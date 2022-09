Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 30 settembre al 2 ottobre 2022

© Napoli da Vivere

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE GRATIS A NAPOLI

Campania Libri Festival: a Palazzo Reale di Napoli un grande festival del libro gratuito

Dal 29 settembre al 2 ottobre 2022 a Napoli 4 giorni dedicati alla lettura a Napoli per un grande festival del libro con oltre 160 eventi a ingresso gratuito: tantissimi scrittori ed autori presenti tra cui il Premio Nobel Orhan Pamuk. Il programma completo Campania Libri Festival

Musei Gratis a Napoli e in Campania domenica 2 ottobre 2022

Open House Napoli 2022: 130 visite guidate gratuite per esplorare la città

Nei giorni 1 e 2 ottobre anche l’isola di Nisida tra gli oltre 130 luoghi visitabili gratuitamente sabato e domenica per Open House Napoli ma anche i cantieri della metro linea 6 o tante chiese napoletane per 2 giornate speciali di visite gratuite. Open House Napoli

Spinacorona: il festival gratuito con concerti nei luoghi più belli di Napoli

Dal 29 settembre al 2 ottobre 2022 il festival Spinacorona diretto dal Maestro Michele Campanella con 20 concerti gratuiti nei luoghi più belli della città. Spinacorona

Al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, la rassegna gratuita Fuoriclassico

Da venerdì 30 settembre a domenica 2 ottobre 2022, al MANN la rassegna gratuita Fuoriclassico, dal titolo La natura e l’artificio. una rassegna che vuole far dialogare l’antichità classica con i temi più importanti e urgenti del nostro tempo, provando anche a creare insoliti accostamenti tra diversi linguaggi. Fuoriclassico al Mann

A Napoli la Naples Shipping Week con 40 eventi e visite alla Nave Palinuro

Dal 26 settembre al 1° ottobre 2022 si terrà a Napoli la quinta edizione della Naples Shipping Week, la settimana internazionale dello shipping e della cultura del mare. $0 eventie visite alla nave scuola Palinuro. I giorni e gli orari di visita. Naples Shipping Week

Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

Fino al 25 novembre 2022, i concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, interessanti concerti organizzati dallo storico Conservatorio napoletano. Prossimi 28/9 e 5/10 Concerti gratuiti

Il Senso del Sacro: mostra gratuita nella Cappella Palatina del Maschio Angioino

A Napoli dal 16 settembre fino al 17 ottobre 2022 la quinta edizione della Mostra d’Arte Contemporanea ”Il Senso del Sacro – Il buio e la luce”. Un evento gratuito organizzato tra le manifestazioni per le celebrazioni del Santo Patrono Il Senso del Sacro

Visite guidate gratuite a Napoli: “Itinerari nelle Municipalità”

Fino al 7 ottobre tantissime di visite guidate gratuite a Napoli con ben 110 percorsi differenti per far conoscere a cittadini e turisti le meraviglie della città. Le visite si faranno in tutte le 10 municipalità cittadine. Itinerari nelle Municipalità

Strane Coppie nel Monastero delle Trentatrè: incontri gratuiti con scrittori e attori

Strane Coppie in Festival, la rassegna culturale con incontri con scrittori, saggisti, musicisti e attori che si terrà tra il 17 settembre e il 24 novembre 2022, nello splendido Monastero delle Trentatré con 15 eventi gratuiti sul tema del viaggio. Strane Coppie

A settembre il Parco della Reggia di Capodimonte resterà aperto fino alle 22

Dopo il successo delle aperture serali di agosto anche per il mese di settembre 2022 il grande parco del Museo e Real Bosco di Capodimonte resterà aperto liberamente fino alle ore 22.00 con ingresso da Porta Grande e Porta Piccola.

