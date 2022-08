Cinema sotto le Stelle sulla Spiaggia del Nabilah: Grease, aperitivo al tramonto e Dj Set

Sabato sera sulla spiaggia del Nabilah ci sarà un nuovo appuntamento con Grease, per ricordare la stella Olivia Newton-John

Sabato 13 agosto 2022 nuovo appuntamento al Nabilah Beach Club per le serate di cinema sulla spiaggia Romana di Bacoli, con la rassegna Proiezioni Sonore: questa settimana il film sarà Grease

Sabato 13 agosto 2022: Il programma del cinema sotto le stelle

La serata cinema inizia alle 21:00 presso il Nabilah beach club e il film in riva al mare è compreso prenotando un aperitivo o una cena bistrot. Lo spettacolo della serata è Grease, con Olivia Newton-John e John Travolta. In questi giorni è scomparsa la grande attrice Olivia Newton e il Nabilah vuole ricordarla nel suo ruolo di Sandy.

La pellicola del 1978 è uno dei film più celebri degli ultimi 50 anni, è un musical che ha segnato almeno 3 generazioni. Il film racconta la storia d’amore di Danny Zucco e Sandy. Danny è a capo dei T-Birds, un gruppo di studenti alla moda, mentre Sandy è una timida australiana che si trova in America per l’estate. Non vediamo l’ora di canticchiare sulla spiaggia l’intramontabile l’iconica canzone Summer Nights!

La serata continua post Chocolat con un DJ Set unico con Dj Giorgio Bracci e Marcello Mele.

Nabilah Beach Club sulla spiaggia di Bacoli

Il Nabilah è una spiaggia esclusiva con ingressi limitati, giardino sul mare e un prato vero che si nutre di acqua salata. Nel club è presente un ristorante che si avvale della consulenza dello chef Pasquale Palamaro Stella Michelin; non manca anche un cocktail bar, perfetto per il tramonto. Ogni Sabato e Domenica dalle 10 del mattino è possibile prenotare il Beach club, il solarium, la piscina o un aperitivo vista mare

Nabilah Beach Club: maggiori informazioni

