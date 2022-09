Festa della Santarosa: a Conca dei Marini con Igino Massari e tanti Maestri pasticcieri

Ph Facebook Santarosa Pastry Cup

Ritorna, dopo due anni di stop, Santarosa Pastry Cup il grande evento gastronomico con i più grandi pasticcieri nazionali e internazionali. Un evento tutto dedicato al favoloso dolce realizzato nel 1700 a Conca dei Marini, dalle suore del monastero di Santa Rosa

Si terrà a Conca dei Marini, in costiera amalfitana, il 27 e il 28 settembre 2022 la nona edizione del Santarosa Pastry Cup, un grande evento a livello nazionale che rende omaggio alla sfogliatella Santarosa, il buonissimo dolce creato a Conca dei Marini nel XVIII secolo, dalle suore del monastero di clausura, oggi hotel di lusso, e dolce napoletano conosciuto in tutto il mondo.

Due giorni di festa nel suggestivo borgo di Conca dei Marini che ospiterà, martedì 27 e mercoledì 28 settembre 2022, i più grandi pasticcieri nazionali e internazionali per una due giorni interamente dedicata alla Santarosa per realizzare una creazione dolciaria liberamente ispirata alla ricetta tradizionale, ma aggiungendo un tocco di originalità che ogni anno viene “declinato” in base a un tema particolare.

“Le Stagioni della Santarosa” è il tema della festa

“Le Stagioni della Santarosa” è il tema della festa che ispirerà i grandi Maestri Pasticcieri, tra cui Igino Massari, che saranno presenti al Santarosa Pastry Cup 2022. Ed a questi maestri pasticceri in gara, in questa speciale edizione della “ripartenza” sarà chiesto di reinterpretare la tradizionale sfogliatella ispirandosi a una o a tutte e quattro le stagioni, con elementi che richiamino le singole stagionalità.

Poi, una speciale giuria del Santarosa Pastry Cup, composta dal Maestro Igino Massari, e da altre personalità del settore nazionale e internazionale quali Eleonora Cozzella, Gino Fabbri, Claudio Gatti, Federico Lorefice, Giuseppe Manilia, Angelo Musa e Nicola Pansa decreterà il vincitore.

