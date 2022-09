Le migliori cose da fare e gli eventi a Napoli nel weekend dal 2 al 4 settembre 2022

© Napoli da Vivere

Tante cose da fare a Napoli anche nel prossimo fine settimana dal 2 al 4 settembre 2022 con tante proposte da non perdere. Tanti eventi in città e alla fine del post una piccola guida alle pizzerie e alle paninoteche da provare a Napoli

Anche nel weekend dal 2 al 4 settembre 2022 si terranno sempre tanti eventi a Napoli. Di seguito troverete gli eventi a Napoli mentre per quelli fuori città e in tutta la Campania c’è un altro nostro post specifico che verrà pubblicato domani. Gli eventi sono raggruppati per Visite guidate, Spettacoli e concerti, Eventi particolari in città, le Mostre a Napoli e una piccola guida a dove mangiare nel weekend.

I tanti eventi del weekend selezionati da Napoli da Vivere

Napoli da Vivere vuole offrire ai suoi lettori un’informazione ampia e diversificata dedicata agli eventi e alle cose da fare a Napoli e nelle vicinanze durante i weekend, Troverete per i fine settimana, oltre a questo, anche i seguenti post:

10 cose da vedere a Napoli almeno una volta nella vita – Se vieni a Napoli per la prima volta ci sono alcuni luoghi da non perdere. Leggi il nostro post per scoprire quali sono 10 cose da vedere a Napoli

Le sagre e le feste da non perdere in Campania nel prossimo weekend

Cosa fare gratis a Napoli e in Campania nel weekend dal 2 al 4 settembre 2022

Eventi vicino a Napoli e in Campania nel weekend dal 2 al 4 settembre 2022

Le mostre da non perdere a Napoli e in Campania in questo weekend

Eventi da non perdere nel weekend

Musei Gratis a Napoli e in Campania domenica 4 settembre 2022

Domenica 4 settembre 2022, la prima domenica del mese, tutti i musei e le aree archeologiche statali saranno ad ingresso gratuito per la “Domenica al Museo Musei Gratis

I miti dell’Ade: spettacolo itinerante al Lago Fusaro con i personaggi della mitologia flegrea

Domenica 4 Settembre, alle ore 17,15 e alle ore 18,30, l’Associazione Karma – arte cultura teatro, ci propone “I miti dell’Ade” un’affascinante spettacolo itinerante sulle sponde del lago del Fusaro nei Campi Flegrei. I miti dell’Ade

Cinema sotto le Stelle sulla Spiaggia del Nabilah

Sabato 3 settembre 2022 nuovo appuntamento al Nabilah Beach Club per le serate di cinema sulla spiaggia Romana di Bacoli,con il film in riva al mare compreso prenotando un aperitivo o una cena bistrot. Lo spettacolo della serata è Notting Hill e poi Djs Cinema sotto le stelle al Nabilah

Ferrovie in Miniatura al Museo Ferroviario di Pietrarsa

Da venerdì 2 a domenica 4 settembre 2022 torna al Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa la fiera Ferrovie in Miniatura. La Fiera del modellismo ferroviario è alla sua terza edizione nel territorio partenopeo. Organizzata in collaborazione con la FIMF, la Federazione Italiana Modellisti Ferroviari, sarà ospitata negli spazi e saloni del museo. Ferrovie in Miniatura

110 percorsi di visite guidate gratuite a Napoli: al via “Itinerari nelle Municipalità”

Fino al 7 ottobre tantissime di visite guidate gratuite a Napoli con ben 110 percorsi differenti per far conoscere a cittadini e turisti le meraviglie della città. Le visite si faranno in tutte le 10 municipalità cittadine. Itinerari nelle Municipalità

La Musica che gira intorno: concerti gratuiti a Napoli nelle 10 municipalità

Fino all’11 settembre concerti gratuiti di Peppe Barra, Andrea Sannino, Fabrizio Bosso, Morgan, Katia Ricciarelli e tanti altri artisti nel nuovo programma del Comune di Napoli “tra le 10 municipalità cittadine. La Musica che gira intorno

