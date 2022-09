4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 26 settembre al 1 ottobre 2022: il Lunedì di Napoli da Vivere

Eventi gratuiti a Napoli e nelle vicinanze anche durante la settimana che va da lunedì 26 settembre a sabato 1 ottobre 2022. Anche durante questa settimana cose da fare gratis e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli e nelle vicinanze durante la settimana da lunedì 26 settembre a sabato 1 ottobre 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti e sono anche nelle vicinanze di Napoli.

Campania Libri Festival: la festa del libro gratuito a Palazzo Reale

Dal 29 settembre al 2 ottobre 2022 tra Palazzo Reale di Napoli e le belle sale della Biblioteca Nazionale si terrà la prima edizione del Campania Libri Festival un grande festival del libro completamente gratuito. Un evento curato dal filosofo e docente universitario Massimo Adinolfi che presenterà tanti appuntamenti importanti nei 4 giorni del festival tra presentazioni di nuovi libri, laboratori performativi, lezioni mirate e inediti percorsi tematici e tanto altro. Al Campania Libri Festival oltre 160 eventi a ingresso gratuito: tra gli tantissimi scrittori ed autori tra cui il Premio Nobel Orhan Pamuk. Campania Libri Festival

Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

Fino al 25 novembre 2022, si terranno i concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, interessanti concerti organizzati dallo storico Conservatorio napoletano. Gli eventi si svolgeranno fino a fine novembre 2022 presso la Sala Scarlatti del Conservatorio, con ingresso gratuito e fino ad esaurimento dei posti disponibili.Prossimo mercoledì 28 settembre – Viaggio nel barocco violino barocco Marco Piantoni clavicembalo Giorgio Cerasoli musiche di H. I. F. von Biber, W. Byrd, G. Muffat, J.-F. Rebel venerdì 30 settembre Mozart il Divino, Beethoven l’Umano Orchestra sinfonica del Conservatorio San Pietro a Majella direttore Giorgio Proietti musiche di W. A. Mozart, L. van Beethoven Concerti gratuiti

Il Senso del Sacro: mostra gratuita nella Cappella Palatina del Maschio Angioino

A Napoli dal 16 settembre fino al 17 ottobre 2022 la quinta edizione della Mostra d’Arte Contemporanea ”Il Senso del Sacro – Il buio e la luce”. L’evento, è gratuito ed è stato organizzato nell’ambito delle manifestazioni per le celebrazioni del Santo Patrono, promosse dalla Diocesi di Napoli e dal Comune di Napoli. Presenti le opere di oltre 50 artisti partenopei contemporanei Il Senso del Sacro

Visite guidate gratuite con 110 percorsi in tutta Napoli: gli “Itinerari nelle Municipalità”

Per il programma del Comune dell’estate a Napoli tante visite guidate gratuite in città con ben 110 percorsi differenti per far conoscere a cittadini e turisti le meraviglie della città. Le visite si faranno in tutte le 10 municipalità cittadine. L’iniziativa si chiama “Itinerari nelle Municipalità” e durerà fino al 7 ottobre 2022 con visite guidate gratuite in tutte le 10 Municipalità a cura di Arteventi Srl. Ben 110 percorsi di visite guidate gratuite disponibili in alcuni mercoledì, giovedì e venerdì con prenotazione obbligatoria e con visite guidate che avranno la durata di due ore circa e si terranno nella fascia oraria 17.00-20.00. Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria. Itinerari nelle Municipalità

