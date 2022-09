Cinema sotto le Stelle sulla Spiaggia del Nabilah: aperitivo al tramonto, Chocolat e Dj Set

Ph Nabilah

Sabato sera sulla spiaggia del Nabilah ci sarà un nuovo appuntamento con Chocolat, uno dei film romantici più belli di sempre

Sabato 17 settembre 2022 nuovo appuntamento al Nabilah Beach Club per le serate di cinema sulla spiaggia Romana di Bacoli, con la rassegna Proiezioni Sonore.

Sabato 17 settembre 2022: Il programma del cinema sotto le stelle

La serata cinema inizia alle 21:00 presso il Nabilah beach club e il film in riva al mare è compreso prenotando un aperitivo o una cena bistrot. Lo spettacolo della serata è Chocolat, con Johnny Deep e Juliette Binoche. La pellicola del 2000 è ambientata nella Francia degli anni 60 e racconta della vita di un paese di provincia che ruota intorno alle tradizioni e alla vita ordinaria finché non arriva Vianne con sua figlia e decide di aprire una Cioccolateria proprio nel periodo della quaresima pasquale. Una storia d’amore da non perdere.

La serata continua post Chocolat con un DJ Set unico con Dj Marcello Mele e Gryma

Nabilah Beach Club sulla spiaggia di Bacoli

Il Nabilah è una spiaggia esclusiva con ingressi limitati, giardino sul mare e un prato vero che si nutre di acqua salata. Nel club è presente un bistrot e non manca anche un cocktail bar, perfetto per il tramonto. Ogni Sabato e Domenica dalle 10 del mattino è possibile prenotare il Beach club, il solarium, la piscina o un aperitivo vista mare