4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 26 settembre al 1 ottobre 2022

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 26 settembre a sabato 1 ottobre 2022, cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere 4 eventi gratuiti a Napoli

Aperture gratuita dello storico Museo Anatomico dell’Università

visitabile gratuitamente lo straordinario Museo Anatomico dell’Università di Napoli nel centro storico, uno tra i più antichi e completi musei del genere al mondo Museo Anatomico

I mercatini Agroalimentari di Campagna Amica a Napoli a Settembre 2022

Riprendono in alcune piazze di Napoli, dopo la pausa estiva, anche i mercatini agroalimentari di Campagna Amica della Coldiretti con tanti ottimi prodotti della nostra terra a Km 0. I migliori prodotti della Campania a prezzi convenienti e sotto casa. I mercatini di Campagna Amica a Napoli

Il Parco Virgiliano e la Villa Comunale aperti di Notte: gli orari estivi dei parchi a Napoli

Nuovo orario estivo dei parchi napoletani con apertura di notte in Villa Comunale di Napoli e al Virgiliano a Posillipo. E in Villa Comunale iniziano i grandi lavori per riportarla all’antico splendore: Orario estivo dei parchi cittadini

Visitabile nei weekend la restaurata chiesa di San Gennaro a Capodimonte

La storica chiesa di San Gennaro nel Real Bosco di Capodimonte, riaperta da poco alle visite del pubblico dopo 50 anni di chiusura è stata trasformata completamente dal grande Architetto internazionale Santiago Calatrava. Si visita nei we con green Pass e mask. Ffp2 Riaperta la chiesa di San Gennaro

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

GLI EVENTI E LE COSE DA FARE CON UN PICCOLO PAGAMENTO A NAPOLI

3 euro – Riapre all’Edenlandia il Maniero una delle attrazioni storiche del parco

Una delle storiche attrazioni di Edenlandia, il Maniero o Castello Fantasma, ha riaperto al pubblico dopo un attento restauro. Il Maniero accoglierà di nuovo i visitatori nella sua enorme bocca sdentata. Ingresso gratis al parco Riapre il Maniero

Da 5 euro – A Napoli Unimusic il Festival della musica della cultura con la Nuova Orchestra Scarlatti

Tra il 9 settembre e il 2 ottobre 2022 ritorna a Napoli l’Unimusic Festival la bella rassegna di musica e spettacolo, ideata e realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II di Napoli. Unimusic il Festival della musica della cultura

5 euro – Reggia Express: riparte il treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta

Riprendono i viaggi del Reggia Express il treno storico che porta dal centro di Napoli alla Reggia di Caserta facendo vivere un’esperienza straordinaria del viaggio su un treno d’epoca con un biglietto di soli 5 euro. Prossimo 2 ottobre 2022 Reggia Express

Da 5 a 7 euro – Il Napoli Film Festival 2022 all’Istituto Francese Grenoble

Si terrà dal 26 settembre al 1° ottobre all’Institut Français di Napoli la 23esima edizione del Napoli Film Festival con tanti eventi, anteprime, una sezione internazionale, presentazioni, e incontri ravvicinati con gli ospiti, Napoli Film Festival 2022

Da 5 a 11 euro – Ethnos, il Festival della Musica Etnica tra le straordinarie Ville del Miglio d’Oro

Dal 9 settembre al 3 novembre 2022, in 5 comuni della costa vesuviana, c’è Ethnos, il Festival internazionale di musica etnica uno tra i festival del genere più importanti d’Italia. 4 concerti nel Weekend. Ethnos,

5 euro – Da Castel Sant’Elmo con il panorama a 360° più bello di Napoli

Castel Sant’Elmo è il più grande dei sette castelli di Napoli e domina la città e l’intero golfo di Napoli dalla collina di San Martino al Vomero. Dai suoi spalti, che sono visitabili, si ammira il panorama più bello di Napoli da Mergellina, a Posillipo, dal Vomero ai Camaldoli a Capodimonte. Ingresso 6 euro con Museo del 900i. Castel Sant’Elmo

6 euro – Complesso Monumentale Sant’Anna dei Lombardi un luogo ricco di capolavori

