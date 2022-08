I Coldplay in concerto a Napoli: possibile tappa allo Stadio Maradona

Coldplay in concerto a Napoli: ecco l'indizio uscito sul video Humankind

I Coldplay finalmente in concerto a Napoli, ecco gli indizi dal video Humankind

Per la prima volta i Coldplay suoneranno a Napoli allo Stadio Diego Armando Maradona. Nelle ultime ore sta impazzando sul web l’ipotesi di Napoli e Milano come uniche due tappe del tour 2023 del gruppo britannico in Italia. L’idea è stata rilanciata grazie all’attenta analisi dei primi istanti del video Humankind in cui si possono scorgere nelle sequenze veloci i nomi delle possibili città che ospiteranno il nuovo tour dei Coldplay per il 2023.

Dunque un grande ritorno per la band capitanata da Chris Martin in Italia dopo ben 7 anni dall’ultima data di grande successo a Milano nel lontano 2016. Proprio Milano, sempre secondo gli indizi raccolti dal web potrebbe essere la seconda data ufficiale Italiana.

European cities spotted in the opening sequence of Coldplay’s #Humankind video 🤔💭 🇵🇹 Coimbra

🇪🇸 Barcelona

🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Cardiff

🇮🇹 Milan

🇬🇧 Manchester

🇮🇹 Naples

🇨🇭 Zurich

🇩🇰 Copenhagen

🇸🇪 Gothenburg

🇳🇱 Amsterdam South East Asia + USA were also spotted — ColdplayXtra (@coldplayxtra) August 17, 2022

Video Humankind dei Coldplay

Proprio dal video Humankind i fan hanno trovato gli indizi delle probabili 10 prossime date del tour. Se aguzzate la vista e rallentate la sequenza, potrete divertivi anche voi a scovare la scritta Naples neii primi istanti del video.

Biglietti dei concerti dei Coldplay su Ticketone

Secondo l’ultima mail inviata da Chris Martin ed i suoi ai fan a brevissimo saranno annunciate le date e confermati gli stadi pensati per i concerti. Nel frattempo vi suggeriamo di monitorare i siti di rivendita di ticket per essere tra i primi ad accaparrarsi i biglietti per il prossimo concerto dei Coldplay: biglietti su Ticketone.

Link affiliato a Ticketone