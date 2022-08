Benevento Città Spettacolo 2022 con tanti eventi, spettacoli e concerti: il programma

Tanti eventi tra concerti, teatro, presentazione di libri, convegni e mostre ma visite guidate gratuite alla splendida “Capitale del Sannio” con uno speciale trenino.

Ritorna Benevento Città Spettacolo 2022 che si svolgerà dal 25 al 31 agosto 2022, sempre con la direzione artistica di Renato Giordano, e che presenta eventi in tutta la città. Previsti per questa quarantatreesima edizione concerti di Elisa, Nino D’Angelo, Riccardo Fogli, Iva Zanicchi, Ricchi e Poveri, i Camaleonti ed i “Tre Trap” (Lazza, Rhove e Geolier) ma anche tanti eventi e spettacoli in tanti straordinari luoghi della città.

Gli eventi saranno dunque tantissimi tra concerti, teatro, presentazione di libri, convegni e mostre ma ci saranno anche visite guidate gratuite alla splendida “Capitale del Sannio” con uno speciale trenino che in 50 minuti farà fare un eccezionale giro di tutta la città. Coinvolto il Conservatorio Statale di Musica “Nicola Sala” in particolare per gli eventi letterari e di musica classica. Di seguito i principali eventi

Benevento Città Spettacolo XLIII Edizione – “Realtà Rappresentate”

Giovedì 25 agosto 2022

Piazza F. Torre – Piazze d’Autore – Ore 19:30 – Inquinamento e malattie cardiovascolari

Piazze d’Autore – Ore 19:30 – Piazza F. Torre- Piazze d’Autore . Ore 21:00 – Presentazione di “Storie di una Promessa” di Gianpaolo Imbriani

Piazze d’Autore . Ore 21:00 – Presentazione di di Cortile Rocca dei Rettori – Ore 21:00 – La Vacanza – Di Giovanna Anversa – Con Orsetta De Rossi, Sabrina Knaflitz, Pino Strabioli Marcello Fiorini alla fisarmonica

Ore 21:00 – Di Giovanna Anversa – Con Orsetta De Rossi, Sabrina Knaflitz, Pino Strabioli Marcello Fiorini alla fisarmonica Piazza Vari – Ore 21:00 – Apri tutte le porte – Il canto del Sannio

Ore 21:00 – Il canto del Sannio Piazza Roma – Ore 22:30 – Iva Zanicchi – Gargana Tour – Con Daniele Ronda e Buonavita – ingresso con invito gratuito

Venerdì 26 agosto 2022

Piazza Papiniano – Ore 19:00 – La strada fra giochi e burattini

Ore 19:00 – Piazza F. Torre – Piazze d’Autore – Ore 19:30 – Presentazione di “Spatriati” di Mario Desiati Premio strega 2022 – Einaudi Editore

Piazze d’Autore – Ore 19:30 – Presentazione di di Premio strega 2022 – Einaudi Editore Piazza F. Torre – Piazze d’Autore – Ore 21:00 – Presentazione di “Codice inverso” di Francesca Nardi – Vertigo Editore

Piazze d’Autore – Ore 21:00 – Presentazione di Vertigo Editore Piazza F. Torre – Ore 23:00 – Funkin’ Deluxe – Omaggio alla black music – a cura del Conservatorio di Musica

Ore 23:00 – Omaggio alla black music – a cura del Conservatorio di Musica Cortile Rocca dei Rettori – Ore 21:00 – Note al cinematografo – Piano Roberto Ruocco – Voce Ilenia Marzano

Ore 21:00 – Piano Roberto Ruocco – Voce Ilenia Marzano Cortile Rocca dei Rettori – Ore 23:00 – Il Provino – Testo di Sandro Mattera Regia di Sandro Mattera e Mariella De Libero

Ore 23:00 – Testo di Sandro Mattera Regia di Sandro Mattera e Mariella De Libero Museo Arcos – Ore 21:00 – “ Abstract” – Luce e prospettive in mostra attraverso la danza Compagnia balletto di Benevento Coreografie di Carmen Castiello – Testi Linda Ocone

Ore 21:00 – “ Compagnia balletto di Benevento Coreografie di Carmen Castiello – Testi Linda Ocone Piazza Roma – Ore 21:30 Muse ardite – Orchestra sinfonica Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento Dirige Maestro Maurizio Petrolo

Ore 21:30 Orchestra sinfonica Conservatorio “Nicola Sala” di Benevento Dirige Maestro Maurizio Petrolo Piazza Vari – Ore 21:00 – Fire through stars – In concerto

