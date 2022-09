A Napoli Unimusic il Festival della musica della cultura con la Nuova Orchestra Scarlatti

Ph Facebook Nuova Orchestra Scarlatti

Un mese di bella musica a Napoli per Unimusic, il Festival della musica e della cultura della Nuova Orchestra Scarlatti di Napoli realizzato in partnership con l’Università Federico II: nel weekend la doppia inaugurazione nel Cortile delle Statue dell’Università

Tra il 9 settembre e il 2 ottobre 2022 ritorna a Napoli l’Unimusic Festival la bella rassegna di musica e spettacolo, tutta dedicata a Pasolini, ideata e realizzata dalla Nuova Orchestra Scarlatti in partnership con l’Università Federico II di Napoli.

Per questa IV edizione l’Unimusic Festival presenta un cartellone con molti appuntamenti e una doppia inaugurazione nel Cortile delle Statue dell’Università in Via Paladino 39, il 9 e 10 settembre 2022 seguito poi da altri spettacoli che si protrarranno fino al 2 ottobre 2022.

Una doppia inaugurazione da non perdere

Per l’inaugurazione dell’Unimusic Festival ci saranno due eventi diversi, entrambi di grande interesse, che si terranno nel Cortile delle Statue della Federico II di Napoli. Venerdì 9 settembre 2022 alle ore 20.30 appuntamento con Incompiuta 200°, la Sinfonia Incompiuta di Schubert, proposta 200 anni dopo in un’inedita versione completa di un terzo e di un quarto movimento elaborati dal M.° di origine istriana Nicola Samale, a partire dagli appunti autografi dello stesso Schubert. Dirige la Nuova Orchestra Scarlatti il giovane direttore campano Alfonso Todisco.

Sabato 10 settembre ore 19.00, Giovani europei in concerto, sempre nel Cortile delle Statue con ben 170 giovanissimi musicisti: i 50 francesi dell’Orchestre Philarmonique du Pays d’Aix Junior e 120 napoletani e campani dell’Orchestra Scarlatti Junior, uniti nel segno della grande musica.

Unimusic Festival 2022 – programma completo

9 SETTEMBRE – ORE 20.30 – CORTILE DELLE STATUE – Incompiuta 200° – La Sinfonia n. 8 di F. Schubert – Versione inedita completata dal M.° N. Samale – con la partecipazione del soprano Gabriella Colecchia – NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI – direttore Alfonso Todisco

10 SETTEMBRE – DALLE ORE 19 ALLE 21 – CORTILE DELLE STATUE – Giovani europei in concerto – Orchestre Phil. du Pays d’Aix Junior – Orchestra Scarlatti Junior – musiche di J. Sibelius, G. Gershwin, M. Ravel e al. direttori Jacques Chalmeau, Gaetano Russo

12 SETTEMBRE – ORE 18.30 – CORTILE DELLE STATUE – Open Music – R. Leoncavallo Pagliacci ( prove aperte ) – NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI – direttore Francesco Di Mauro

) – NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI – direttore Francesco Di Mauro 13 SETTEMBRE – ORE 18.30 – CORTILE DELLE STATUE – Open Music – R. Leoncavallo Pagliacci (prove aperte ) – NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI – direttore Francesco Di Mauro

) – NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI – direttore Francesco Di Mauro 18 SETTEMBRE – ORE 19.30 – CORTILE DELLE STATUE – ScarlattinJazz – divagazioni sinfoniche da Scarlatti a Duke Ellington partecipazione straordinaria di Daniele Sepe – NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI – pianista e direttore Bruno Persico

20 SETTEMBRE – ORE 20.30 – CORTILE DELLE STATUE – Doppelkonzert – musiche di L. Kozeluch, W.A. Mozart duo pianistico M. Schiavo, S. Marchegiani NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI direttore Giovanni Pompeo

23 SETTEMBRE – ORE 20.30 – CORTILE DELLE STATUE – PPP in Concerto – Scarlatti, Bach, Vivaldi, Mozart in Pasolini NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI direttore Francesco Aliberti Il concerto sarà preceduto da una Conversazione con Anna Masecchia (Docente di cinema, fotografia e televisione – Univ. Federico II) alle ore 19.00 presso la CHIESA DEI SS. MARCELLINO E FESTO nell’ambito del progetto Archivio PPP Pasolini, Napoli e la Musica

25 SETTEMBRE – ORE 19.30 – CHIESA DEI SS. MARCELLINO E FESTO – ‘Prima il silenzio…’ Reading poetico-musicale intorno a Pasolini – Musiche di W.A. Mozart, D. Shostakovich e al I Solisti della NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI – voce recitante Andrea RENZI Il concerto sarà preceduto da una Conversazione con Vittorio Celotto (Docente di filologia della lett. italiana – Univ. Federico II) alle ore 18.00 presso la CHIESA DEI SS. MARCELLINO E FESTO nell’ambito del progetto Archivio PPP Pasolini, Napoli e la Musica

27 SETTEMBRE – ORE 20.30 – CORTILE DELLE STATUE – Napoli e Pasolini: tra musica e cinema F. Odling Fantasia orchestrale su musiche dai film di Pasolini – cantattrice Lalla Esposito – NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI direttore Marco Attura – (prima esecuzione assoluta) – Il concerto sarà preceduto da una Conversazione con Simona Frasca (Docente di etnomusicologia – Univ. Federico II) alle ore 19.00 presso la CHIESA DEI SS. MARCELLINO E FESTO nell’ambito del progetto Archivio PPP Pasolini, Napoli e la Musica

29 SETTEMBRE – ORE 20.30 – CHIESA DEI SS. MARCELLINO E FESTO – Dinastie Napoletane musiche di A.,D. e F. Scarlatti, A. Ragazzi, N. Matteis – NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI – violino solista e direttore Federico Guglielmo

1 OTTOBRE – ORE 20.30 – CHIESA DEI SS. MARCELLINO E FESTO – Per una Rosa Pasolini Tableaux Azione/concerto intorno alla ‘poetica, le passioni, le parole’ di Pier Paolo Pasolini TEATRI 35 / NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI

2 OTTOBRE – ORE 20.30 – CORTILE DELLE STATUE – Tragico Twist Pasolini e le canzoni teatro/musica dei Virtuosi di San Martino testi e rielab. R. Del Gaudio mus. F. Odling NUOVA ORCHESTRA SCARLATTI direttore Federico Odling (prima esecuzione assoluta) – Il concerto sarà preceduto da una Conversazione con P. Macry e S. Perrella – Pasolini oggi – alle ore 19.00 presso la CHIESA DEI SS. MARCELLINO E FESTO nell’ambito del progetto Archivio PPP Pasolini, Napoli e la Musica

MUSICA ai MUSEI UNINA

in collaborazione con il Centro Musei Scienze Naturali e Fisiche della Federico II

13 settembre ore 11 Museo di Antropologia

15 settembre ore 11 Museo di Mineralogia

16 settembre ore 11 Museo di Paleontologia

I biglietti per i concerti costano 10 euro + prevendita – le prove sono aperte

Maggiori Informazioni sui siti ufficiali di Unimusic Festival e Nuova Orchestra Scarlatti o ai recapiti 0812535984, info@unimusic.it.

