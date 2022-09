Pizza a Vico: a Vico Equense ritorna la grande festa della Pizza

© Facebook Pizza a Vico

La grande festa della pizza a Vico Equense ritorna dopo due anni e presenterà ben 24 pizzerie della zona che prepareranno la loro buona pizza con i forni nel centro storico della cittadina sorrentina per far assaporare un prodotto di eccellenza del territorio

Ritorna a Vico Equense dal 26 al 28 settembre 2022 Pizza a Vico la grande festa della buona pizza vicana. Ed anche per la V edizione “Pizza a Vico”, dopo due anni di fermo, si ripropone nella sua solita formula dedicata alla solidarietà con tutti gli incassi che saranno devoluti in beneficenza e per opere dedicate al territorio ed alla collettività.

Negli anni precedenti, infatti, con il ricavato delle vendite dei ticket della festa sono stati acquistati e mezzi per diversamente abili, panchine per il belvedere e avviare la ristrutturazione dell’ex Cattedrale”.

Pizza a Vico è organizzata sempre dal Comune e dall’Associazione dei Pizzaioli e dei Commercianti Vicani e quest’anni presenta ben 24 stand di pizzerie della zona di Vico Equense che proporranno le loro pizze fatte al momento.

Grande festa nel centro storico di Vico Equense

Per Pizza a Vico 2022 propone per tre giorni di sera tanti stand e forni lungo le vie del centro con la partecipazione di ben 24 pizzerie della zona di Vico Equense tra cui Aequa, Al Buco, All’Angolo, Al Solito Posto, Cerasè, Covo del Buongustaio, Cuore di Pizza, Da Cardone, Da Franco, Da Giovanni, Frate Cosimo, Il Casale del Golfo, L’Uliveto, La curva del gusto, Ma che bontà, Mordi e fuggi, Oasi Saltimbocca, Pizza a Metro, Pizza Taxi, Saporì, Terra Mia, Titos, Torre Ferano, Tigabelas.

Nei tre giorni organizzati dall’Associazione Pizzaioli Vicani sarà anche possibile assaggiare la famosa pizza a metro e si potrà acquistare un ticket con il quale si otterranno vari tagli di pizza, una bottiglia d’acqua ed una bibita a scelta.

Tutte le pizzerie aderenti avranno uno stand dotato di un proprio forno disposto per le vie del centro di Vico Equense e presenteranno le loro ottime pizze con i loro gusti classici, più un gusto inedito.

