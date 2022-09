Brunch domenicale al Nabilah, Jimmy Sax live sulla spiaggia romana di Bacoli

Jimmy Sax lo straordinario musicista che con il suo sassofono intrattiene folle in tutto il mondo, sarà al Nabilah di Bacoli per una giornata speciale da non perdere

Giornata straordinaria domenica 25 settembre 2022 al Nabilah a Bacoli. Jimmy Sax, lo straordinario performer che vanta circa 1000 show negli ultimi 4 anni, nei parties più esclusivi di locali come il Phi Beach, Nikki beach, Pacman Santorini ma anche Just Cavalli ed Amnesia Ibiza suonerà live al Nabilah sulla spiaggia romana di Bacoli.

Una giornata particolare al Nabilah con un evento che avrà inizio dal mattino, per godersi al meglio una delle ultime domeniche d’estate sulla spiaggia del Nabilah, con dj set tutto il giorno, beach club ed area food.

Jimmy Sax live al Nabilah Brunch

Jimmy Sax è lo straordinario musicista che con il suo sassofono intrattiene folle in tutto il mondo, con performance vive ed energiche come poche e sarà al Nabilah per una giornata da non perdere.

Nato sul web, Jeremy Rolland alias Jimmi Sax, artista di origini francesi, si è poi imposto in tutto il mondo per la sua straordinaria musica ed è attualmente il sassofonista più famoso al mondo. Jimmy Sax sarà al Nabilah per una giornata veramente speciale domenica 25 settembre 2022 per un evento che inizia dalle ore 12:00. Bruch & Beach Club start dalle ore 10:00 – Prezzi a partire da 25 euro.

