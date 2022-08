Notte Bianca tra i templi di Paestum: ingresso a 5,00€ ed eventi e concerti fino alle 2 di notte

Parco Archeologico di Paestum e Velia

Per la prima volta lo straordinario sito archeologico di Paestum organizza la sua prima “Notte Bianca tra i templi” con eventi e concerti fino alle 2 del mattino seguente e ingresso a 5 euro

Giornata speciale mercoledì 10 agosto 2022 a Paestum per un’apertura straordinaria di tutta la splendida area archeologica dalle ore 20:00 alle ore 2:00 del mattino seguente. Un evento straordinario, realizzato per la prima volta nella notte di San Lorenzo, e che consentirà di visitare tutta l’area archeologica: dal Santuario meridionale con il tempio di Nettuno e la c.d. “Basilica” fino al tempio di Atena a nord, passando per la zona pubblica del foro e del tempio della Pace. La serata è stata possibili grazie alla nuova illuminazione dell’area archeologica. Il biglietto di ingresso sarà di soli € 5,00. Vi ricordiamo che nel Parco Archeologico di Paestum e Velia sono già previste delle eccezionali aperture serali con anche grandi concerti sia a Paestum che a Velia.

“Notte Bianca tra i templi” – programma

Durante la “Notte Bianca tra i templi” sono previste anche performance artistiche di musica, danza e teatro, e poi attività di gioco e didattiche per adulti e bambini. Non mancheranno visite guidate e laboratori del gusto con degustazioni di prodotti locali DOP. Alcune attività prevedono un pagamento aggiuntivo.

Programma – 10 agosto 2022

Apertura sito archeologico 20:00 – 02:00; ultimo ingresso ore 01:15

Attività didattiche – dalle ore 20:00 alle ore 21:30

“Alle radici di un mito: miti antichi, visioni moderne”, a cura di Argonauta coop. sociale: laboratorio didattico con letture animate per famiglie con bambini fino a 12 anni;

“Le armi del guerriero”, a cura di Nicola Verrone: visita guidata nel Santuario meridionale con approfondimenti di archeologia sperimentale sulle armi preistoriche dedicato a tutti;

“Musica e suoni dell’antichità”, a cura di Archeocilento: laboratorio di musica antica per tutti;

“Visite guidate”, a cura di Le Nuvole (partenza dalla biglietteria ore 20:30 e 23:00. Costo: € 3);

Laboratori Del Gusto – dalle ore 20:00 alle ore 21:30

“Laboratori del gusto”, a cura di Amici di Paestum e Velia: racconto storico e degustazione delle eccellenze enogastronomiche del Cilento. Ingresso al Parco, laboratorio e degustazione (Costo: € 10);

“Il Grand Tour dei sapori: il viaggio organolettico della bufala campana”, a cura di Consorzio di tutela in collaborazione con l’ONAF: degustazione guidata con approfondimenti storici sulla mozzarella.

Concerto – ore 21:30

“Piano SOLO” – Geoff Westley in concerto, a cura di Comune di Capaccio Paestum.

Osservando le Stelle dei Greci – Dal tramonto fino alle ore 2:00

“E uscimmo a riveder le stelle”, a cura di Associazione Ereca Escursioni: osservazione delle stelle con telescopio e racconto dei miti e delle costellazioni.

Le Arti e le Muse: Teatro, Canto, Danza – dalle ore 23:00 fino alle ore 2,00

Ore 23:00 e ore 24:00 – “Caos o Kosmos”, dramma sui miti e le costellazioni del mondo classico, a cura di Associazione Antico fa testo: dramma sui miti e le costellazioni del mondo classico.

Dalle 23:00 alle 2:00 – Musiche e danze popolari del Sud Italia, a cura di Associazione Cordace.

Ore 00:30 – “Appunti poetici dalla regina Cassiopea. Notte di note sparse calanti dal cielo”, a cura di Accademia Magna Grecia: spettacolo in prosa e musica.

Maggiori informazioni – “Notte Bianca tra i templi di Paestum”