Una straordinaria chiesa nel centro di Napoli con capolavori rinascimentali e affreschi realizzati dal Vasari nel 1500 per la dinastia aragonese. La chiesa ha anche ospitato negli ultimi anni della sua vita Torquato Tasso che vi scrisse la Gerusalemme Liberata.Complesso di Sant’Anna dei Lombardi

6 euro – Il nuovo Museo Darwin Dohrn (DaDoM) nella villa comunale

Aperto a Napoli un nuovo museo di circa 1000 mq all’interno della Villa Comunale di Napoli, nell’ex Circolo della Stampa di Napoli, la Casina del boschetto: il Museo Darwin – Dohrn (DaDoM) e la biblioteca del mare. Museo Darwin Dohrn (DaDoM)

7 euro – Palazzo Piacentini a via Toledo, la sede del Banco di Napoli è il Museo delle Gallerie d’Italia

Ha chiuso a Napoli Palazzo Zevallos ma è stata aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il grande museo delle Gallerie d’Italia di Napoli. Tanti grandi con la grande opera di Caravaggio e tutti gli altri capolavori che si trovavano a Palazzo Zevallos ma anche tante novità. Il Museo delle Gallerie d’Italia di Napoli

8 euro – Open Air, il Teatro dei Piccoli: spettacoli per bambini e famiglie nella Mostra d’Oltremare

Riprende il Teatro dei Piccoli, nella Mostra d’Oltremare, con tanti spettacoli divertente per i bambini e le loro famiglie. Gli spettacoli si terranno nella pineta attrezzata del Teatro dei Piccoli fino a fine Ottobre, ma in caso di maltempo saranno spostati all’interno del teatro. il Teatro dei Piccoli

8 euro – Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione Terra

Per questa estate, ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 22, ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

max 9 euro – Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli

A Napoli è possibile effettuare delle interessanti visite guidate per conoscere lo straordinario Teatro di San Carlo dal Lunedì alla Domenica Visite al Teatro San Carlo

10 euro – Bill Viola, il padre della videoarte in mostra a Napoli nella Chiesa del Carminiello

Dal 2 settembre 2022 all’8 gennaio 2023 la mostra dal titolo “Bill Viola. Ritorno alla Vita” verrà presentata all’interno della Chiesa del Carminiello a Toledo, un vero gioiello che conserva uno splendido pavimento maiolicato, Bill Viola è il ”padre della videoarte” Bill Viola a Napoli

10 euro (nei Feriali) – Al PAN di Napoli la mostra “David Bowie The Passenger by Andrew Kent”

La prima delle grandi mostre autunnali arriva in città. Dal 24 settembre al 29 gennaio 2023 al Pan di Napoli “David Bowie The Passenger by Andrew Kent” una grande esposizione con foto, cimeli, abiti ed altro del grande David Bowie, dal materiale ravvolto dal grande fotografo Andrew Kent. David Bowie al PAN

10 euro – Palazzo Reale mostra permanente sulla storia di Napoli

Restaurate le grandi Scuderie Borboniche del Palazzo Reale di Napoli di 1800 mq dove ci sarà “La Galleria del Tempo” una mostra permanente sulla grande storia di Napoli La Galleria del Tempo

Da 10 euro – Spettacoli serali per tutto settembre al Maschio Angioino a Napoli

Continua a Napoli la rassegna di spettacoli serali al Maschio Angioino dal titolo “Il cortile del Castello” con ben 400 posti a sedere per i partecipanti e un grande palco per ospitare gli eventi che andranno avanti fino al 1 ottobre 2022. Spettacoli serali al Maschio Angioino

EVENTI GRATUITI VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

Campania by Night: passeggiate serali e concerto gratuiti nella splendida Abbazia del Goleto

venerdì 30 settembre 2022 in Alta Irpinia, un evento da non perdere con passeggiate serali e concerto di musica napoletana nella suggestiva Abbazia del Goleto a Sant’Angelo dei Lombardi (AV). L’evento è gratuito con prenotazione obbligatoria. Campania by Night