Visite al Teatro Antico di Ercolano con uno percorso sotterraneo

Dal 3 settembre ripartono le visite allo straordinario teatro antico di Ercolano con un affascinate percorso sotterraneo a oltre 20 metri di profondità. Visite accompagnate a soli 5 euro. Il teatro fu il primo monumento ad essere scoperto nel periodo borbonico Teatro Antico di Ercolano

Reggia Express: riparte il treno storico da Napoli alla Reggia di Caserta

Riprendono i viaggi del Reggia Express il treno storico che porta dal centro di Napoli alla Reggia di Caserta facendo vivere un’esperienza straordinaria del viaggio su un treno d’epoca con un biglietto di soli 5 euro. Prossimo il 4 e 11 settembre 2022 Reggia Express

Il venerdì sera il Palazzo Reale di Napoli aperto a soli 2 euro

Fino al 9 settembre 2022 il Palazzo Reale di Napoli sarà visitabile, in via straordinaria, tutti i venerdì sera dalle 20.00 alle 23.00 con un ticket ridotto di soli 2 euro. Prossima 2 settembre Palazzo Reale aperto a soli 2 euro

Il Festival delle Ville Vesuviane nelle splendide Ville del Miglio d’Oro

Dal 2 al 25 settembre 2022 nelle splendide Ville Vesuviane del Miglio d’Oro si terrà la 32^ edizione del Festival delle Ville Vesuviane con eventi tra teatro, musica e danza a 10 euro. Il Festival delle Ville Vesuviane

Festival Antro con arte, teatro, musica e danza nei luoghi più belli dei Campi Flegrei

Il Festival Antro, nel Parco Archeologico dei Campi Flegrei fino all’11 settembre 2022 con in cartellone ben 19 eventi che si terranno nei luoghi più belli dei Campi Flegrei tra il Castello di Baia, il Parco archeologico di Cuma e il Parco sommerso di Baia. Si paga solo il biglietto d’ingresso. Il Festival Antro nei Campi Flegrei

Varcautori: scrittori in riva al mare al Lido Varca d’Oro

Sei interessanti appuntamenti con degli scrittori si terranno in spiaggia, sul prato o tra i divani della bella struttura del litorale domitio-flegreo, il Lido Varca d’Oro di Varcaturo per dialogare con loro in libertà “Scrittori in riva al mare” prossimo 8 settembre 2022 – ore 30 – Marco Travaglio presenta “Mani Pulite, la vera storia” (Scrittori in riva al mare

Aperture serali nei musei e siti archeologici di Napoli e Campania con visite e spettacoli

Esperienze straordinarie a Napoli e in Campania con l’apertura serale dei Musei e luoghi di cultura. Palazzo Reale o gli imponenti tempi di Paestum, o Ercolano, Pompei e di Cuma o tra i sentieri del Vesuvio: basta solo scegliere. Aperture serali

La Sagra del Pesce 2022 di Ercolano (NA)

Una bella festa che ritorna anche quest’anno, per tre weekend a cura del Comitato della Croce Rossa Italiana di Ercolano e che promette tanto buon pesce, tra cui risotto alla pescatora e il cuoppo di mare, e tante altre buone specialità prossima 2-3-4 Settembre 2022. La Sagra del Pesce

Ridere, il Festival del Teatro Comico Musica e Cabaret al Maschio Angioino a Napoli

Continua a Napoli fino a fine agosto 2022 con Ridere il Festival del Teatro Comico Musica e Cabaret la rassegna di spettacoli serali al Maschio Angioino dal titolo “Il cortile del Castello” con ben 400 posti a sedere per i partecipanti Ridere al Maschio Angioino

Riparte l’Archeotreno: da Napoli Centrale al Sito Archeologico di Pompei in treno storico

Anche il 28 agosto 2022 ci sarà una corsa straordinaria dell’Archeotreno Campania il treno storico che ci consentirà di andare comodamente dal centro di Napoli all’area archeologica di Pompei. Riparte l’Archeotreno

