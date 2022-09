Il Bufala Village 2022: la grande festa della buona Mozzarella di Bufala vicino Caserta: il programma

Photo by laura novara on Unsplash

Anche quest’anno vicino Caserta, a San Marco Evangelista, si terrà il Bufale Village, la grande festa della Buona mozzarella di Bufala della Campania. Una festa di tre giorni con degustazioni, eventi, spettacoli, momenti didattici, dimostrazioni di show cooking, filatura di mozzarella e una vera fattoria con 30 bufale

Si terrà vicino Caserta venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 settembre 2022 la IV edizione di Bufala Village la grande festa della buona Mozzarella di Bufala della Campania. Tre giorni di degustazioni e tanto altro con eventi e spettacoli presso l’A1 Expó, il polo fieristico in viale delle Industrie 10, a San Marco Evangelista (Caserta) facilmente raggiungibile dall’uscita di Caserta Sud dell’autostrada Napoli Roma.

Una vera fattoria con 30 bufale a un caseificio per vedere “nascere” la mozzarella

Non mancherà anche quest’anno lo spazio dedicato alla ‘fattoria’ bufalina, vera e propria esposizione della Bufala Mediterranea Italiana, la vera protagonista dell’evento. I visitatori potranno non solo vedere e toccare gli oltre 30 esemplari di Bufale presenti ma potranno assistere ad un vero e proprio ‘spettacolo’ della natura grazie alle 4 ‘vetrine’ che consentiranno di mettere in mostra altrettante peculiarità delle bufale: Il bufalo a cavallo (esemplare maschio adulto cavalcato con sella); la Balia (bufala che allatta i piccoli vitelli); I Piccoli grandi cuccioli (i vitelli bufalini); e la Vecchietta (bufala che ha superato la veneranda età dei 20 anni).

Non mancherà anche un vero e proprio caseificio in miniatura, nel quale sarà possibile ammirare l’arte dei mastri casari al lavoro per la trasformazione dell’oro bianco, il latte di bufala, nei pregiati prodotti caseari come la Mozzarella di Bufala Dop e la Ricotta di Bufala Dop.

Bufala Village a San Marco Evangelista: il programma

Venerdì 9 Settembre 2022

Ore 17.00 Apertura del Bufala Village

Ore 17.30 Apertura stand gastronomici

Ore 18.00 Apertura Area giochi bimbi

Ore 18.00 Battesimo della sella nell’Arena Equestre

Ore 18.00 Incontro con lo Chef Diego Marotta

Ore 18.30 Appuntamento con il pizzaiolo Ciccio Vitiello

Ore 19.00 Cerimonia di apertura a cura di Luciano Pignataro

Ore 20.00 Esibizione di trotto e galoppo di Frisone e Andaluso Grigio nell’Arena Equestre

Ore 20.00 Dimostrazione di filatura della Mozzarella

Ore 20.30 Incontro: “Quale olio per la Bufala: mozzarella e carne” interverranno: prof. di Agraria Raffaele Sacchi, Agronomo Vincenzo Coppola, Presidente Aprol Campania Francesco Acampora, rappresentante Slow Food Angelo Loconte, Capo Panel Camera di Commercio Napoli Maria Luisa Ambrosio

Ore 21.00 “Pulcinella all’Hotel Village: La Bufala” Giò Ferraiolo Teatro di Burattini e Musica

Ore 21.30 Incontro con i produttori di formaggio Giuseppe Iaconelli e Mimmo La Vecchia

Ore 22.00 Incontro con Associazione Pizza Verace: “Il disciplinare STG”

Ore 22.30 Esibizione Live “Suoni Antichi – I Bottari di Macerata Campania”

Sabato 10 Settembre

Ore 17.00 Apertura del Bufala Village

Ore 17.30 Apertura stand gastronomici

Ore 17.30 Dimostrazione Filatura della Mozzarella

Ore 18.00 Apertura Area giochi bimbi

Ore 18.00 Battesimo della sella nell’Arena Equestre

Ore 18.00 Appuntamento con il pizzaiolo Fabrizio Turco della Pizzeria Binario I

Ore 18.30 Incontro con lo Chef Agostino Malapena

Ore 19.00 Degustazione dei salumi con “Macelleria salumificio Cillo”

