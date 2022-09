4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 19 al 24 settembre 2022: il Lunedì di Napoli da Vivere

Eventi gratuiti a Napoli e nelle vicinanze anche durante la settimana che va da lunedì 19 a sabato 24 agosto 2022. Anche durante questa settimana cose da fare gratis e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli e nelle vicinanze durante la settimana da lunedì 19 a sabato 24 settembre 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti e sono anche nelle vicinanze di Napoli.

Notte della Tammorra a Napoli a Piazza Mercato





Giovedi 22 e Venerdi 23 Settembre 2022 si terrà a Piazza Mercato a Napoli la Notte della Tammorra che sarà il più grande evento campano di musica popolare. Organizzata dal Comune di Napoli l’evento vedrà Carlo Faiello come Maestro concertatore, per questa bella manifestazione che quest’anno compie 20 anni ed è diventata un appuntamento fisso dell’estate a Napoli. Una grande festa gratuita che si terrà su due serate in Piazza Mercato: la prima è la Notte delle Radici profonde che vedrà partecipare, dalle ore 21, paranze e musicisti di tutte le province della Campania. Poi venerdì 23 ci sarà La Notte delle radici nel cielo che presenterà la grande musica del passato in chiave contemporanea con sul palco artisti e musicisti quali Carlo Faiello, l’Orchestra Notte della Tammorra, Lina Sastri, Enzo Gragnaniello, Giovanni Mauriello e Patrizio Trampetti della formazione storica della NCCP, Dario Sansone dei Foia e tantissimi altri, con una grande Tammurriata finale affidata a La Paranza do’ Lione. Maggiori Informazioni e programma completo

Polifonie, il concerto del Coro della Pietrasanta a Ischia

Si intitola Polifonie il concerto del Coro della Pietrasanta che si svolgerà ad Ischia sabato 24 Settembre nella chiesa dello Spirito Santo ad Ischia alle ore 18. Il concerto è inserito nella ottava edizione del Festival Internazionale La Filosofia, il Castello e la Torre, dedicato quest’anno al tema della Bellezza, che ha già proposto al pubblico dell’isola molteplici eventi con laboratori, mostre, lezioni e incontri con personalità di rilievo del mondo filosofico e culturale. Il programma che verrà eseguito costituisce l’occasione per ascoltare polifonia a cappella, ossia musica eseguita senza utilizzare strumenti da accompagnamento, risalente a varie epoche, soprattutto di scuola napoletana. In programma una serie di villanelle di rara esecuzione, e poi brani composti tra ‘800 e ‘900 in una esplorazione di varie tipologie della letteratura colta a cappella che sottendono diverse sfumature nella modalità di ascolto. I brani verranno brevemente introdotti dal Direttore, il Maestro Rosario Peluso. L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti. La Chiesa dello Spirito Santo è in Via Luigi Mazzella, 70 a Ischia Ponte. Maggiori Informazioni

Concerti gratuiti al Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli

Da venerdì 16 settembre al 25 novembre 2022, si terranno i concerti gratuiti del Conservatorio di San Pietro a Majella a Napoli, interessanti concerti organizzati dallo storico Conservatorio napoletano. Gli eventi si svolgeranno fino a fine novembre 2022 presso la Sala Scarlatti del Conservatorio, con ingresso gratuito e fino ad esaurimento dei posti disponibili.Prossimo mercoledì 21 settembre – Le sonate per pianoforte e violino di Mozart: da Salisburgo a Vienna fortepiano Francesco Pareti violino Giuseppe Guida musiche di W. A. MozartConcerti gratuiti

Visite guidate gratuite con 110 percorsi in tutta Napoli: gli “Itinerari nelle Municipalità”

Per il programma del Comune dell’estate a NApoli tante visite guidate gratuite in città con ben 110 percorsi differenti per far conoscere a cittadini e turisti le meraviglie della città. Le visite si faranno in tutte le 10 municipalità cittadine. L’iniziativa si chiama “Itinerari nelle Municipalità” e durerà fino al 7 ottobre 2022 con visite guidate gratuite in tutte le 10 Municipalità a cura di Arteventi Srl. Ben 110 percorsi di visite guidate gratuite disponibili in alcuni mercoledì, giovedì e venerdì con prenotazione obbligatoria e con visite guidate che avranno la durata di due ore circa e si terranno nella fascia oraria 17.00-20.00. Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria. Itinerari nelle Municipalità

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata