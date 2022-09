Giornate Europee del Patrimonio 2022: Musei aperti di notte ad 1 euro

Tantissimi musei e siti archeologici aperti a Napoli e in Campania per le Giornate Europee del Patrimonio, sabato sera ad 1 euro con tante iniziative. Tra i tanti eventi anche con un concerto gratuito di Enzo Gragnaniello

Sabato 24 e domenica 25 settembre 2022 si terranno le Giornate Europee del Patrimonio 2022, la più estesa manifestazione culturale d’Europa. Due giornate speciali in cui nei Musei e siti culturali europei e anche della Campania si terranno visite guidate, iniziative speciali e aperture straordinarie anche notturne. In particolare:

Sabato 24 settembre 2022 sono previste aperture straordinarie serali nei musei e nei luoghi di cultura statali con ingresso al costo simbolico di 1,00 euro (escluse le gratuità previste per legge).

nei musei e nei luoghi di cultura statali (escluse le gratuità previste per legge). Domenica 25 settembre tanti musei e nei luoghi di cultura statali organizzeranno eventi speciali ma il prezzo di ingresso sarà normale.

Tutti gli eventi e le iniziative si trovano sul sito ufficiale del Ministero della Cultura, in due sezioni distinte, rispettivamente dedicate alle iniziative previste nelle giornate di sabato e domenica e alle aperture straordinarie di sabato sera.(alla fine del post i link ufficiali)

Alcune iniziative a Napoli e in Campania

Seguendo il tema italiano delle GEP 2022 “Patrimonio culturale sostenibile: un’eredità per il futuro” sono stati organizzati tanti eventi a Napoli e in Campania per queste due giornate speciali. Ve ne riportiamo alcune. L’elenco completo, in via di aggiornamento, lo troverete sui due link al Ministero della Cultura che vi abbiamo segnalato alla fine del post.

Il Museo e Real Bosco di Capodimonte aderisce alle aperture straordinarie serali al costo simbolico di 1 euro di sabato 24 settembre dalle ore 19.30 alle ore 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30). Il biglietto è acquistabile solo in biglietteria Sono previsti due turni di visite guidate con laboratorio alla Sala degli Arazzi a cura dei servizi educativi Le Nuvole. Gli orari di inizio delle visite sono i seguenti: 19.30 e 21.00. Le visite-laboratorio sono aperte a partecipanti dai 6 anni in su (max 25 persone per gruppo). i nformazioni

Il Palazzo Reale di Napoli aderisce alle aperture straordinarie serali al costo simbolico di 1 dalle ore 20,00 alle ore 23,00 (ultimo ingresso alle ore 22,00) Durante l'apertura straordinaria sarà visitabile l'Appartamento Storico, mentre i Giardini e i Cortili potranno essere fruiti nei consueti

Il Mann, Museo Archeologico Nazionale di Napoli aprirà sabato 24 settembre dalle ore 19 al costo simbolico di 1 euro, il MANN proporrà anche il concerto della cantante Dolores Melodia, da tempo impegnata nel sociale e nella difesa dell'ambiente. Nel Giardino delle Camelie (ore 19), da non perdere l'omaggio alla nostra città in occasione della presentazione del libro "Piccolo Diario Napoletano. Un viaggio sentimentale" (Edizioni il Papavero) di Paola Tesei: la bellezza del paesaggio e della cultura partenopea sarà ripercorsa tra prose liriche, acquerelli e disegni.

Castel Sant’Elmo Sabato 24 settembre apertura serale straordinaria di Castel Sant’Elmo dove, dalle 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso ore 21.30) sarà possibile visitare il castello con i suoi spalti panoramici sulla città di Napoli, il Museo Novecento a Napoli e il nuovo percorso di visita della mostra “I Segni del Paesaggio: Sant’Elmo e i castelli della Campania”, inaugurata lo scorso mese. i nformazioni

Il Museo Madre sabato 24 settembre sarà aperto in via straordinaria, dalle 19.30 alle 22.30, con ultimo ingresso alle ore 22.00, durante la quale il costo del biglietto sarà di 1 euro .

La Reggia di Caserta Sabato 24 settembre 2022 resterà aperta dalle ore 19.30 alle 22.30 (ultimo ingresso 21.30) con Apertura serale degli Appartamenti Reali e della mostra "Frammenti di Paradiso". Saranno visitabili gli ambienti di Corte e l'esposizione nell'Appartamento della Regina. Biglietti al costo di 1 euro (+ 1 euro per prevendita online), acquistabili in biglietteria (previa disponibilità) e su TicketOne.

L’Anfiteatro campano di Santa Maria Capua Vetere resterà aperto dalle 18:30 alle 21:30 (ultimi ingressi ore 21) con l’evento “Notte dell’Appia”. Si terranno visite guidate dell’Archeoclub di Santa Maria Capua Vetere, al costo di 1 euro, alle 18:30 all’Anfiteatro repubblicano, all’Anfiteatro Campano e al Museo dei gladiatori e alle 20 al Museo archeologico dell’antica Capua e alla Mostra “I Segni del Paesaggio: l’Appia e Capua”. A seguire, nell’antistante Parco Archeologico, a partire dalle ore 21 è prevista una degustazione di prodotti tipici e, a seguire, il concerto del maestro Enzo Gragnaniello, I nformazioni

Il Parco Archeologico di Ercolano aderisce alle Giornate Europee del Patrimonio e sabato 24 settembre ci sarà una serata straordinaria dei percorsi guidati notturni arricchiti di luci, proiezioni di immagini, oltre ai suggestivi "Tableaux Vivants": previsti 16 turni di visita, con partenza ogni 10 minuti, a partire dalle ore 20:00. 30 persone massimo per ciascun turno, compresi i bambini. I visitatori dovranno presentarsi 10 minuti prima del proprio turno di visita, con accesso esclusivamente dall'ingresso monumentale di Corso Resina.

Il Parco Archeologico di Pompei Per la serata di sabato 24 settembre sarà aperto dalle ore 20 alle 23 e sono previste aperture straordinarie in tutti i siti del Parco con ingresso a 1€. A Pompei si ripropone la passeggiata notturna nell'area del Foro con i suoi monumentali edifici pubblici per l'amministrazione della città e della giustizia, per la gestione degli affari, per le attività commerciali, come i mercati, oltre ai principali luoghi di culto cittadino. Informazioni