Ore 19.30 Incontro con Chiancheria “La carne di Bufala”

Ore 20.00 Dimostrazione di Mascalcia a cura dell’Allevamento Fontanella Magic Arabians

Ore 20.00 Degustazione dei salumi con “Buffalo Beef”

Ore 20.30 Abbinamento ndv Birra-Mozzarella-Formaggi-Carne

Ore 21.00 Abbinamento Asprinio-Bufala (carne/mozzarella) di Costanzo Vini, Carolina Bonaparte, Masseria Campito in collaborazione con AIS Caserta

Ore 21.00 “Pulcinella e Felice commercianti di Bufale” Giò Ferraiolo Teatro di Burattini e Musica

Ore 21.30 Incontro con il produttore di formaggio Stefano Pagliuca di Masseria Pagliuca

Ore 22.00 APN – Associazione Pizzaioli Napoletani con la partecipazione di Sergio Miccu

Ore 22.00 Esibizione Live di Vincenzo Romano e la Uanema Orchestra

Domenica 11 Settembre

Ore 10.00 Apertura del Bufala Village

Ore 10.00 Apertura Area giochi bimbi

Ore 10.30 Seminario

Ore 11.00 Apertura stand gastronomici

Ore 11.00 “Bevanda Express 4.0: produzione del limoncello del Karcadè in tempi rapidi” a cura del Dipartimento di Scienze Chimiche dell’Università Federico II interverrà la dott.ssa Biologa Martina Ciaravolo

Ore 11.30 I Presidi Slow Food e la loro combinazione con mozzarella e carne di Bufala

Ore 12.00 Dimostrazione Filatura della Mozzarella

Ore 12.30 Appuntamento con il Consorzio di Ricotta di Bufala DOP

Ore 14.00 ShowCooking Pizzeria Decimo Scalo

Ore 16.00 Battesimo della sella nell’Arena Equestre

Ore 17.00 ShowCooking Pizzeria La Bolla

Ore 17.00 Esibizione di trotto e galoppo di Frisone e Andaluso Grigio nell’Arena Equestre

Ore 18.00 Appuntamento con il pizzaiolo Luca Doro

Ore 18.30 Incontro con lo Chef Pasquale Rinaldo

Ore 19.00 Seminario: “Il ruolo della formazione nella filiera della mozzarella di Bufala” a cura del corso di laurea in Scienze Agrarie e Forestali dell’Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli

Ore 19.00 ShowCooking Pizzeria Il Diavoletto/Tempora

Ore 19.30 Incontro “La carne di bufalo e le sue proprietà” interverranno Giuseppe Campanile, Marialuisa Balestrieri e Gabriele Riccardi

Ore 20.00 Incontro “Le proprietà della mozzarella” interverranno prof. Ritieni, prof.ssa Colao, dott.ssa Marino

Ore 20.30 Presentazione di uno Stallone puro sangue arabo, campione di morfologia dell’Allevamento Fontanella Magic Arabians Team

Ore 20.30 Presentazione Abbinamento Pallegrello e Casa Vecchia in collaborazione con AIS Caserta con la partecipazione di Antropoli – Piancastelli – Cantine di Lisandro

Ore 21.00 Incontro con pizzerie “Le Centenarie”

Ore 21.30 “Pulcinella nella danza degli spettri al Bufala Village” Giò Ferraiolo Teatro di Burattini e Musica

Ore 21.30 Presentazione Formaggi Caseificio Costanzo

Ore 22.00 Formaggi ABC Camambert e Blue di Bufala

Ore 22.00 Spettacolo musicale con balli di gruppo

Per l’ingresso si pagherà 3 euro e gli orari sono i seguenti:

venerdì e sabato dalle 18:00 alle 24:00

domenica dalle 10:00 alle 24:00

Possibilità di pranzo e cena – Informazioni -Tel. 0823.1766542 – evento ufficiale Bufala Village

