana De Sio Est Festival gratuito delle arti e dello spettacolo- Maggiori informazioni EST

Visite gratuite allo storico Museo di Anatomia dell’Università di Napoli

Aperture gratuita con prenotazione obbligatoria, dello storico Museo Anatomico dell’Università. Uno straordinario Museo nel centro storico di Napoli aperto dal lunedì al venerdì di mattina su prenotazione. Il mercoledì anche di pomeriggio Una bellissima occasione per conoscere e scoprire uno tra i più antichi e completi musei del genere al mondo, conoscendo le sue collezioni anche attraverso l’utilizzo di nuovi sistemi digitali come l’App MUSA, in italiano ed inglese. Museo Anatomico

Visite guidate gratuite con 110 percorsi in tutta Napoli: ULTIMA SETTIMANA

Fino al 7 ottobre per il programma del Comune dell’estate a NApoli tante visite guidate gratuite in città con ben 110 percorsi differenti per far conoscere a cittadini e turisti le meraviglie della città. Le visite si faranno in tutte le 10 municipalità cittadine. L’iniziativa si chiama “Itinerari nelle Municipalità” e prevede visite guidate gratuite in tutte le 10 Municipalità a cura di Arteventi Srl. Ben 110 percorsi di visite guidate gratuite disponibili in alcuni mercoledì, giovedì e venerdì con prenotazione obbligatoria e con visite guidate che avranno la durata di due ore circa e si terranno nella fascia oraria 17.00-20.00. Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria. Itinerari nelle Municipalità

