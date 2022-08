La grande festa del Fico Bianco del Cilento a Giungano

Ph Facebook ProLoco Giungano

A Giungano (SA) nel Cilento, in Contrada San Giuseppe, si terrà da Sabato 20 a Mercoledì 24 Agosto 2022 la 6° Edizione della Festa del Fico Bianco organizzata dalla Pro Loco di Giungano.

Ben cinque giorni di festa e di musica per celebrare una delle prelibatezze agroalimentari del Cilento, l’ottimo Fico Bianco del Cilento D.O.P che non mancherà in ogni piatto preparato per la festa dal primo al dolce e anche nel gustosissimo liquore di fichi disponibile nella sagra. Il Fico Bianco del Cilento DOP è un prodotto con caratteristiche uniche e di pregio, apprezzate anche all’estero.

Tante specialità con il Fico Bianco del Cilento DOP un prodotto realmente di pregio

Tra le bontà disponibili ci saranno antipasto prosciutto e fichi, fusilli al pomodoro o con sugo di fichi, salsiccia con salsa ai fichi, pizze fritte semplici, con sugo o marmellata ai fichi, crepes prosciutto e fichi, dolci sempre a base di fichi e liquore ai fichi e buon vino della zona.

Oltre ai buoni piatti la sagra regalerà tanta buona musica popolare.

Festa Del Fico Bianco a Giungano (Sa)

20 Agosto – A Paranza Do Tramuntano

21 Agosto – Picarielli

22 Agosto – I Vient E Terra

23 Agosto – I Tarammurria

24 Agosto – Le 7 Bocche

Festa Del Fico Bianco a Giungano (Sa) – maggiori info

