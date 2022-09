Il Parco della Reggia di Capodimonte resterà aperto liberamente fino alle 22:00 per tutto settembre

© Napoli da Vivere

Dopo il successo delle aperture serali di agosto anche a settembre 2022 il grande parco del Museo e Real Bosco di Capodimonte rimarrà aperto anche di sera liberamente

Dopo il successo delle aperture serali di agosto anche per il mese di settembre 2022 il grande parco del Museo e Real Bosco di Capodimonte resterà aperto fino alle ore 22.00 con ingresso da Porta Grande e Porta Piccola. Dopo le 20.00 saranno fruibili solo i Giardini attorno alla Reggia ed il Belvedere, mentre durante il giorno tutti il grande parco e le praterie del Real Bosco saranno a disposizione liberamente dei cittadini.

Nel grande parco ci sono anche due belle aree pic nic, la prateria tra Porta Caccetta e la Chiesa di San Gennaro, e la nuova area, la Prateria della Quercia, nei pressi del campo da rugby. Nel parco sono state sistemate molte nuove panchine per sostare al fresco.

Sono disponibili anche due aree cani suddivise per piccola e grande taglia adiacenti la Fagianeria e tante altre destinate allo sport, dal percorso vita ai campi di calcio e all’area rugby. La Chiesa di San Gennaro, riaperta a tutti dopo 50 anni, sarà visitabile gratuitamente solo nel week-end.

Gli orari degli altri parchi pubblici a Napoli

Nei tanti giardini e parchi pubblici in città ci sono nuovi orari estivi di apertura al pubblico che, in alcuni casi, consentono di entrare fino alle ore 24. Molti parchi cittadini a Napoli chiuderanno alle 20 ma ci saranno il grande Parco Virgiliano di Posillipo e la Villa Comunale sul lungomare di Napoli che saranno aperti di notte fino alle ore 24 per far godere un po di fresco in più in questa estate rovente. Gli orari dei parchi cittadini

Tanti capolavori e tante mostre a Capodimonte

Per chi volesse visitare il Museo di Capodimonte ricordiamo che, oltre alle straordinarie collezioni permanenti si possono visitare, comprese nel biglietto, anche le seguenti mostre:

Nel Museo di Capodimonte a Napoli una grande mostra su Battistello Caracciolo

Nel Museo e Real Bosco di Capodimonte fino al 2 ottobre 2022 ci sarà una grande mostra monografica su Battistello Caracciolo (Napoli, 1578-1635) artista che più di altri ha incarnato gli insegnamenti di Caravaggio. Mostra su Battistello Caracciolo

“Oltre Caravaggio”: mostra a Capodimonte con le grandi opere del 600 napoletano

Fino al 7 gennaio 2023 nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli la grande mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” per riscoprire i grandi maestri del 600 napoletano. “Oltre Caravaggio”

Al Museo di Capodimonte a Napoli The Triumph of Death di Cecily Brown

Fino al 30 settembre 2022 nel Museo di Capodimonte verrà esposta la grande tela The Triumph of Death, 2019, di Cecily Brown una tra i protagonisti della scena artistica contemporanea. Cecily Brown

Maggiori informazioni sulle aperture – Museo di Capodimonte Napoli

Facebook Museo di Capodimonte

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.