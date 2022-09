LuxAnimae spettacolo gratuito all’Anfiteatro Campano a Santa Maria Capua Vetere

Concerto e visite guidate gratuiti nella suggestiva cornice dell’Anfiteatro Campano a Santa Maria Capua Vetere, il secondo anfiteatro romano più grande d’Italia dopo il Colosseo. Ritorna Campania by Night

Contenuto sponsorizzato

Ancora un bell’evento gratuito proposto per Campania by Night: sabato 1 ottobre 2022 alle 20,30 sullo straordinario palcoscenico dell’Anfiteatro Campano Santa Maria Capua Vetere ci sarà lo spettacolo gratuito “LuxAnimae“, arricchito per l’occasione dalla presenza dell’attrice Dora Romano, dell’orchestra “I Virtuosi napoletani” e del M° Gennaro Vallifuoco, che realizzerà una live performance sul tema della “Mater matuta”, opera che sarà al termine donata al Museo Archeologico dell’Antica Capua.

L’Anfiteatro Campano, a Santa Maria Capua Vetere, è il secondo anfiteatro romano più grande d’Italia dopo il Colosseo: costruito tra la fine del I e gli inizi del II secolo d.C., in sostituzione dell’arena meno capiente risalente ad età graccana, l’edificio era in genere adibito agli spettacoli gladiatori.

Questo luogo straordinario ospiterà lo spettacolo gratuito “LuxAnimae” il prossimo evento di Campania by Night, la rassegna di aperture serali straordinarie programmata e finanziata della Regione Campania e organizzata e promossa dalla Scabec – Società Campana Beni Culturali.

Lo spettacolo “LuxAnimae” a Campania by Night

Il concerto “LuxAnimae” – tra cielo e terra” rappresenta il nuovo progetto musicale di Marina Bruno, protagonista de “La gatta Cenerentola” di Roberto De Simone, dalla eclettica personalità vocale e solidissima carriera, del quartetto d’archi Ondanueve String Quartet, formazione di grande esperienza e dalle illustri collaborazioni (Ferzan Özpetek e Paolo Sorrentino, per citarne un paio), e di Michele Maione, percussionista evoluto, aperto all’elettronica ed alla contaminazione, ormai una certezza nel panorama musicale.

L’evento di Campania by Night prevede anche alle ore 18:30 e alle ore 19:30, delle visite guidate gratuite all’Anfiteatro Campano ma le prenotazioni risultano già sold out. La partecipazione allo spettacolo è gratuita con prenotazione obbligatoria su Eventbrite da questo link

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.