Cinema all’aperto di sera da Foqus a Napoli ai Quartieri Spagnoli

A 5 euro nell’elegante chiostro cinquecentesco della Fondazione FOQUS ai Quartieri Spagnoli di Napoli, all’interno della Corte dell’Arte, si terrà, fino al 11 settembre una rassegna di film di qualità all’aperto Cinema all’aperto di sera

Antichi Scenari: musica, teatro e danza nei luoghi più belli del Campi Flegrei

Fino all’11 settembre tanti spettacoli e interessanti spettacoli dal vivo nei luoghi più suggestivi e significativi di Campi Flegrei itineranti a prezzi contenuti. Prossimi alla 3-4 settembre a Piscina Mirabilis e Villa Avellino Antichi Scenari

Estate Blu 2022: sempre tanti eventi a Piano di Sorrento

Fino a settembre a Piano di Sorrento tanti eventi nei grandi spazi affacciati sul mare di Villa Fondi o in altri bei luoghi di Piano di Sorrento. Eventi culturali ed artistici, spettacoli di musica, teatro e danza Estate Blu 2022…davanti al golfo di Surriento.

Il cinema all’aperto con Fresko Film

Anche quest’anno, fino al 4 settembre 2022, a Portici ci sarà “Fresko Film” una rassegna che da anni propone la proiezione di film anche all’aperto nel centro della cittadina vesuviana Fresko Film

A Napoli riaperta la Spiaggia delle Monache: come prenotare l’ingresso gratuito

Bagno gratis a Posillipo a Napoli a numero chiuso su prenotazione sulla bella spiaggia delle Monache la spiaggia libera a Palazzo Donn’Anna. Massimo 400 persone al giorno. Come prenotare

Come prenotare a Napoli per la spiaggia libera della Gaiola

E’ aperta a Napoli una delle spiagge più belle della città, quella della Gaiola, che si trova all’interno dell’Area Marina Protetta Parco Sommerso di Gaiola. L’accesso è libero e consentito a 400 persone al giorno e solo con prenotazione online: Come prenotare alla Gaiola

Visite notturne al Parco Archeologico di Ercolano con i “Tableaux Vivants”

Otto straordinarie aperture notturne tra le antiche vie di Ercolano fino al 9 settembre 2022. Straordinarie visite guidate notturne tra luci, proiezioni di immagini e “Tableaux Vivants” a soli 5 euro- Prossima venerdì 2 settembre 2022 “I Venerdì di Ercolano”

Cinema all’Aperto 2022 a Napoli: i film sotto le stelle dal 29 agosto al 4 settembre 2022

Ritornano i cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tante proiezioni sotto le stelle da non perdere. I titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana dal 29 agosto 2022 al 2 settembre a Napoli e nelle vicinanze Cinema all’Aperto 2022

4 eventi gratuiti a Napoli durante la settimana dal 29 al 3 settembre 2022

Eventi gratuiti in città anche durante la settimana che va da lunedì 29 agosto a sabato 3 settembre 2022, cose da fare gratis o a pochi euro e da non perdere 4 eventi gratuiti a Napoli

Aperture serali delle “Terrazze Le Fucine” al Museo di Pietrarsa con degustazioni sul mare

Per tutta l’estate il Museo Nazionale Ferroviario di Pietrarsa resterà aperto la sera, a partire dal giovedì e per tutto il weekend, con possibilità di godersi un aperitivo o una pizza sulle terrazze che affacciano sul mare di fronte al meraviglioso Golfo di Napoli. “Terrazze Le Fucine”

Puteoli Sacra By Night: al via le aperivisite di notte al Rione Terra

Per questa estate, ogni Venerdi’ e Sabato, dalle 18 alle 22, ci saranno delle aperivisite serali nel percorso di visita di Puteoli Sacra nel Rione Terra Puteoli Sacra By Night

I concerti gratuiti nel weekend durante le sagre e feste a Napoli e in Campania

Tante sagre e feste a Napoli e in Campania in questo periodo in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza. In molti casi ci sono anche tanti concerti gratuiti e vi segnaliamo quelli degli artisti più famosi come Enzo Avitabile, Sal Da Vinci ecc … I concerti gratuiti nel weekend

