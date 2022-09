Il Baccalà Village: la grande festa del buon baccalà arriva a Caserta

La festa del buon baccalà al Polo Fieristico Caserta a San Marco Evangelista Un primo grande Festival itinerante dedicato al baccalà, preparato e servito in tutte le sue molteplici declinazioni

Dal 22 al 25 Settembre 2022 si terrà una grande festa del buon baccalà: arriva infatti vicino Caserta la 1° Edizione di Baccalà Village Caserta che si svolgerà nei grandi spazi del Polo Fieristico Caserta – A1 Expo in Viale delle Industrie, 10 a San Marco Evangelista, una Traversa Viale Carlo III con uscita A1 Caserta Sud. Il Polo Fieristico Caserta ha ospitato qualche settimana fa, con un grandissimo successo, il Bufala Village Caserta.

Un primo grande Festival itinerante dedicato al baccalà, preparato e servito in tutte le sue molteplici declinazioni. Ci saranno tante degustazioni di baccalà ma non mancherà anche un’Area Pizza (con disponibilità gluten free), e poi spettacoli e parco giochi per i bambini. E spazio anche a chi non ama il baccalà perché ci sarà anche un’Area No Baccalà con lo stesso Menù, senza il baccalà.

Il Baccalà Village Caserta avrà l’ingresso gratuito e sarà aperto nei giorni di Giovedì, Venerdì e Sabato dalle 18,00 alle 24,00 mentre Domenica ci sarà un’apertura dalle 11,00 alle 24,00.Al Baccalà Village Caserta il Menù Primo costa 12€, il Menù Secondo 15€ e il Menù Gluten Free 15€.