Ore 21:00 – In concerto Piazza Vari – Ore 22:30 – Saverio Martucci – in “Cara”, Omaggio a Lucio Dalla

Sabato 27 agosto 2022

Corso Garibaldi – Palazzo del Governo – Dalle ore 18:30 – Auto d’epoca, che spettacolo! – A cura di Benevento Car Classic Club A.P.S

Dalle ore 18:30 – A cura di Benevento Car Classic Club A.P.S Piazza F. Torre – Piazze d’Autore – Ore 19:30 – Discussioni con… Walter Ricciardi

Piazze d’Autore – Ore 19:30 – Discussioni con… Piazza F. Torre – Ore 21:00 – Pentagramma rosa – Storia della musica al femminile

Ore 21:00 – Storia della musica al femminile Piazza F. Torre – Ore 23:00 – Sinfonicamente Rock 2.0 – Antony Bock & Carmen Iovino

Ore 23:00 – Antony Bock & Carmen Iovino Piazza Roma – Talento da Festival – Formazione Danza – Danza hip hop con Fritz Ore 19:00 – Lezione intermedia

Danza hip hop con Ore 19:00 – Lezione intermedia Piazza Roma – Ore 20:30 – Lezione avanzata

Ore 20:30 – Lezione avanzata Piazza Roma – Ore 22:30 – La felicità a passo di danza – A cura della Modern Dance Academy di Enzo Mercurio

Ore 22:30 – A cura della Modern Dance Academy di Enzo Mercurio Cortile Rocca dei Rettori – Ore 20:30 – Il Paese dei sogni – Nella cenere (Cendrillon) Scritto e diretto da Giovanna Facciolo

Ore 20:30 – Il Paese dei sogni – Scritto e diretto da Giovanna Facciolo Palazzo Paolo V – Ore 21:00 – Spettacolo di musica che diventa colore ne La Traviata a Colori di Leonildo Bocchino. Conduce Mario Collarile

Ore 21:00 – Conduce Mario Collarile Piazza Risorgimento – Ore 22:00 – Nino D’angelo – Il poeta che non sa parlare – Ingresso a pagamento

Ore 22:00 – Il poeta che non sa parlare – Ingresso a pagamento Piazza Vari – Ore 21:00 – Miuzikant – In concerto

Ore 21:00 – In concerto Piazza Vari – Ore 22:30 – Mugiwara Clique – In concerto

– Ore 22:30 – In concerto Teatro Romano – Che notte questa notte… a Mezzanotte – Un’idea di Renato Giordano – Ore 00:30 Con Riccardo Fogli – Ore 02:00 – Con Centro Universitario Teatrale UniSannio A cura di Alessandra Maria Fiorenza Con Renato Giordano Saveria Cotroneo Saverio Martucci

Domenica 28 agosto 2022

Teatro Romano – Ore 18:30 – Arie, danze e sinfonie nella produzione lirica dell’ ‘800 Tenore Carlo Barricelli, Soprano Luciana Distante, Orchestra sinfonica internazionale della Campania , Direttore Leonardo Quadrini – ingresso con invito gratuito

Ore 18:30 – Tenore Carlo Barricelli, Soprano Luciana Distante, Orchestra sinfonica internazionale della Campania , Direttore Leonardo Quadrini – ingresso con invito gratuito Piazza F. Torre – Piazze d’Autore – Ore 19:30 – Presentazione “Il Tesoro Leggero” di Luca Richeldi Solferino Editore

Piazze d’Autore – Ore 19:30 – Presentazione di Solferino Editore Piazza F. Torre – Piazza d’autore – Ore 21:00 – Presentazione “’Nu Piezzo ‘e vita” di Ottavia Fusco Squitieri Santelli Editore

Piazza d’autore – Ore 21:00 – Presentazione di Santelli Editore Piazza F. Torre – Ore 23:00 – Valentina Fedullo trio in “ Remake” Con Ergio Valente e Rocco Sagaria

Ore 23:00 – Valentina Fedullo trio in “ Con Ergio Valente e Rocco Sagaria Piazza Castello – Dalle ore 19:30 – Cibo… che spettacolo Prodotti a Km 0 A cura di Coldiretti

Dalle ore 19:30 – Prodotti a Km 0 A cura di Coldiretti Cortile Rocca dei Rettori – Ore 20:30 – Il Paese dei sogni – Mulan e il drago – Scritto e diretto da Valentina Ciaccia

Ore 20:30 – Il Paese dei sogni – Scritto e diretto da Valentina Ciaccia Piazza Vari – Ore 21:00 – Giada Lepore – in Il posto mio

