Sagre e Feste in Campania: cosa fare nel weekend dal 12 al 15 agosto 2022

Alcune idee per passare delle giornate in allegria gustando il buon cibo della nostra terra e conoscendo tanti particolari paesini dell’entroterra della Campania o seguire eventi particolari anche nelle nostre città. Nel post anche i concerti gratuiti durante le sagre e feste in Campania

Riprendono le sagre e le feste in Campania in tanti posti splendidi della nostra regione per stare di nuovo assieme in sicurezza e rispettando tutte le normative vigenti.

Alcuni eventi nel weekend in varie province della Campania sempre piacevoli occasioni per raggiungere i posti più belli della regione e per partecipare a eventi che ci propongono anche tante bontà culinarie, consentendoci di conoscere luoghi, prodotti e tradizioni particolari della nostra terra.

Prima di partecipare, vi consigliamo di verificare sempre eventuali cambiamenti ai programmi diffusi, di accertarsi delle misure di sicurezza adottate per l’emergenza in corso e di guardare con attenzione alle condizioni di accesso richieste per poter partecipare gli eventi. Buon fine settimana a tutti.

La Fiera Enologica di Taurasi – Taurasi – (AV)

Cinque giorni dedicati al grande vino del Sud con la Fiera Enologica di Taurasi 2022 si terrà nei giorni 11-12-13-14-15 Agosto 2022 a Taurasi, la patria del grande vino DOCG. Quest’anno la Fiera si chiamerà “ Storia di un Amore” e sarà sempre organizzata dalla Pro Loco Taurasi con il contributo della Regione Campania e di vari enti e associazioni. Una bella fiera che propone giornate dedicate alla enogastronomia, alla musica e alla cultura del territorio, con tanti spazi dedicati anche all’artigianato locale e al grande vino Taurasi DOCG. Previste degustazioni, laboratori del gusto, banchi per la degustazione, visite alle cantine e ai vigneti, aree enogastronomiche con stand delle aziende vitivinicole, e poi convegni, masterclass, concerti serali e spettacoli itineranti. Oltre alla buona enogastronomia della zona non mancherà un buon programma di serate musicali:11 agosto Sibbenga Sunamo – 12 agosto Stragatti – 13 agosto I Bottari “Suoni Antichi”- 14 agosto Dissonanthika – 15 agosto Zeketam / Dj Oscar Santo. Maggiori informazioni Fiera Enologica di Taurasi –

I Sentieri del Gusto – Pimonte (NA)

Si terrà dal 7 al 15 agosto 2022 a Pimonte, vicino Castellammare di Stabia, la nuova edizione della sagra Sentieri del gusto che ci porta alla scoperta dei sapori dei Monti Lattari con musica, eventi e degustazioni. Tante serate alla scoperta dei sapori dei Monti Lattari con i Sentieri del Gusto una manifestazione con tanta musica, eventi e degustazioni di prodotti tipici locali. Tra gli ospiti anche artisti come Paolo Caiazzo, Andrea Sannino, Peppe Iodice e Tony Tammaro. Un bell’evento che promette tanta musica, eventi e degustazioni di prodotti tipici locali e che è stato organizzato dalla Proloco di Pimonte con il sostegno degli imprenditori locali. L’evento si svolge di sera in Piazza San Michele a Pimonte dal 7 al 15 agosto 2022.- Il programma degli eventi è il seguente: 7 Agosto 2022 – Inaugurazione Sentieri Del Gusto – 8 Agosto 2022 – evento con Paolo Caiazzo – 9 Agosto 2022 – evento con Nando De Renà – 10 Agosto 2022 – evento con Peppe Iodice – 12 Agosto 2022 – evento con Andrea Sannino – 13 Agosto 2022 – evento con Tony Tammaro – Maggiori Informazioni – Sentieri del Gusto a Pimonte (NA)

Vi segnaliamo anche altre sagre e feste interessanti in Campania nel weekend

Festa delle Bontà di bufala a Matinella di Albanella – Salerno. Dal 9 al 14 agosto 2022 si terrà 22^ edizione della grande Festa delle bontà di bufala a Matinella di Albanella, in provincia di Salerno. Una bella festa delle buona gastronomia organizzata dall’Associazione MatinelProm, in collaborazione con il comune di Albanella che vuole promuovere la Mozzarella di bufala campana DOP, ma anche la carne di bufalo e i tanti prodotti tipici del territorio. Una grande festa che da anni devolve anche parte dei proventi in beneficenza.La festa si terrà in Piazza Martiri del lavoro dalle ore 19 e si troveranno tante buone specialità ma anche tanta musica. Sono previsti 2 menu differenti con tante specialità: un Menù Bufalino c he prevede Bocconcini di bufala campana, ricotta di bufala e pomodorini, fusilli al ragù, braciole roast beef di bufala, salsiccia di vitello bufalino con patatine, bistecca di vitello bufalino, parmigiana di melanzane con mozzarella di bufala campana, vino della zona e acqua e un dessert di yogurt bufarello e un Menù Bovino/Suino c he prevede fusilli al ragù, braciola alla cilentana di vitello vaccino, hamburger di vitello bovino con patatine e poi antipasto bocconcini ricotta, pomodorini, bistecca di vitello bovino alla brace, bistecca e salsiccia di maiale alla brace, vino della zona, yogurt bufarello. Previste serate musicali il 9 agosto – L’antica giostra , musica popolare, sfilata majorette – 10 agosto – I cognati disco folk – 11 agosto – Le sette bocche musica popolare. 12 agosto – I pirati del liscio – 13 agosto – Silvestro folk e il 14 agosto 2022 – Ivano de Simone, campione di organetto. Maggiori informazioni 339 6953120 oppure 339 6240273 – Festa delle Bontà di bufala

