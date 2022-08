Padula in festa per Carlo V: nella straordinaria Certosa di Padula la grande frittata dalle 1000 uova

Ph Facebook Pro Loco Padula

Una bella festa di tre giorni legata ad una rievocazione storica di un evento del 1535 quando, di ritorno da una guerra, l’Imperatore Carlo V si fermò alla Certosa di Padula e, in suo onore fu preparata una frittata di mille uova

Tre giorni di festa a Padula, nel salernitano, dall’8 al 10 agosto 2022, nella bellissima Certosa di San Lorenzo, con l’evento “Padula in festa per Carlo V” una grande e antica festa del Vallo di Diano che quest’anno è alla sua 25° edizione.

Una festa che segue una rievocazione storica basata sul fatto che monaci certosini prepararono nel 1535 all’Imperatore Carlo V, in suo onore una frittata di mille uova. L’evento è organizzato dalla Pro Loco di Padula, e trae la sua origine da un episodio realmente accaduto. Carlo V, reduce da una grande battaglia a Tunisi il 4 luglio 1535, tornò in Italia sbarcando a Reggio Calabria e lungo la via del ritorno fece tappa anche a Padula.

L’imperatore giunse il 10 agosto 1535 a Padula, e sostò presso la grande Certosa di San Lorenzo, accolto dai monaci con grandi festeggiamenti tra cui una grande frittata delle mille uova. La gigantesca padella, usata per far cuocere e girare la frittata, è un grande e particolare congegno meccanico, e sarà esposto innanzi la Certosa.

La festa a Padula per Carlo V nel 2022

A Padula l’evento “Padula in festa per Carlo V” inizierà il giorno 8 e terminerà il giorno 10 agosto un programma di eventi che inizieranno dalle 20:00 presso la Certosa di Padula. La festa si terrà presso la Corte Esterna della Certosa di San Lorenzo e il giorno 10 agosto, a fine della manifestazione, sarà anche possibile mangiare un panino con la particolare frittata.

8 agosto 2022 – Stand gastronomici, musica popolare… e non solo!

Stand gastronomici, musica popolare… e non solo! 9 agosto 2022 – Stand gastronomici, musica popolare… e non solo!

Stand gastronomici, musica popolare… e non solo! 10 agosto 2022 – Accoglienza dell’Imperatore Carlo V – Preparazione e degustazione della leggendaria Frittata delle mille uova- Stand gastronomici e musica popolare

