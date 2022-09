4 visite guidate a Napoli: cosa fare nel weekend dal 16 al 18 settembre 2022

Tante visite guidate a Napoli e in tutta la Campania con tanti eventi interessanti, perlopiù all’aperto, per scoprire, con degli esperti, i luoghi più belli della nostra terra

Anche per questo weekend dal 16 al 18 settembre 2022 ci saranno delle visite guidate in sicurezza nei luoghi più belli di Napoli e della Campania, con passeggiate guidate che ci faranno conoscere i posti più particolari e straordinari della città e dei suoi magnifici dintorni.

Gli eventi sono proposti da associazioni che lavorano da anni sul territorio e che utilizzano brave guide e storici dell’arte per accompagnarci nei posti più belli della nostra terra.

Chiedete sempre informazioni sulle misure specifiche che verranno applicate per rispettare le normative per l’emergenza e prenotate ai numeri di telefono indicati delle associazioni per avere maggiori dettagli su quanto da loro proposto. Buon fine settimana a tutti

Sabato 17 settembre – San Gennaro tra storia, mito e tradizione

Una bella visita guidata per conoscere nel dettaglio il Duomo di Napoli e Cappella Di San Gennaro. Nei giorni della festa di San Gennaro una visita guidata per andare a trovare il patrono più famoso di Napoli nella sua Cattedrale, l’attuale Duomo di Napoli. Costruita nell’arco dei secoli, è oggi uno scrigno sublime di arte: oltre i quadri e le statue nasconde segreti e curiosità poco note che scopriremo insieme. Il protagonista della visita guidata sarà però San Gennaro che all’interno della sua Cappella del Tesoro protegge Napoli sciogliendo il prodigioso Sangue.

L’evento è a cura di L’Arte nel Tempo a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : – ore 10,30 esterno al Duomo di Napoli

: – ore 10,30 esterno al Duomo di Napoli Contributo : 10 euro a persona

: 10 euro a persona Organizzazione : L’Arte nel Tempo – Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3409543337 oppure scrivere una mail a larteneltempo1@gmail.com

: – Per informazioni e prenotazioni chiamare il 3409543337 oppure scrivere una mail a larteneltempo1@gmail.com Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale L’Arte nel Tempo

Sabato 17 Settembre – Restituzioni alle Gallerie d’Italia Napoli

Una bella visita alla nuova sede delle Gallerie d’Italia, il museo di Intesa Sanpaolo che si affaccia su via Toledo nelle sale dell’edificio di Piacentini del 1939 e sede del Banco di Napoli. Un occasione per vedere la mostra la mostra RESTITUZIONI e i tanti capolavori provenienti da tutte le regioni Italiane restaurati grazie ai finanziamenti Intesa SanPaolo e che a breve saranno ricollocate nei loro luoghi di provenienza, ammirando, tra le opere restaurate, Manet, Boccioni, il mantello di Napoleone. Nella nuova sede i tanti capolavori del Museo tra cui l’ultima opera di Caravaggio, il Martirio di Sant’Orsola e poi le collezioni storiche delle Gallerie, le straordinarie opere di Artemisia Gentileschi, dai vedutisti del ‘700 ai romantici, dalla Belle Epoque alle suggestive sale dedicate a Gemito e all’800 napoletano.

L’evento è a cura di Megaride Art a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : – ore 16,30 esterno Gallerie D’Italia Napoli, Via Toledo 177 termine ore 18,45 – 19 circa

: – ore 16,30 esterno Gallerie D’Italia Napoli, Via Toledo 177 termine ore 18,45 – 19 circa Contributo : 12 euro a persona a cui si aggiunge costo museo di 7 euro (ingresso gratis x correntisti e dipendenti Intesa e altri sconti)

: 12 euro a persona a cui si aggiunge costo museo di 7 euro (ingresso gratis x correntisti e dipendenti Intesa e altri sconti) Organizzazione : Megaride Art – Prenotazione obbligatoria 348 114 9647 gradita via mail info@megarideart.com

