Ritorna il Napoli Film Festival 2022 all’Istituto Francese Grenoble, ecco il programma

Si terrà dal 26 settembre al 1° ottobre all’Institut français Napoli la 23esima edizione del Napoli Film Festival. Anche quest’anno tanti eventi, anteprime, una sezione internazionale, presentazioni, e incontri ravvicinati con gli ospiti, e tanti film anche per il concorso nella sezione SchermoNapoli Corti.

Aprirà il festival Ursula Meier con “La Ligne” e poi tra i tanti ospiti ci saranno Ursula Meier, Marco D’Amore, Renato Carpentieri, Andrea Renzi, i campioni Giuseppe e Carmine Abbagnale Ci saranno ben 28 opere in concorso nella sezione SchermoNapoli Corti e poi Vesuvio Award alla regia, targhe per la migliore interpretazione maschile e femminile e numerose anteprime in programma.

Al XXIII Napoli Film Festival, presso l’Istituto Francese di Napoli in Via Crispi 86 l’ingresso costerà € 7,00 mentre il ridotto € 5,00. Per il concorso Schermo Napoli Corti ci sarà il posto unico € 5,00

Napoli Film Festival 2022

Il programma del festival è molto vasto e prevede proiezioni in varie ore della giornata. Lo troverete completo sul link finale: di seguito alcuni dei grandi film della sezione internazionale (le proiezioni all’Istituto Grenoble)

26 settembre 2022 – ore 20.30 / Anteprima nazionale – LA LINEA INVISIBILE (LA LIGNE) di Ursula Meier con Valeria Bruni Tedeschi – (Francia, Belgio 2021 – 101’ – vo sott. it.) – La proiezione è preceduta da una esecuzione musicale della pianista Elena Soresi

27 settembre 2022 – ore 20.30 / Anteprima nazionale – MA NUIT di Antoinette Boulat con Lou Lampros, Emmanuelle Bercot, Carmen Kassovitz – (Francia 2021 – 87' – vo sott. it.)

28 settembre 2022 – ore 18.45 / Anteprima PREPARATIVI PER STARE INSIEME UN PERIODO INDEFINITO DI TEMPO di Lili Horvath con Nastasa Stork, Victor Bodò (Ungheria – 2020 – 95' – vo sott. it.)

29 settembre 2022 – 20.30 / Anteprima nazionale SI', CHEF! – LA BRIGADE di Louis Julien Petit con Audrey Lami, François Cluzet, Chantal Neuwirth (Francia 2021 – 97' – vo sott. it.)

30 settembre 2022 – ore 18.45 / Versione restaurata 4k BANDE A PART di Jean Luc Godard (Francia 1964 – 95' – vo sott. it.)

1 ottobre 2022 – ore 18.15 / Anteprima nazionale – LA PANTERA DELLE NEVI Docu di Marie Amiguet, Vincent Munier (Francia 2021 – 92')

1 ottobre 2022 – ore 20.30 / Anteprima LA RICETTA ITALIANA di Zuxin Hou con Yao Huang, Xun Liu, Wu Yingzhe (Italia, Cina, Germania 2022 – 94', vo sott. it.)

SchermoNapoli Corti al Napoli Film Festival 2022

Sono 28 le opere selezionate nel concorso SchermoNapoli Corti della 23esima edizione del Napoli Film Festival, diretto da Mario Violini sempre con proiezioni e incontri all’Istituto Francese di Napoli. Molti i volti noti al grande pubblico coinvolti nei film come Renato Carpentieri, Teresa Saponangelo, Lello Arena, Denise Capezza, Antonia Truppo, Lino Musella, Filippo Scotti, Salvatore Misticone, Corrado Taranto, Giacomo Rizzo, Denise Ailser e numerosi altri.

Questi i 28 cortometraggi selezionati che saranno tutti visibili nelle giornate del festival:

“Amarena” di Alberto Palmiero, “Assenza di peso” di Marco Sardella, “Beyond dreams” di Fabio Ruffo e Daniele Violante, “Bisaccistan” di Vito Nicoletta, “Confetti” di Maddalena Stornaiuolo, “Dante” di Antonio Riccardo Santorelli, “Dell’Attesa” di Adriano Vessichelli, “Destinata coniugi Lo Giglio” di Nicola Prosatore, “Enchantment” di Chiara Caterina, “Fishman” di Nicolas e Raffaele Spatarella, “Gioia” di Eduardo Castaldo, “Il ritratto di Fernanda” di Marco Benincasa, “Incontro con Federico Fellini” di Giuseppe Alessio Nuzzo, “Io tu e i miei amici” di Fabrizio Cicero, “La caccia” di Davide Mastrangelo, “La Challenge” di Carlo Alessandro Argenzio, “La passeggiata” di Alessandro Derviso, “La terra dei giochi” di Mauro Di Rosa, “Le stagioni della vita” di Francesco Maglioccola, “Leggero Leggerissimo” di Antimo Campanile, “Miraggio” di Marianna Adamo, “Nei miei occhi” di Emanuele Lanza, “Questo è l’anello” di Luigi Marmo, “Indagine sulla ricerca dell’altro” di Serena Petricelli, “Scètate” di Saverio Francesco Galdo e Salvatore Carmine De Simone, “Sotto Pressione” di Marco Sardella e “Un due tre stella” di M. Deborah Farina.

Il programma completo del XXIII Napoli Film Festival con tutti gli orari di tutte le proiezioni anche di SchermoNapoli Corti