A Paestum il Festival Internazionale delle Mongolfiere

Dal 24 settembre al 2 ottobre 2022 a Paestum torna il Festival delle Mongolfiere dopo ben due anni di fermo. Un appuntamento straordinario che permetterà di volare e godere di scenari straordinari sulla valle dei Templi di Paestum a bordo di coloratissime mongolfiere. Voli a pagamento Festival Internazionale delle Mongolfiere

“LuxAnimae” spettacolo gratuito all’Anfiteatro Campano a Santa Maria Capua Vetere

Un bell’evento gratuito sabato 1 ottobre 2022 nello straordinario Anfiteatro Campano Santa Maria Capua Vetere. “LuxAnimae” con Dora Romano, l’orchestra “I Virtuosi napoletani” e il M° Gennaro Vallifuoco, che realizzerà una live performance sul tema della “Mater matuta” “LuxAnimae”

Sagra della Castagna igp e del Fungo Porcino a Roccamonfina: torna la grande sagra d’autunno

Sette weekend a Roccamonfina per la grande sagra dell’autunno, la Sagra della Castagna igp e del Fungo Porcino di Roccamonfina in tutti i week end dal 1 Ottobre al 13 Novembre 2022 con anche tanti nei fine settimana Sagra della Castagna igp e del Fungo Porcino

La Sagra del Fungo Porcino e dei prodotti Tipici Irpini a Sirignano

Dal 30 Settembre 2022 al 2 Ottobre 2022 nella suggestiva cornice del Castello Caravita a Sirignano (AV), nel cuore dell’Irpinia, si terrà la 1 edizione della Sagra del Fungo Porcino e dei Prodotti Tipici Irpini. Sagra del Fungo Porcino

Pizza a Vico: a Vico Equense ritorna la grande festa della buona pizza

A Vico Equense dal 26 al 28 settembre 2022 Pizza a Vico la grande festa della buona pizza vicana dedicata alla solidarietà con tutti gli incassi che saranno devoluti in beneficenza Pizza a Vico

la festa della Santarosa a Conca dei Marini, in costiera amalfitana

Ci sarà Igino Massari e tanti Maestri pasticcieri per la nona edizione del Santarosa Pastry Cup, un grande evento a livello nazionale che rende omaggio alla sfogliatella Santarosa, la festa della Santarosa

L’Asprinum Festival a Cesa con tanto buon vino Asprino: il programma

Un lungo weekend a Cesa, vicino ad Aversa, paese delle Grotte e delle Alberate Aversane, per la grande festa dell’Asprinum Festival che si terrà dal Giovedì alla Domenica e precisamente il 29-30 Settembre 2022 e 1-2 Ottobre 2022. Asprinum Festival

Andar per Cantine: ad Ischia tanti appuntamenti enogastronomici e di trekking

Dal 20 settembre al 2 ottobre 2022 a Ischia si terrà la XIV edizione di “Andar per Cantine”, a Ischia con 13 giorni di eventi con tante iniziative per scoprire e gustare le tante bontà dell’Isola Verde. Andar per Cantine

La Sagra del Cinghiale 2022 a Dugenta nei weekend fino a ottobre

Si terrà in tutti i weekend, ogni venerdì, sabato e domenica fino al 30 Ottobre 2022, la Festa del Cinghiale a Dugenta, una grande festa che ripete sin dal 1980 con tante specialità a base di cinghiale e con musica e buon vino beneventano. Sagra del Cinghiale a Dugenta

Aperture serali nei Siti archeologici dell’antica Stabia e visite guidate gratuite

Fino al 2 ottobre visite gratuite di sera a Villa San Marco nell’antica Stabia e poi aperture straordinarie serali, con visite speciali gratuite, al Museo di Stabia nella splendida Reggia Borbonica di Quisisana a Castellammare di Stabia. Aperture serali a Stabia

“Sorrento Incontra”: gli eventi di settembre a Sorrento

Continua anche a settembre 2022 la rassegna “Sorrento Incontra“, con vari eventi anche con Renzo Arbore e Marisa Laurito e Maurizio De Giovanni Sorrento Incontra

Omaggio alla Bellezza: visite guidate e yoga gratuiti a Massa Lubrense in costiera sorrentina