Le mostre da non perdere in questa estate a Napoli e in Campania

In questa estate 2022 i Musei a Napoli e nelle vicinanze propongono tante grandi mostre: tutti eventi da non perdere che vengono presentati anche in particolari e suggestivi luoghi cittadini come chiese, complessi monumentali e gallerie d’arte mostre da non perdere

Il Molo San Vincenzo riaprirà alla città con una suggestiva passeggiata di 2 km sul mare- Il Molo San Vincenzo

Riapre al pubblico la Piscina Olimpionica della Mostra d’Oltremare: come prenotare Riapre al pubblico la Piscina della Mostra

Dove fare il bagno a Napoli: acqua eccellente a Posillipo e Marechiaro –Dove fare il bagno a Napoli

Visite guidate e luoghi da visitare a Napoli

A Napoli apre al pubblico l’Ipogeo dei Cristallini nel cuore del Rione Sanità

Dopo un lungo restauro ha aperto l’Ipogeo dei Cristallini nel cuore del Rione Sanità in cui si possono ammirare rarissime tombe di origine greca con ancora stupende testimonianze di pittura ellenica che le rendono uniche al mondo. l’Ipogeo dei Cristallini

110 percorsi di visite guidate gratuite a Napoli: al via “Itinerari nelle Municipalità”

Fino al 7 ottobre tantissime di visite guidate gratuite a Napoli con ben 110 percorsi differenti per far conoscere a cittadini e turisti le meraviglie della città. Le visite si faranno in tutte le 10 municipalità cittadine. Itinerari nelle Municipalità

Il Parco Virgiliano e la Villa Comunale aperti di Notte: gli orari estivi dei parchi a Napoli

Il nuovo orario estivo dei parchi napoletani con la possibilità di passeggiare di notte nella Villa Comunale di Napoli e al Virgiliano a Posillipo. E in Villa Comunale iniziano i grandi lavori per riportarla all’antico splendore: in questi giorni grande pulizia delle aiuole e rifazione dei sistemi d’irrigazione. Orario estivo dei parchi cittadini

Tanti eventi nel fresco della grande Oasi degli Astroni ad Agnano a Napoli

Oltre alle visite libere anche tanti eventi per grandi e piccoli nella grande Oasi naturale in piena città fino a fine agosto. L’oasi degli Astroni a Napoli si estende per 250 ettari in piena città ed ha ben 15 chilometri di percorsi immersi nel verde. Oasi degli Astroni ad Agnano

Palazzo Piacentini a via Toledo, la sede del Banco di Napoli è il Museo delle Gallerie d’Italia

Ha chiuso a Napoli Palazzo Zevallos ma è stata aperta una nuova grande sede di 10.000 Mq per il grande museo delle Gallerie d’Italia a Napoli con tanti capolavori tra cui l’ultimo Caravaggio Gallerie d’Italia di Napoli

Visite guidate al Teatro di San Carlo di Napoli: gli orari e i prezzi

A Napoli è possibile effettuare delle interessanti visite guidate per conoscere lo straordinario Teatro di San Carlo dal Lunedì alla Domenica Visite al Teatro San Carlo

Riapre a Napoli l’ex Ospedale della Pace con una mostra gratuita

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

La magia delle luci del Decumano Sommerso nel Centro Antico – Sotto il decumano maggiore a 35 m. di profondità, un percorso di un chilometro Museo dell’Acqua

Sotto il decumano maggiore a un percorso di un chilometro I luoghi della Napoli di Sorrentino nel film “È stata la mano di Dio” – Un bel film del premio Oscar che narra la sua giovinezza i luoghi del film. “È stata la mano di Dio”

bel film del premio Oscar che narra la sua giovinezza i luoghi del film. Riaperta una vasta area chiusa al pubblico del Parco della Villa Floridiana al Vomero – Ristrutturata e riaperta di circa 21.000 mq Parco della Villa Floridiana

riaperta di circa 21.000 mq 5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.1) le foto pazzesche di Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati 5 Posti a Napoli 1

foto pazzesche di Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati 5 Posti Instagrammabili a Napoli: dove scattare fotografie pazzesche (pt.2) le foto pazzesche di Napoli Effe_pad ci indica 5 posti più fotografati 5 Posti a Napoli 2

