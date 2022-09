ART Aperitif a Napoli: degustazioni, vini e musica live al Maschio Angioino

Serata particolare al Maschio Angioino di Napoli, una delle location più affascinanti di Napoli: ci sarà ART Aperitif con degustazioni enogastronomiche, vini, musica dal vivo e Dj set finale

Serata speciale al Maschio Angioino a Napoli: domenica 18 settembre 2022, dalle ore 18, ci sarà l’evento ART Aperitif che prevede una degustazione enogastronomica e tanta musica nel favoloso cortile del castello di Piazza Municipio.

I partecipanti saranno forniti di calice e sacca pronti per poter gustare le bontà enogastronomiche della serata: ci saranno gli assaggi gastronomici curati dallo Chef Elpidio Capasso del Rama Beach e anche una degustazione di n.3 differenti vini della Fattoria Pagano, “Vignaioli in Campania Felix”. La serata sarà accompagnata dalla musica live di Emilio Carrino & Band e a seguire ci sarà il Dj Set di Vincenzo Cipolletta.

Come partecipare alla serata ART Aperitif Per partecipare alla serata ART Aperitif si potrà accedere al costo di € 20 in lista o prenotandosi e l’ingresso avrà inizio dalle h 18.00. Per coloro che non avranno prenotato, sarà possibile acquistare il ticket all’ingresso del Maschio Angioino al costo di € 25. L’evento è a numero chiuso. Maggiori informazioni e prenotazioni: artaperitif.events@gmail.com o solo whatsapp a NOMEA 3282694680