: – Prenotazione obbligatoria 348 114 9647 gradita via mail info@megarideart.com Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Megaride Art

Sabato 17 settembre – Visita guidata esclusiva alla scoperta del Real Orto Botanico di Napoli

Una mattinata all’Orto Botanico, una visita guidata con apertura in esclusiva alla scoperta del meraviglioso Giardino Botanico Partenopeo, accompagnati da guide specializzate nella divulgazione botanica. Osserveremo insieme tantissime specie vegetali rare, insolite, capiremo i loro adattamenti ai diversi ambienti della Terra, conosceremo i loro molteplici ed affascinanti utilizzi, e tanto altro ancora… Non mancate all’incontro per vedere la bellezza di questa antica e magnifica istituzione cittadina che, come un’oasi nel deserto, ci regalerà una parentesi verde e silenziosa consentendoci di abbandonare alle spalle il caos della città!

L’evento è a cura di Arte per Amore a cui si potranno chiedere tutte le informazioni.

Appuntamento : comunicato al momento della richiesta informazioni

: comunicato al momento della richiesta informazioni Contributo : comunicato al momento della richiesta informazioni

: comunicato al momento della richiesta informazioni Organizzazione : Arte per Amore – Informazioni e prenotazione obbligatoria tel. 339.8665413; email: rosanna.arteperamore@gmail.com

: – Informazioni e prenotazione obbligatoria tel. 339.8665413; email: rosanna.arteperamore@gmail.com Maggiori Informazioni: Pagina ufficiale Arte per Amore

Sabato 17 e domenica 18 settembre – Il Miglio Sacro alla Sanità

Una straordinaria passeggiata che si chiama Il Miglio Sacro che ci porterà alla scoperta di luoghi bellissimi che si trovano nel giro di un miglio a partire dalle Catacombe di San Gennaro. Percorrere il Miglio Sacro significa andare alla scoperta delle bellezze del Rione Sanità, quel rione di Napoli dove hanno vissuto popoli diversi e dove un tempo passavano in carrozza papi, re e cardinali. Una visita guidata ed un percorso speciale che ci porterà in ben sei luoghi diversi e straordinari che ci faranno scoprire un altro e bellissimo volto nascosto della città. Si parte alle 9: 00 dall’ingresso delle Catacombe di San Gennaro, le grandi Catacombe di Napoli in Via Capodimonte 13 vicino alla Basilica del Buon Consiglio. La passeggiata termina nei pressi di Piazza Cavour dopo aver visitato ben sei straordinari luoghi di Napoli. Il tour dura circa 3 ore e 30 minuti.

Ecco le tappe: Catacombe di San Gennaro,, Basilica di San Gennaro extra moenia, Basilica di Santa Maria della Sanità, Cripta delle Catacombe di San Gaudioso (esterno), Basilica di San Severo fuori le mura e Cappella dei Bianchi con visita esclusiva all’opera “Il figlio velato” di Jago, Palazzo Sanfelice e dello Spagnuolo. Porta San Gennaro, con il dipinto di Mattia Preti da poco restaurato. Il tour termina nei pressi di P.zza Cavour

Appuntamento : L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio.

: L’appuntamento è alle ore 9:00 presso la biglietteria delle catacombe di San Gennaro in Via Capodimonte 13, accanto alla basilica del Buon Consiglio. Contributo : € 17 intero /€ 10 per under 18 /€ 14 over 65 /gratis fino a 6 anni..

: € 17 intero /€ 10 per under 18 /€ 14 over 65 /gratis fino a 6 anni.. Organizzazione : Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714

: Catacombe di Napoli – Le visite guidate saranno effettuate nel rispetto delle misure di prevenzione previste dall’emergenza. Mascherina obbligatoria – Obbligatoria la prenotazione: 081 744 3714 Maggiori Informazioni: – Il Miglio Sacro alla Sanità

