William Shakespeare in festival a Monte di Procida

Ph Facebook Archè Teatro

A Villa Matarese a Monte di Procida una rassegna teatrale dal titolo “Il Teatro non si Rassegna” con tre serate spettacolo e altri eventi culturali. Quest’anno il festival è dedicato a Shakespeare con ospiti di valenza internazionale.

Ritorna anche quest’anno il 19, il 20 e il 21 agosto 2022 il Festival “Il Teatro non si Rassegna” presentato, in una edizione tutta shakespeariana, da Archè Teatro a Villa Matarese a Monte di Procida nell’ambito della rassegna di eventi estivi AMOntediProcida. Quest’anno Il Teatro non si Rassegna prevede tre serate spettacolo e eventi culturali a esso legati. Le tre principali serate spettacolo prevedono anche ospiti di valenza internazionale.

Nella serata di apertura di venerdì 19 agosto debutterà lo spettacolo Tutto Shakespeare minuto per minuto, liberamente ispirato a The Complete Works of William Shakespeare (Abridged) di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield, a cura di Archè teatro, mentre il giorno 20 agosto la rassegna ospiterà il pluripremiato Michele Sinisi con Amleto da William Shakespeare, di e con Michele Sinisi, produzione Elsinor. Conclude il festival il 21 agosto Lino Musella (premio UBU 2019) con L’ammore nun’è ammore, da William Shakespeare, traduzione di Dario Jacobelli con Lino Musella e Marco Vidino, produzione Elledieffe.

Villa Matarrese sarà uno Shakespeare garden

In occasione del Festival “Il Teatro non si Rassegna” Villa Matarrese si tramuterà in uno Shakespeare garden: ogni sera ci sarà al pianterreno della Villa la mostra di costumeria e sartoria teatrale Shakespeare edition a cura di Sartoria Teatrale Canzanella – Ctn 75, la più antica sartoria cine-teatrale di Napoli.

Non mancherà anche un contest, che si propone di contribuire al sostegno di progetti artistici di giovani realtà del teatro under 35. L’evento è a cura dell’Associazione teatrale e culturale Archè di Monte di Procida.

Il Teatro non si Rassegna – Villa Matarrese – Monte di Procida

Venerdì 19 agosto 2022 – Tutto Shakespeare minuto per minuto , liberamente ispirato a The Complete Works of William Shakespeare (Abridged) di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield, a cura di Archè teatro

, liberamente ispirato a The Complete Works of William Shakespeare (Abridged) di Adam Long, Daniel Singer e Jess Winfield, a cura di Archè teatro Sabato 20 agosto 2022 – Michele Sinisi con Amleto da William Shakespeare, di e con Michele Sinisi, produzione Elsinor.

con di e con Michele Sinisi, produzione Elsinor. Domenica 21 agosto 2022 – Lino Musella con L’ammore nun’è ammore, da William Shakespeare, traduzione di Dario Jacobelli con Lino Musella e Marco Vidino, produzione Elledieffe.

con da William Shakespeare, traduzione di Dario Jacobelli con Lino Musella e Marco Vidino, produzione Elledieffe. Visita esclusiva alla Mostra di Costumi di Scena Sartoria Teatrale – C.T.N. 75 – Canzanella Costumi per le 3 sere (19,20,21 Agosto 2022)

L’evento si terrà a Villa Matarrese Corso Filomarino – Monte di Procida – Biglietti · abbonamento € 30 su Eventbrite

Maggiori informazioni – Il Teatro non si Rassegna

© Napoli da Vivere – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.