Spettacoli e concerti da non perdere a Napoli

Estate a Scampvill: spettacoli e laboratori gratuiti per bambini e famiglie

Tra la Villa Comunale e il centro Chikù e sulle sue terrazze due mesi di eventi gratuiti a Scampia per “Estate a Scampvill” con eventi gratuiti per bambini e famiglie tra spettacoli e un laboratorio di teatro per tutte le età fino al 29 settembre 2022. “Estate a Scampvill”

A Napoli “Il Teatro cerca Casa”: spettacoli teatrali nei salotti della città nelle case private Quest’anno 26 spettacoli , in case private . Il Teatro cerca Casa

spettacoli teatrali nei salotti della città nelle case private Quest’anno , in case private . I Fratelli De Filippo: dove vedere il film in streaming Grande successo il film sulla vera storia dei de Filippo, trasmesso il 30 dicembre. su RaiPlay. I Fratelli De Filippo

Grande successo il film sulla vera storia dei de Filippo, trasmesso il 30 dicembre. su RaiPlay. “Stanotte a Napoli” su Rai Play con Alberto Angela trasmesso la sera di Natale girato di notte nei luoghi più belli di Napoli Su Rai Play “Stanotte a Napoli”

Mostre, musei e luoghi di cultura da visitare a Napoli

Nel Museo di Capodimonte a Napoli una grande mostra su Battistello Caracciolo

Nel Museo e Real Bosco di Capodimonte fino al 2 ottobre 2022 ci sarà una grande mostra monografica su Battistello Caracciolo (Napoli, 1578-1635) artista che più di altri ha incarnato gli insegnamenti di Caravaggio. Mostra su Battistello Caracciolo

L’Altro MANN: in mostra gli straordinari tesori dei depositi del Museo Nazionale di Napoli

Dal 30 maggio al MANN, il Museo Archeologico Nazionale di Napoli, una straordinaria nuova mostra nelle sale degli Affreschi con oltre 60 opere conservate finora nei depositi. “L’altro MANN. Depositi in mostra”

“E’ stata la mano di Dio”: al MANN in mostra le foto di scena del film

Fino al 5 settembre 2022 al MANN di Napoli una bella mostra fotografica racconta il bellissimo film di Paolo Sorrentino attraverso 51 scatti ripresi sulle scene da Gianni Fiorito “È stata la mano di Dio – Immagini dal set”

Oltre Caravaggio”: mostra a Capodimonte con le grandi opere del 600 napoletano

Fino al 7 gennaio 2023 nel Museo e Real Bosco di Capodimonte a Napoli la grande mostra “Oltre Caravaggio. Un nuovo racconto della pittura a Napoli” per riscoprire i grandi maestri del 600 napoletano. “Oltre Caravaggio”

Una mostra gratuita nell’ex Ospedale della Pace

Una bella mostra gratuita dal titolo “Pianeta Pandemia. Storie virali di contagi e rimedi” ci consentirà di visitare lo splendido l’ex Ospedale della Pace Pianeta Pandemia

Il Museo del Mare di Napoli tra nuove proposte e preesistenze

Una proposta per una nuova sede per il Museo del Mare di Napoli ospitato in una struttura insufficiente. Quali sono i musei del Mare a Napoli. Il Museo del Mare

Dove mangiare a Napoli o ordinare a casa un buon panino o un’ottima pizza

Ristoranti, trattorie, pub e pizzerie aperti a Napoli normalmente e per l’asporto. E tanti locali a Napoli propongono sempre il delivery.

