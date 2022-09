4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 12 al 17 settembre 2022: il Lunedì di Napoli da Vivere

Eventi gratuiti a Napoli e nelle vicinanze anche durante la settimana che va da lunedì 12 a sabato 17 agosto 2022. Anche durante questa settimana cose da fare gratis e da non perdere a Napoli in attesa del prossimo grande weekend

È appena finito un weekend pieno di eventi a Napoli ed anche il prossimo sarà altrettanto entusiasmante e pieno di cose da fare. Nel frattempo, diamo un’occhiata a cosa succede a Napoli e nelle vicinanze durante la settimana da lunedì 15 a sabato 17 settembre 2022, perché ci sono alcuni eventi particolari che vogliamo già segnalarvi.

Da tener presente che i quattro eventi che vi segnaliamo per questa settimana sono tutti gratuiti e sono anche nelle vicinanze di Napoli.

Unimusic il Festival della musica della cultura con la Nuova Orchestra Scarlatti

Tra il 9 settembre e il 2 ottobre 2022 ritorna Unimusic Festival la bella rassegna di musica e spettacolo, tutta dedicata a Pasolini, ideata e realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II di Napoli. Per questa IV edizione l’Unimusic Festival presenta un cartellone con molti appuntamenti con tanti straordinari concerti cui si potrà partecipare con un ticket d’ingresso di soli 10 euro. Ma ci sono due giornate in particolare dove si potrà assistere gratuitamente alle prove nel Cortile delle Statue dell’Università in Via Paladino 39 a Napoli nel centro storico.

12 SETTEMBRE – ORE 18.30 – CORTILE DELLE STATUE – Open Music – R. Leoncavallo Pagliacci ( prove aperte ) – NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI – direttore Francesco Di Mauro

) – NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI – direttore Francesco Di Mauro 13 SETTEMBRE – ORE 18.30 – CORTILE DELLE STATUE – Open Music – R. Leoncavallo Pagliacci (prove aperte) – NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI – direttore Francesco Di Mauro

Maggiori informazioni su Unimusic e su tutti i concerti

Aperture serali nei weekend delle ville romane di Stabia, Oplontis e Boscoreale

La sera dei sabati e domenica fino al 2 ottobre 2022 sarà possibile accedere a Villa San Marco a Stabia, alla Villa di Poppea a Oplontis, a Villa Regina a Boscoreale illuminate per l’occasione e al Museo Archeologico di Stabia Reggia di Quisisana per delle straordinarie passeggiate notturne con anche visite guidate tematiche, percorsi narrati e performance teatrali con visite gratuite, o con un piccolo pagamento. Sabato 17 settembre ci sarà ingresso gratuito a Villa Regina mentre alla Villa di Poppea l’ingresso costa 5 € Aperture serali nei weekend

Visite guidate gratuite con 110 percorsi in tutta Napoli: gli “Itinerari nelle Municipalità”

Per il programma del Comune dell’estate a Napoli tante visite guidate gratuite in città con ben 110 percorsi differenti per far conoscere a cittadini e turisti le meraviglie della città. Le visite si faranno in tutte le 10 municipalità cittadine. L’iniziativa si chiama “Itinerari nelle Municipalità” e durerà fino al 7 ottobre 2022 con visite guidate gratuite in tutte le 10 Municipalità a cura di Arteventi Srl. Ben 110 percorsi di visite guidate gratuite disponibili in alcuni mercoledì, giovedì e venerdì con prenotazione obbligatoria e con visite guidate che avranno la durata di due ore circa e si terranno nella fascia oraria 17.00-20.00. Le visite sono gratuite con prenotazione obbligatoria. Itinerari nelle Municipalità

Visite gratuite allo storico Museo di Anatomia dell’Università di Napoli

Aperture gratuita con prenotazione obbligatoria, dello storico Museo Anatomico dell’Università. Uno straordinario Museo nel centro storico di Napoli aperto dal lunedì al venerdì di mattina su prenotazione. Il mercoledì anche di pomeriggio Una bellissima occasione per conoscere e scoprire uno tra i più antichi e completi musei del genere al mondo, conoscendo le sue collezioni anche attraverso l’utilizzo di nuovi sistemi digitali come l’App MUSA, in italiano ed inglese. Museo Anatomico

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata