Naples Shipping Week: 40 eventi e visite alla Nave Palinuro della Marina Militare

Arriva a Napoli la settimana internazionale dello shipping e della cultura del mare con tanti eventi e le visite alla bellissima nave scuola Palinuro della Marina Militare

Dal 26 settembre al 1° ottobre 2022 si terrà a Napoli la quinta edizione della Naples Shipping Week, la settimana internazionale dello shipping e della cultura del mare.

Un evento organizzato dal Propeller Club Port of Naples e Clickutility Team, con il Comune di Napoli e dall’AdSP del Mar Tirreno Centrale, con il supporto istituzionale della Marina Militare e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera,

Per la Naples Shipping Week si terranno in città oltre 40 eventi per gli operatori del settore e per la popolazione tra cui anche delle speciali visite alla Nave Scuola “Palinuro” della Marina Militare che sarà visitabile dalla popolazione: ci sarà anche un’unità navale della Guardia Costiera classe Dattilo/Diciotti. Il dettaglio dei numerosi eventi sul sito ufficiale alla fine del post.

Le visite alla Nave Palinuro della Marina Militare

Sarà possibile, per la cittadinanza e per le scolaresche, visitare la Nave Palinuro nei giorni di seguito indicati:

Mercoledì 28 settembre (visite cittadinanza) dalle 16:00 alle 18:00

Giovedì 29 settembre (visite cittadinanza) dalle 09:00 alle 12:00;

Venerdì 30 settembre (visite cittadinanza) dalle 09:00 alle 12:00;

Venerdì 30 settembre (visite cittadinanza) dalle 16:00 alle 19:00.

Foto Nave Palinuro ©Riccardo Vosa

