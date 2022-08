Cosa fare a Ferragosto 2022 a Napoli e in Campania: gli eventi da non perdere

Tanti eventi e cose da fare a Napoli e in Campania per Ferragosto 2022. Di seguito una selezione di quelli più interessanti tra cui alcuni eventi gratuiti per un Ferragosto diverso in città e nelle vicinanze

Lunedì 15 Agosto 2022, nel giorno di Ferragosto, a Napoli e in luoghi splendidi della Campania ci saranno tanti eventi, anche gratuiti. Napoli da Vivere ha selezionato per voi alcuni tra migliori e più interessanti eventi da seguire a Napoli e nelle vicinanze. Buon Ferragosto a tutti.

Gli eventi di Ferragosto a Napoli

Concerto gratuito di Nicola Piovani a Piazza Plebiscito

Per la rassegna Restate a Napoli il 15 agosto 2022 in Piazza del Plebiscito, ci saranno 3 rappresentazioni tutte gratuite con prenotazione obbligatoria. Disponibili 3000 posti a sedere per ogni spettacolo. Alle 19 – Accademici Napoletani – alle 19,45 Fede & Marlene e alle 22 Nicola Piovani Come prenotare Restate a Napoli 2022

Apertura gratuita di Palazzo Piacentini (Sede del Banco di Napoli) e nuovo museo delle Gallerie d’Italia

A Napoli Palazzo Piacentini, la nuova grande sede delle Gallerie d’Italia i musei del gruppo bancario Intesa Sanpaolo, dove, assieme a tanti capolavori c’è l’ultimo dipinto del Caravaggio, concederà l’ingresso gratuito. Gratis nelle Gallerie d’Italia

Summer Games: Ferragosto a Napoli all’Edenlandia con tanti eventi gratuiti

Anche nel giorno di Ferragosto il 15 Agosto 2022, tanti eventi gratuiti a Edenlandia tra giochi ad acqua, un imperdibile schiuma party, e un divertente show sempre gratuito. A Edenlandia l’ingresso e gli eventi sono gratuiti si pagano solo le giostre a 2 o 3 euro a giro. Summer Games: Ferragosto a Napoli all’Edenlandia

Ferragosto gratis a Piazza Mercato

Ferragosto insieme! Sul palco dalle ore 21 ci saranno Urban Social Fest con Marika Cecere e Roberto Lama e poi un concerto di Tommaso Primo. Gran finale con Valentina Stella per uno show da non perdere condotto da Marco Simioli. Appuntamento alle ore 21:00 in piazza Mercato. Lo spettacolo è gratuito e senza obbligo di prenotazione. Musica in piazza Mercato per trascorrereinsieme! Sul palco dalle ore 21 ci sarannocon Marika Cecere e Roberto Lama e poi un concerto di. Gran finale conper uno show da non perdere condotto daAppuntamento alle ore 21:00 in piazza Mercato. Lo spettacolo è gratuito e senza obbligo di prenotazione. Maggiori Informazioni Comune di Napoli

Tanti musei aperti a Napoli a Ferragosto

Tanti musei aperti a Napoli e nelle vicinanze lunedì 15 agosto 2022 nel giorno di Ferragosto 2022 a prezzi normali. Disponibile l’elenco completo di tutti i musei aperti in Campania. Musei aperti a Napoli

Cinema all’aperto di sera da Foqus a Napoli ai Quartieri Spagnoli

A 5 euro nell’elegante chiostro cinquecentesco della Fondazione FOQUS ai Quartieri Spagnoli di Napoli, all’interno della Corte dell’Arte, si terrà, fino al 11 settembre una rassegna di film di qualità all’aperto -Lunedì 15 agosto – MADRES PARALELAS (Spagna/Francia, 2021, 123’) di Pedro Almodóvar Cinema all’aperto di sera

Aperta a Ferragosto la grande Oasi degli Astroni ad Agnano a Napoli

Visitabile a Ferragosto la grande Oasi naturale in piena città fino a fine agosto. L’oasi degli Astroni a Napoli si estende per 250 ettari in piena città ed ha ben 15 chilometri di percorsi immersi nel verde. Oasi degli Astroni ad Agnano

A Napoli riaperta la Spiaggia delle Monache: come prenotare l’ingresso gratuito

Bagno gratis a Posillipo a Napoli a numero chiuso su prenotazione sulla bella spiaggia delle Monache la spiaggia libera a Palazzo Donn’Anna. Massimo 400 persone al giorno. Come prenotare

Gli eventi di Ferragosto a vicino Napoli e in Campania

Escursioni notturne sul Vesuvio per ammirare le stelle cadenti

Anche a Ferragosto disponibili bellissime passeggiate notturne sul Vesuvio nella Valle dell’Inferno, dedicate al passaggio delle Perseidi alle ore 19:00 Un evento di trekking unico ed inimitabile accompagnato da assaggi di vini del Vesuvio e di stuzzicheria tipica dell’area. Escursioni notturne sul Vesuvio

La Fiera Enologica di Taurasi: cinque giorni dedicati al grande vino del Sud

La Fiera Enologica di Taurasi 2022 si chiuderà il 15 Agosto 2022 a Taurasi, la patria del grande vino DOCG e del buon cibo irpino. Fiera Enologica di Taurasi

Il cinema all’aperto con Fresko Film

Anche quest’anno, fino al 4 settembre 2022, a Portici ci sarà “Fresko Film” una rassegna che da anni propone la proiezione di film anche all’aperto nel centro della cittadina vesuviana a 3,50 euro lunedi 15 agosto – Una notte da dottore Fresko Film

Tanti musei aperti in Campania a Ferragosto

Agerola Sui Sentieri degli Dei 2022 con spettacoli gratuiti

Tra le bellezze delle cime dei Monti Lattari Agerola Sui Sentieri degli Dei con spettacoli ed eventi gratuiti dal 18 luglio fino al 8 settembre 2022. LUNEDÌ 15 Monte TRE CALLI – ore 5:00 – L’ALBA MAGICA – GRUPPO BANDISTICO “CITTA’ DI AGEROLA” IN CONCERTO. Agerola Sui Sentieri degli Dei

Anche a Ferragosto la funivia del Monte Faito: in 7 minuti dal mare alla montagna

Sono riprese le corse della straordinaria Funivia del Faito, che in 7 minuti ci portano dal mare ai boschi del Monte Faito tra panorami straordinari. Funivia del Faito