Ore 21:00 – in Piazza Vari – Ore 22:30 – Sanremando, le più belle canzoni di Sanremo – a cura di Mondo Musica e Teatro

Ore 22:30 – a cura di Mondo Musica e Teatro Piazza Roma – Anima libera – Proiezione ore 21:30 – Tempo libero Regia Daniele Biggiero

Proiezione ore 21:30 – Regia Daniele Biggiero Piazza Roma – Anima libera – Proiezione ore 22:00 – Lo Cunto dei Ristretti – Regia Alberto Mascia

Proiezione ore 22:00 – Regia Alberto Mascia Piazza Roma – Anima libera – Proiezione ore 22:30 – La luce oltre la gabbia – Regia Giovanni Ambrosino

Proiezione ore 22:30 – Regia Giovanni Ambrosino Piazza Roma – Ore 23:00 – Symphonic Band – Orchestra di fiati – Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento Dirige il Maestro Vincenzo D’Arcangelo

Ore 23:00 – Conservatorio di Musica “Nicola Sala” di Benevento Dirige il Maestro Vincenzo D’Arcangelo Centro La Pace – Ore 21:00 – Cafè Chantant In concerto

Ore 21:00 – In concerto Centro La Pace – Ore 22:00 – I Camaleonti In concerto

Ore 22:00 – In concerto Piazza Risorgimento – Ore 22:30 – Che trap! – Lazza-Rhove-Geolier

Lunedi 29 agosto 2022

Piazza Castello – Dalle ore 19:30 Cibo… che spettacolo Prodotti a Km 0 A cura di Coldiretti

Dalle ore 19:30 Prodotti a Km 0 A cura di Coldiretti Piazza F. Torre – Piazze d’Autore – Ore 19:30 Discussioni con… Francesco Franceschi e Gianni Ianniello

Piazze d’Autore – Ore 19:30 Discussioni con… Piazza F. Torre – Ore 21:00 – La musica a Benevento – Premio alla carriera A cura di Enrico Salzano

Ore 21:00 – Premio alla carriera A cura di Enrico Salzano Piazza F. Torre – Ore 23:00 – Yes I Know Tribute band – In concerto

Ore 23:00 – In concerto Cortile Rocca dei Rettori – Ore 20:30 Il Paese dei sogni La piramide di Malibú Scritto e diretto da Virginio de Matteo

Ore 20:30 Il Paese dei sogni Scritto e diretto da Virginio de Matteo Piazza Roma – Talento da Festival – Formazione danza Danza contemporanea con Giselle Marucci e Alessandro Amoroso – Ore 19:00 – Lezione intermedia Ore 20:30 – Lezione avanzata

Danza contemporanea con Ore 19:00 – Lezione intermedia Ore 20:30 – Lezione avanzata Piazza Roma – Ore 22:30 – Multiverse – Quanti cieli ci sono su di noi? Compagnia Balletto del Sannio Regia Seriana Lepore

– Ore 22:30 – Quanti cieli ci sono su di noi? Compagnia Balletto del Sannio Regia Seriana Lepore Piazza Vari – Ore 22:30 Miusify Lab in tour Con Cosimo Calicchio e Daniela Hyde Fiorito

Ore 22:30 Con Cosimo Calicchio e Daniela Hyde Fiorito Teatro Romano – Ore 21:00 – Anna Bonaiuto – in PPP 3%

Martedì 30 agosto 2022

Piazza Papiniano – Ore 19:00 – La strada fra giochi e burattini – A cura di Tanto per gioco

Ore 19:00 – A cura di Tanto per gioco Piazza Castello – Dalle ore 19:30 – Cibo… che spettacolo – Prodotti a Km 0 A cura di Coldiretti

Dalle ore 19:30 – Prodotti a Km 0 A cura di Coldiretti Piazza F. Torre – Piazze d’Autore – Ore 19:30 Presentazione di “L’età da inventare” di Mons. Vincenzo Paglia Piemme Editore

Piazze d’Autore – Ore 19:30 Presentazione di di Piemme Editore Piazza F. Torre – Piazze d’Autore – Ore 21:00 Presentazione di “Roma città della parola” di Maurizio Bettini Einaudi Editore

Piazze d’Autore – Ore 21:00 Presentazione di di Einaudi Editore Cortile Rocca dei Rettori – Ore 20:30 Peppe Fonzo In Sotto la finestra delle donne amate Di Peppe Fonzo

Ore 20:30 Peppe Fonzo In Di Peppe Fonzo Piazza Roma – Talento da Festival – Formazione danza Danza classica con Alessandra Celentano Ore 19:00 – Lezione intermedia – Ore 20:30 – Lezione avanzata

