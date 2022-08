Riccardo Cocciante in concerto nel Real Sito di Carditello

Un concerto straordinario nel Real Sito di Carditello di Riccardo Cocciante che vedrà Cocciante assieme all’Orchestra sinfonica “Saverio Mercadante” diretta da Leonardo De Amicis

Evento da non perdere venerdì 2 Settembre 2022, alle 21, nel Real Sito di Carditello vicino a San Tammaro (CE). Un grande concerto di Riccardo Cocciante dal titolo Cocciante Canta Cocciante che vedrà Cocciante assieme all’Orchestra sinfonica “Saverio Mercadante” diretta da Leonardo De Amicis.

Il concerto arriva al Real Sito di Carditello dopo il successo riscosso a New York, in occasione del debutto di Notre Dame de Paris. Un evento da non perdere anche perché Riccardo Cocciante nel 2023 festeggerà i 50 anni di carriera e si prevede un nuovo album e una nuova opera popolare.

Il concerto sostituisce quello previsto nel Teatro Grande degli Scavi di Pompei per fine luglio 2022 che non si è potuto svolgere.

Se vi piace Riccardo Cocciante a Napoli ci saranno dal 26 al 30 ottobre 2022 ben 7 date per Notre Dame de Paris

Biglietti per il concerto di Riccardo Cocciante al Real Sito di Carditello 🗓 Quando: 2 Settembre 2022 alle ore 21:00

2 Settembre 2022 alle ore 21:00 📍 Dove: Real Sito di Carditello vicino a San Tammaro (CE)

Real Sito di Carditello vicino a San Tammaro (CE) 🎟 Biglietti : Acquista i biglietti su Ticketone

: 🪑 Tipologia biglietti: Settore Platinum 170,00 euro (prevendita esclusa); Settore Gold 110 ,00 euro (prevendita esclusa); Settore Silver 90,00 euro (prevendita esclusa); Settore Bronze 75 ,00 euro (prevendita esclusa)

Maggiori informazioni – Fondazione Carditello

