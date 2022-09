Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 9 all’11 settembre 2022

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. Nel post anche i concerti gratuiti durante le sagre e feste in Campania

Tante sagre e feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend in varie province della Campania sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

Bufala Village 2022 a San Marco Evangelista (CE)

Vicino Caserta venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 si terrà la IV edizione di Bufala Village la grande festa della buona Mozzarella di Bufala della Campania. Tre giorni di degustazioni e tanto altro con eventi e spettacoli presso l’A1 Expó, il polo fieristico in viale delle Industrie 10, a San Marco Evangelista (Caserta) facilmente raggiungibile dall’uscita di Caserta Sud dell’autostrada Napoli Roma. Oltre ai tanti stand dei produttori per degustazioni, pranzi e acquisti ci sarà anche la ‘fattoria’ bufalina, vera e propria esposizione della Bufala Mediterranea Italiana con oltre 30 esemplari di Bufale presenti e poi anche un vero e proprio caseificio in miniatura, nel quale sarà possibile ammirare l’arte dei mastri casari al lavoro per la trasformazione dell’oro bianco, il latte di bufala, nei pregiati prodotti caseari come la Mozzarella di Bufala Dop e la Ricotta di Bufala Dop. Maggiori informazioni – Festa della Bufala a Caserta

La festa della pasta a Gragnano (NA)

Nei giorni 9, 10 ed 11 settembre 2022 nella centralissima via Roma a Gragnano, vicino Napoli sui monti Lattari, la grande festa della Pasta, l’Oro bianco di Gragnano. Gragnano, l’unica città che può vantare il marchio Igp, e ci sarà realmente una grande festa per l’ottima pasta cui troveremo almeno 18 chef all’opera, 4 postazioni di cucina on the road, 9 showcooking magistrali, 5 workshop, 16 pastifici aperti, 2 mostre fotografiche, 3 concerti. La festa della pasta si svolgerà nel centro di Gragnano tra via Roma, via Pasquale Nastro e via Tommaso Sorrentino con un percorso tra i vari stand ma ci saranno eventi anche nel Chiostro San Michele, in piazzale Aldo Moro e nella Valle dei Mulini che sarà raggiungibile con delle navette. Nel centro di Gragnano apriranno al pubblico anche i ‘portoni’ di via Roma che danno accesso alle corti e ai cortili dei nostri palazzi storici e in alcuni di questi ci saranno esposizioni ed esperienze legate al mondo della pasta. Ogni sera, lungo via Roma, saranno allestite 4 postazioni di somministrazione dove gustare una delle gustosissime ricette degli chef con un Ticket 1 pasta + 1 acqua 50ml = 5 euro e alla festa della pasta di Gragnano 2022 ci sarà anche tanta musica: in piazza Aubry, ogni sera si terranno concerti gratuiti live dalle ore 21 – venerdì 9 sett. Dreams Project – Sabato 10 sett. Francesco D’Alena e Band – Domenica 11 sett. Helen & Afroblue – Maggiori informazioni – Festa della pasta di Gragnano 2022

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Festa della Birra – S. Antonio Abate – Napoli – d al 8 al 12 Settembre 2022 a Sant’Antonio Abate (NA) si terrà la I festa della Birra presso l’Area Mercato Largo Sandro Pertini. La festa si chiama Mmiez ‘e Sounds Beer Fest , e sarà una delle più grandi Festa della Birra in Campania con tanto cibo e birra di alta qualità con tanti concerti completamente gratuiti con musicisti di spessore e di qualità. Ci saranno anche i grandi nomi del food che prenderanno parte all’evento con il proprio stand. La line Up musicale è di tutto rispetto e tutti i concerti sono gratuiti. 8/09 – Gerardo Amarante e Spaccapaese + Tony Tammaro – 9/09 – Gabriele Esposito + Tommaso Primo Feat Roberto Colella – 10/09 – Alex Britti Official – 11/09 – Luchè & Geolier – 12/09 – Enzo Avitabile & I Bottari. Maggiori informazioni I Festa della Birra a S. Antonio Abate

Sagra del Pesce – Ercolano – Napoli – Anche quest'anno, per tre weekend, nel parcheggio degli Scavi di Ercolano (NA), in Via dei Papiri Ercolanesi, si terrà l'attesa Sagra del Pesce 2022 di Ercolano organizzata dal Comitato della CRI, la Croce Rossa Italiana di Ercolano. Un appuntamento molto atteso che si ripete da anni e che quest'anno si terrà nei seguenti fine settimana: 9-10-11 Settembre 2022 . Un bell'evento dove sarà possibile assaggiare prelibatezze a base di pesce accompagnati da musica e intrattenimento. Alla sagra ci saranno tante bontà a base di pesce tra cui il risotto alla pescatora e il cuoppo di mare ma non mancheranno anche montanare, cuoppo di terra, zeppoline, patatine e würstel per i più piccoli. Le aperture degli Stand Gastronomici saranno alle ore 20,30. Sagra del Pesce di Ercolano

Sagra del Cinghiale – Dugenta – Benevento. La Sagra del cinghiale è una grande festa che si terrà il 9-10 e 11settembre e si ripeterà ogni venerdì, sabato e domenica fino al 31 Ottobre e che propone, sin dal 1980 tante specialità a base di cinghiale e tanta buona musica e ottimo vino. Una festa ben riuscita che propone tante buone pietanze come Pappardelle al ragù di cinghiale, Porchetta di cinghiale, Fagiolata con cotica e salsiccia di cinghiale, Ravioli al ragù di cinghiale, Strozzapreti, Braciata. Un evento che si ripeterà anche da metà agosto a tutto settembre e che ha la durata più lunga tra le sagre della Campania. Ci saranno delle vere e proprie accoglienti trattorie all'aperto, per chi ha voglia di gustare la carne di cinghiale, in un'atmosfera di festa campestre. La Sagra è caratterizzata da una vera e propria celebrazione del cinghiale, dai piatti tipici realizzati con la sua carne e dai vini originali della zona. Tante prelibatezze da degustare, infatti i cuochi cucinano con maestria diverse pietanze che saranno servite in piatti di terracotta. Non mancheranno balli e canti folkloristici e poi si potranno acquistare direttamente tutti i prodotti tipici realizzati con la squisita e prestigiosa carne del cinghiale. Maggiori informazioni Sagra del Cinghiale

I concerti gratuiti nel weekend in occasione delle varie sagre e feste in Campania

