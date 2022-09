Ritorna la festa dell’Uva a Solopaca con la sfilata di Carri Allegorici

Ritorna la grande festa dell’uva a Solopaca con la caratteristica sfilata di carri allegorici fatti tutti di chicchi di uva e tanto buon vino da gustare per questa della 43esima edizione della grande Festa dell’Uva

Da venerdì 9 a martedì 13 settembre 2022 ritorna, con anche la sfilata dei carri allegorici, l’edizione 2022 della grande Festa dell’Uva di Solopaca, una delle più belle e caratteristiche feste dedicate all’uva della Campania.

La festa richiama ogni anno nella cittadina del beneventano migliaia e migliaia di turisti e visitatori ed è dedicata al buon vino della zona di Solopaca. Quest’anno domenica 11 settembre 2022 dalle ore 9,30 si terrà anche l’evento più atteso: per le strade di Solopaca sfileranno i grandi carri allegorici tutti realizzati con la bella e buona uva della zona con corteo storico e gruppi folk. Nel pomeriggio di domenica 11 settembre la festa si riaccenderà alle 16, sempre sul corso, con sbandieratori e bottari.

Cinque giorni pieni di eventi a Solopaca

La grande festa nella caratteristica cittadina della valle Telesina prevede quest’anno tanti appuntamenti tra il 9 e il 13 settembre 2022 con eventi musicali, culturali e di enogastronomia che faranno da cornice ai particolari carri, costruiti dai Maestri Carraioli che sono tutti rivestiti da chicchi di uva incollati uno ad uno.

Attesa anche per il percorso del gusto, le visite alle cantine e i concerti che si terranno in Piazza Perlingieri. Aprono la festa dell’Uva i ‘Coldplayer’ – Music of the spheres Italian Coldplay Tribute” che si esibiranno venerdì 9 settembre 2022 in piazza Perlingieri in occasione della prima serata della 43esima edizione della Festa dell’Uva.

Poi tanti eventi che troverete nel programma completo della festa.