Tanti eventi gratuiti che si terranno fino ad ottobre 2022 organizzati dal Comune di Massa Lubrense tra passeggiate guidate in posti straordinari, nelle vicinanze di Massa o tra le vie del centro storico ed anche incontri di yoga. Omaggio alla Bellezza

Estate Blu 2022: sempre tanti eventi a Piano di Sorrento

Fino a settembre a Piano di Sorrento tanti eventi nei grandi spazi affacciati sul mare di Villa Fondi o in altri bei luoghi di Piano di Sorrento. Eventi culturali ed artistici, spettacoli di musica, teatro e danza Estate Blu 2022…davanti al golfo di Surriento.

Vicoli in Arte a Positano: i tantissimi eventi per strada

Ritorna a Positano e nelle sue splendide frazioni la seconda edizione della rassegna Vicoli in Arte che presenta tanti eventi e spettacoli per strada, fino a settembre. Appuntamenti musicali ed artistici, con serate di grande musica di qualità, che si terranno per l’intera stagione estiva Vicoli in Arte a Positano

EVENTI CON UN PICCOLO PAGAMENTO VICINO NAPOLI E IN CAMPANIA

4 euro – Il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio per la biodiversità e la natura del vulcano

Inaugurato pochi giorni fa il Museo del Parco Nazionale del Vesuvio a Boscoreale composto da vari edifici per conoscere la biodiversità e la natura del vulcano Museo del Vesuvio

Da 5 a 11 euro – Ethnos, il Festival della Musica Etnica tra le straordinarie Ville del Miglio d’Oro

Prezzo 5 euro – Aperture serali nei weekend delle ville romane di Stabia, Oplontis e Boscoreale

La sera dei sabati e domenica dal 6 agosto al 2 ottobre 2022 sarà possibile accedere a Villa San Marco a Stabia, alla Villa di Poppea a Oplontis, a Villa Regina a Boscoreale illuminate per l’occasione e al Museo Archeologico di Stabia Reggia di Quisisana per delle straordinarie passeggiate notturne con anche visite guidate tematiche, percorsi narrati e performance teatrali con visite gratuite, o con un piccolo pagamento. Aperture serali nei weekend

5 euro a tratta – Reggia Express: riparte il treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta

5 euro – Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno percorso sotterraneo

Dal 3 settembre ripartono le visite allo straordinario teatro antico di Ercolano con un affascinate percorso sotterraneo a oltre 20 metri di profondità. Visite accompagnate a soli 5 euro. Il teatro fu il primo monumento ad essere scoperto nel periodo borbonico Prossima 1/10 Teatro Antico di Ercolano

dai 5 ai 9 euro – A Vico Equense la mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro

Fino al 30 settembre 2022 nel Complesso Monumentale della Santissima Trinità e Paradiso di Vico Equense, la mostra Salvador Dalì – Luce. I Tesori del Maestro, incentrata sui preziosi ideati da Dalí, Dalì – Luce. I Tesori del Maestro

5 euro – Visite guidate al percorso archeologico nella Puteoli romana sotto il Rione Terra

Riapre alle visite la Puteoli romana ben conservata sotto il Rione Terra. Un percorso coinvolgente e da non perdere La Puteoli romana

4 o 7 euro – Il Macellum di Pozzuoli e la Piscina Mirabilis di Bacoli aprono a visite guidate, tour e eventi

Da questa estate il Macellum di Pozzuoli, (il Tempio di Serapide) e la Piscina Mirabilis di Bacoli saranno visitabili grazie a due partner privati.Ingresso 4 Macellum – 7 Piscina Mirabilis Tempio Serapide e Piscina Mirabilis

5 euro-8 euro a/r. Riparte la funivia del Monte Faito: in 7 minuti dal mare alla montagna

Continuano le corse della straordinaria Funivia del Faito, che in 7 minuti ci portano dal mare ai boschi del Monte Faito tra panorami straordinari. Riprende la Funivia del Faito

8 euro – Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione Terra a Pozzuoli