Dal 9 al 14 agosto 2022 si terrà 22^ edizione della grande Festa delle bontà di bufala a Matinella di Albanella, in provincia di Salerno. Una bella festa delle buona gastronomia organizzata dall’Associazione MatinelProm, in collaborazione con il comune di Albanella che vuole promuovere la e i tanti prodotti tipici del territorio. Una grande festa che da anni devolve anche parte dei proventi in beneficenza.La festa si terrà in Piazza Martiri del lavoro dalle ore 19 e si troveranno tante buone specialità ma anche tanta musica. Sono previsti 2 menu differenti con tante specialità: un he prevede Bocconcini di bufala campana, ricotta di bufala e pomodorini, fusilli al ragù, braciole roast beef di bufala, salsiccia di vitello bufalino con patatine, bistecca di vitello bufalino, parmigiana di melanzane con mozzarella di bufala campana, vino della zona e acqua e un dessert di yogurt bufarello e un he prevede fusilli al ragù, braciola alla cilentana di vitello vaccino, hamburger di vitello bovino con patatine e poi antipasto bocconcini ricotta, pomodorini, bistecca di vitello bovino alla brace, bistecca e salsiccia di maiale alla brace, vino della zona, yogurt bufarello. Previste serate musicali il 9 agosto – L’antica giostra , musica popolare, sfilata majorette – 10 agosto – I cognati disco folk – 11 agosto – Le sette bocche musica popolare. 12 agosto – I pirati del liscio – 13 agosto – Silvestro folk e il 14 agosto 2022 – Ivano de Simone, campione di organetto. La Sagra del Castrato al Ragù cù Maccarun r’ Zit a Campagna – Salerno – Dall’8 al 13 agosto 2022 si terrà la 32 edizione della Sagra del Castrato al Ragù cù Maccarun r’ Zit a Serradarce di Campagna, in provincia di Salerno. Non dimenticate che a Campagna in questo periodo si tiene la grande festa della Chiena , con la deviazione di un fiume per far passare l’acqua in città e allagare molte strade. La Sagra del Castrato al Ragù cù Maccarun r’ Zit è organizzata dall’associazione O.P.E.R.A.R.E. che da più di 20 anni si impegna nella promozione e nello sviluppo della frazione di Serradarce. La Sagra del Castrato al Ragù vuole presentare ai giorni nostri il menù dei matrimoni di una volta “Maccarun r’ Zit”, che era richiesta dagli sposi in occasione della grande festa. La pasta era condita con ragù di castrato, cioè il maschio della pecora castrato e fatto crescere dai genitori degli sposi per il banchetto nuziale dei figli, ed era servita con il contorno di “Ciambotta”. Dall’8 al 13 Agosto 2022 nella frazione di Serradarce di Campagna (SA) ci saranno anche tanta musica e balli popolari e, naturalmente il buon vino della zona per queste tre serate estive di questa sagra tradizionale del Castrato al Ragù cù Maccarun r’ Zit. L’ultima sera della sagra, il giorno 13 agosto il castrato sarà servito eccezionalmente coi fusilli. Maggiori informazioni Associazione O.P.E.R.A.R.E.

Dall’8 al 13 agosto 2022 si terrà la 32 edizione della in provincia di Salerno. Non dimenticate che a Campagna in questo , con la deviazione di un fiume per far passare l’acqua in città e allagare molte strade. La Sagra del Castrato al Ragù cù Maccarun r’ Zit è organizzata dall’associazione O.P.E.R.A.R.E. che da più di 20 anni si impegna nella promozione e nello sviluppo della frazione di Serradarce. “Maccarun r’ Zit”, che era richiesta dagli sposi in occasione della grande festa. La pasta era condita con ragù di castrato, cioè il maschio della pecora castrato e fatto crescere dai genitori degli sposi per il banchetto nuziale dei figli, ed era servita con il contorno di “Ciambotta”. Dall’8 al 13 Agosto 2022 nella frazione di Serradarce di Campagna (SA) ci saranno anche tanta musica e balli popolari e, naturalmente il buon vino della zona per queste tre serate estive di questa sagra tradizionale del Castrato al Ragù cù Maccarun r’ Zit. L’ultima sera della sagra, il giorno 13 agosto il castrato sarà servito eccezionalmente coi fusilli. Churrasco Brasiliano di picanha a Liberi, Caserta – Continuano le sagre a Liberi, in provincia di Caserta, e il 13 e 14 Agosto 2022 sarà la volta del Churrasco Brasiliano di picanha nella bella cittadina immersa nel verde ai piedi del Monte del Melanico. Ben 10 sagre tra luglio e agosto 2022 per un’estate speciale tutta all’insegna dei sapori genuini di questa zona di montagna. Dalla Pancetta alla Zingara al Caciocavallo impiccato, alla carne Marchigiana fino ai Funghi Porcini e agli arrosticini in ogni weekend fino a fine Agosto. Infatti a Liberi ogni weekend sarà dedicato ad una diversa specialità, sempre tutto buon cibo locale di questo fertile territorio dedicato all’attività agricola, che sarà accompagnato dall’ottimo vino prodotto in zona, il Casavecchia DOC. E nel weekend del 13-14 Agosto sarà la volta del Churrasco Brasiliano di picanha – Le sagre di Liberi

I concerti gratuiti nel weekend in occasione delle varie sagre e feste in Campania.

© Napoli da Vivere 2022– riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.