Ingresso gratuito al Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli per le Giornate Europee del Patrimonio

Domenica 25 settembre 2022 per le Giornate Europee del Patrimonio anche lo straordinario Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli a Napoli sarà aperto liberamente dalle 10 alle 14. L’Archivio Storico con il suo museo ha sede nel centro storico di Napoli in via dei Tribunali 213, vicino a Castel Capuano.

l’Archivio Storico della Fondazione Banco di Napoli, è un luogo speciale e unico al mondo: è il più grande archivio di natura bancaria esistente sul pianeta. Nell’archivio sono raccolti milioni di preziosi documenti che raccontano ben 500 anni di storia napoletana, meridionale, italiana, europea e di paesi extra-europei dal 1573 sino ai giorni nostri.

La particolarità di questo patrimonio risiede nelle dettagliate “causali di pagamento”. Notizie dettagliate sulle motivazioni dei pagamenti che rivelano informazioni a volte inedite di opere realizzate da illustri artisti, insoliti aspetti dell’economia quotidiana e storie personali, celebri o ignote, sono così giunte a noi attraverso i secoli.

Oggi c’è anche il Cantastorie al Museo dell’Archivio Storico del Banco di Napoli

In questo archivio enorme e unico al mondo è stato realizzato anche il Cartastorie, uno straordinario percorso multimediale Kaleidos che consente al visitatore di immergersi nella storia raccontata dai volumi, muovendosi in uno spazio fatto di tomi altissimi e “kebab di carta”, suoni ed immagini in un viaggio tra San Gennaro e il Vesuvio, Caravaggio, il Cristo Velato e tanti altri.

Domenica 25 settembre il Museo sarà aperto gratuitamente dalle 10 alle 14 e la visita al Museo dura circa un’ora. Maggiori informazioni Archivio Storico Banco di Napoli

