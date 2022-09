Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 23 al 25 settembre 2022

Andar per Cantine - ph Pro loco Panza Ischia

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra grazie alle Sagre in Campania e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. Nel post anche i concerti gratuiti durante le sagre e feste in Campania

Tante sagre e feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend in varie province della Campania sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

La Festa della Zeppola a Sant’Eustachio di Montoro (AV)

Si terrà dal 23 settembre al 25 settembre 2022 la Festa della Zeppola a Montoro in provincia di Avellino, nella frazione di Sant’Eustachio di Montoro presso il Parco del Sole. La festa sarà un evento interamente dedicato ad una antica tradizione montorese della preparazione delle zeppole. Nel weekend della Festa della Zeppola di Montoro si troveranno le ottime zeppole fatte a mano, secondo l’antica tradizione della zona, ma anche altre specialità gastronomiche preparate per l’occasione: ci saranno infatti panini con salsiccia alla brace anche con funghi porcini e con vari contorni e la mitica pizza cotta a legna, e poi bibite e buon vino locale. Le zeppole saranno fritte o al forno e guarnite con cioccolato o crema . La festa della Zeppola viene riproposta con successo ogni anno e presenta la buona Zeppola di Montoro che è fatta in maniera particolare. La Zeppola di Montoro è infatti un dolce fatto con un impasto molle, come quello dei bignè, che viene lavorato a forma di ciambellina e poi fritta o, per chi la preferisce, cotta al forno. Maggiori informazioni Zeppola di Montoro

Notte della Tammorra a Napoli a Piazza Mercato

Giovedì 22 e venerdì 23 settembre a Napoli la Notte della Tammorra. Previsti anche stand gastronomici per quello che sarà il più grande evento campano di musica popolare quello che si svolgerà per due notti a Piazza Mercato a Napoli Organizzata dal Comune di Napoli l’evento vedrà Carlo Faiello come Maestro concertatore, per questa bella manifestazione che quest’anno compie 20 anni ed è diventata un appuntamento fisso dell’estate a Napoli. Una grande festa gratuita che si terrà su due serate in Piazza Mercato: la prima è la Notte delle Radici profonde che vedrà partecipare, dalle ore 21, paranze e musicisti di tutte le province della Campania. Poi sabato 17 ci sarà La Notte delle radici nel cielo che presenterà la grande musica del passato in chiave contemporanea con sul palco artisti e musicisti quali Carlo Faiello, l’Orchestra Notte della Tammorra, Lina Sastri, Enzo Gragnaniello, Giovanni Mauriello e Patrizio Trampetti della formazione storica della NCCP, Dario Sansone dei Foia e tantissimi altri, con una grande Tammurriata finale affidata a La Paranza do’ Lione. Maggiori Informazioni e programma completo

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Andar per Cantine – Ischia – Napoli – Dal 20 settembre al 2 ottobre 2022 a Ischia si terrà la XIV edizione di “Andar per Cantine”, l’imperdibile appuntamento dell’autunno ischitano organizzato dalla Pro Loco Panza con tredici giorni di eventi con tante iniziative per scoprire e gustare le tante bontà dell’Isola Verde. Previsti tanti eventi giornaliero con 5 percorsi enogastronomici che coinvolgeranno 20 cantine , 8 itinerari trekking con degustazioni, 4 appuntamenti special i come Cantinando sotto le stelle, Le vigne del Mare, Percorso Gourmet e la Cena della vendemmia in vigna e poi un giorno speciale dedicato al piatto tipico della vendemmia il Coniglio Day che avverrà il 22 settembre. Da non perdere anche il programma speciale Cantinando sotto le stelle dei giorni 21, 23, 27 e 29 con suggestivi percorsi serali di degustazioni nelle cantine Programma Completo e tutte le informazioni e prenotazioni a Pro Loco Panza Ischia 081 908436 –

Sagra del Cinghiale – Dugenta – Benevento. La Sagra del cinghiale è una grande festa che si terrà il 23-24 e 25 settembree si ripeterà ogni venerdì, sabato e domenica fino al 31 Ottobre e che propone, sin dal 1980 tante specialità a base di cinghiale e tanta buona musica e ottimo vino. Una festa ben riuscita che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Un evento che si ripeterà anche da metà agosto a tutto settembre e che ha la durata più lunga tra le sagre della Campania. Ci saranno delle vere e proprie accoglienti trattorie all'aperto, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un'atmosfera di festa campestre. La Sagra è caratterizzata da una vera e propria celebrazione del cinghiale, dai piatti tipici realizzati con la sua carne e dai vini originali della zona. Tante prelibatezze da degustare, infatti i cuochi cucinano con maestria diverse pietanze che saranno servite in piatti di terracotta. Non mancheranno balli e canti folkloristici e poi si potranno acquistare direttamente tutti i prodotti tipici realizzati con la squisita e prestigiosa carne del cinghiale. Maggiori informazioni Sagra del Cinghiale 2022 a Dugenta (BN)

I concerti gratuiti nel weekend in occasione delle varie sagre e feste in Campania

Tanti concerti gratuiti la sera nei paesidella Campania in occasione delle varie sagre e feste patronali con grandi artisti e gruppi musicali che potrete ascoltare quasi sempre gratuitamente o con piccoli contributi. Ve li indichiamo alcuni per giorno. Venerdì 23 settembre – Nello Buongiorno – Positano – Michele Zarrillo – Sassano (SA) – La Maschera – Pompei (NA) Sabato 24 settembre – Enzo Gragnaniello – Santa Maria Capua Vetere (CE) – Fiorenza Calogero – Galluccio (CE) – Livio Cori – Capua (CE) Martedì 27 settembre Tony Colombo – Villa Literno (CE) Mercoledì 28 settembre Andrea Sannino – Villa Literno (CE) – Nomadi – Tocco Caudio (BN) Prima di recarvi vi consigliamo di verificare eventuali variazioni cercando su internet con giorno, artista e luogo.