Danza classica con Ore 19:00 – Lezione intermedia – Ore 20:30 – Lezione avanzata Piazza Vari – Ore 21:00 – Cloudia band In concerto

Ore 21:00 – In concerto Piazza Vari – Ore 22:30 – Live Emergency TS Music – Angeli e Demoni

Ore 22:30 – Angeli e Demoni Piazza Roma – Ore 22:30 – GiovArt presenta – Quattro passi tra le stelle – di Giovanna De Luca Regia Gabriele Notari De Luca

Ore 22:30 – GiovArt presenta – di Giovanna De Luca Regia Gabriele Notari De Luca Piazza Roma – Ore 23:30 – Tremendo Sabor – ArtSport Sannio Dance Benevento A cura di Maurizio Buccirossi

Ore 23:30 – ArtSport Sannio Dance Benevento A cura di Maurizio Buccirossi Piazza Risorgimento – Ore 22:00 – Elisa Back to the Future Live Tour

Mercoledì 31 agosto 2022

Piazza Papiniano “ Green Pulcinella” con Giorgio Ferraiolo – Teatro di burattini e musica – Ore 19:00 – Pulcinella all’ hotel California – Ore 20:00 Pulcinella in una danza con le streghe

“ Ore 19:00 – Pulcinella all’ hotel California – Ore 20:00 Pulcinella in una danza con le streghe Piazza F. Torre – Piazze d’Autore – Ore 19:30 Presentazione di “Tequila bang bang. Un giallo messicano” di Veronica Pivetti Mondadori Editore

Piazze d’Autore – Ore 19:30 Presentazione di di Mondadori Editore Piazza F. Torre – Piazze d’Autore – Ore 21:00 – Presentazione di “Anche gli angeli sorridono” di Luca De Lipsis Curcio Editore

Piazze d’Autore – Ore 21:00 – Presentazione di di Curcio Editore Piazza F. Torre – Piazze d’Autore – Ore 23:00 Luca Pugliese – In One Man Band

Piazze d’Autore – Ore 23:00 In One Man Band Cortile Rocca dei Rettori – Ore 20:30 – Mitinpillole – Testo di Sandro Mattera Regia di Sandro Mattera e Mariella De Libero

Ore 20:30 – Testo di Sandro Mattera Regia di Sandro Mattera e Mariella De Libero Cortile Rocca dei Rettori – Ore 21:00 – Torquato Tante Donne Testo di Mariella De Libero Regia di Sandro Mattera, Gianvittorio Fallace, Antonio di Fede

Ore 21:00 – Testo di Mariella De Libero Regia di Sandro Mattera, Gianvittorio Fallace, Antonio di Fede Piazza Roma Ore 19:00 – Talento da Festival – Formazione danza Danza classica con Alessandra Celentano Ore 19:00 – Lezione intermedia – Ore 20:30 – Lezione avanzata

Ore 19:00 – Danza classica con Ore 19:00 – Lezione intermedia – Ore 20:30 – Lezione avanzata Piazza Roma – Ore 22:30 – Flash Dance School – Di Veronica De Blasio

Ore 22:30 – Di Veronica De Blasio Piazza Vari – Ore 21:00 – Notte del forum giovani – Con Italo Barbieri

Ore 21:00 – Con Italo Barbieri Piazza Vari – Ore 22:30 – Love Square Live Essential agency Francesco Siciliano/ Stefavoice Live show Tamburo

Ore 22:30 – Live Essential agency Francesco Siciliano/ Stefavoice Live show Tamburo Piazza Risorgimento Ore 22:00 Ricchi e Poveri – Tour 2022

Ore 22:00 Tour 2022 Piazza Matteotti (Piazza Santa Sofia) – 27-28-30 e 31 agosto A spasso nella storia – A cura di Sannio Europa – Partenza da Piazza Santa Sofia Visite guidate, turni: Ore 19:00 – Ore 20:00 – Ore 21:00 prenotazioni – Email: info@cittaspettacolo.it

27-28-30 e 31 agosto A cura di Sannio Europa – Partenza da Piazza Santa Sofia Visite guidate, turni: Ore 19:00 – Ore 20:00 – Ore 21:00 prenotazioni – Email: info@cittaspettacolo.it Villa Comunale – Dal 25 al 31 agosto – Dalle ore 17:00 – Fantasie di Barbapapà – Spettacoli e animazione per bambini

il programma completo di “Benevento Città Spettacolo 2022 – Realtà Rappresentate“.

