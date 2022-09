Andar per Cantine: ad Ischia enogastronomia, trekking e la notte bianca della vendemmia

Ph @vito__colella - Su Facebook Andar per Cantine

Tanti giorni speciali con oltre 70 appuntamenti enogastronomici e di trekking alla scoperta della cultura millenaria del vino ad Ischia con passeggiate e degustazioni tra le antiche cantine, le aziende agricole e gli agriturismi che praticano la viticoltura

Dal 20 settembre al 2 ottobre 2022 a Ischia si terrà la XIV edizione di “Andar per Cantine”, l’imperdibile appuntamento dell’autunno ischitano organizzato dalla Pro Loco Panza. Ci saranno ben tredici giorni di eventi con tante iniziative per scoprire e gustare le tante bontà dell’Isola Verde.

Previsti tanti eventi giornaliero con 5 percorsi enogastronomici che coinvolgeranno 20 cantine, 8 itinerari trekking con degustazioni, 4 appuntamenti speciali come Cantinando sotto le stelle, Le vigne del Mare, Percorso Gourmet e la Cena della vendemmia in vigna e poi un giorno speciale dedicato al piatto tipico della vendemmia il Coniglio Day che avverrà il 22 settembre. Da non perdere sabato 24 settembre 2024, dopo il successo degli scorsi anni, a Panza la III edizione della “NOTTE BIANCA DELLA VENDEMMIA”

Ben tredici giorni di eventi a Ischia per Andar per Cantine

Durante Andar per Cantine a Ischia ogni giorno si potrà scegliere tra alcuni itinerari diversi sui vari versanti dell’isola alla ricerca delle bellezze e dell’antico rapporto tra la terra ischitana e la vite che si trova, da sempre, dalla collina al mare.

In ogni percorso previste tre tappe tra le antiche cantine, le aziende agricole e gli agriturismi che praticano la viticoltura per far conoscere l’antico mondo del vino di Ischia.

Ogni giorno è prevista un’escursione in uno degli otto antichi sentieri che attraversano l’isola passando tra i vigneti, tra terrazzamenti affacciati sul mare o sui particolari muri a secco dell’isola. Ammirando anche degli affacci mozzafiato sul mare dal golfo di Gaeta a Punta Campanella, dalle Isole Pontine a Capri.

Anche appuntamenti speciali e serate sotto le stelle

Non mancheranno degli appuntamenti speciali come il Percorso Gourmet di mercoledì 28 settembre, quello del 22 settembre con il Coniglio Day, e poi il programma speciale Cantinando sotto le stelle dei giorni 21, 23, 27 e 29 con suggestivi percorsi serali di degustazioni nelle cantine.

Altri appuntamenti da non perdere il Charity Gala Dinner del 25 settembre, la Festa al Negombo del 26 settembre con la partecipazione di grandi chef e la festa finale del 2 ottobre con “La cena della vendemmia in vigna”. Per tutti i percorsi, che partiranno da piazza san Leonardo nel centro di Panza, nel comune di Forio, è prevista una navetta e la presenza di guide esperte, che seguiranno anche gli itinerari.