Tre anni a Napoli per Too Good To Go che propone ottimo cibo a un terzo del prezzo

Grandi risultati anche a Napoli con il servizio offerto dall’app Too Good To Go che propone ogni giorno, il miglior cibo di oltre 380 ristoranti e negozi anche famosi ad un terzo del valore. Too Good To Go

Apre al Vomero Mascolo: il panuozzo originale di Gragnano arriva a Napoli

Apre a Napoli, al Vomero, un punto di preparazione e vendita del Panuozzo ® della famiglia Mascolo quello originale dal 1983 di Gragnano. Al Vomero a Via Merliani, 30 tra via Scarlatti e l’ingresso della villa Floridiana di via Cimarosa Apre al Vomero Mascolo

Salotto Carnarius: la nuova braceria a Cercola

Salotto Carnarius è nato dall’esperienza di 4 generazioni di allevatori ed è Il nuovo Salotto della Carne a Cercola, elegante location dove ritrovarsi in un’esperienza di qualità. Salotto Carnarius

La Pizza in Teglia di Stefano Caiazza arriva a Napoli

La nuova pizza morbida, friabile, digeribile, leggera in teglia. Arriva a Napoli la Pizza in teglia di Stefano Caiazza in Piazza Garibaldi 15 La Pizza in Teglia a Napoli

Federico Guardascione apre la seconda pizzeria nel cuore del Vomero

Al Vomero Federico Guardascione raddoppia con la sua pizzeria Per chi chiama la propria pizzeria il Colmo del Pizzaiolo perché la moglie si chiama Margherita, Federico Guardascione al Vomero…

FriggiPizzeria: Pizza a Portafoglio e Fritti Napoletani a Via Toledo

Via Toledo, Pizza a Portafoglio, Fritti e lo struscio è servito! Nel ventre di via Toledo da luglio 2020 la pizza a portafoglio viene rivisitata in chiave gourmet. FriggiPizzeria

Ntretella: pizzeria, locanda e take away nel Ventre dei Quartieri Spagnoli

Il ventre di Napoli è cultura, arte, storia e buona cucina! ‘Ntretella è la fidanzata di Pulcinella! Dove si poteva trovare una pizzeria con questo nome? Nel Cuore dei Quartieri Spagnoli Ntretella Quartieri Spagnoli

Apre a Napoli Burgez, il fast food di qualità più irriverente d’Italia

Burgez il primo fast food di qualità italiano apre a Napoli a via Chiaia. Il primo locale nel sud Italia. Burgez è una catena di locali ma anche un fenomeno di costume, di comunicazione e di marketing Burgez a Napoli

Le Pizzerie da provare a Napoli

Le paninerie da non perdere a Napoli e dintorni

Ristoranti, Trattorie, Pasticcerie e Street food da non perdere

L’attualità: succede a Napoli in questo periodo

Ph kayvdvleuten

Virgin Active apre una Maxi Palestra di due piani sul lungomare di Napoli – a Santa Lucia di fronte a Castel dell’Ovo in via Nazario Sauro 17. Virgin Active

a di fronte a in via Nazario Sauro 17. L’Amica Geniale 3: la trama della quarte e ultima puntata e come rivedere le altre – come rivedere le precedenti L’Amica Geniale 3

come rivedere le precedenti Marinella apre un nuovo un negozio a Londra – Lo storico marchio di cravatte napoletano apre una nuova boutique a Londra M arinella a Londra

Lo storico marchio di cravatte napoletano apre una nuova boutique a Londra M a Anche Air France elogia Napoli e la inserisce nella sua guida dei posti da visitare – Air France una delle più grandi al mondo le dedica molto spazio nella sua guida online Air France su Napoli

una delle più grandi al mondo le dedica molto spazio Per la CNN Napoli è tra le 22 destinazioni da non perdere nel 2022 – per La CNN Napoli è assolutamente da vedere l’unica città italiana “ 22 top destinations to visit in 2022”

La CNN Napoli è assolutamente da vedere l’unica città italiana “ Mare Fuori: la serie di Rai 2 girata a Napoli. Si farà anche la terza stagione trasmessa su RAI 2 e ambientata nell’Istituto di Pena Minorile di Nisida Mare Fuori

trasmessa su RAI 2 e ambientata nell’Istituto di Pena Minorile di Nisida Torna a Napoli Notre Dame de Paris con il cast originale Vent’anni di successi per una opera al Teatro Palapartenope dal 27 al 30 ottobre 2022. Notre Dame de Paris

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata