Cinema all’Aperto 2022 a Napoli: i film sotto le stelle dall’8 al 14 agosto 2022

Ancora cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze con tante proiezioni sotto le stelle da non perdere. I titoli dei film proiettati sotto le stelle nella settimana dall’8 al 14 agosto 2022 a Napoli e nelle vicinanze

Cinema all’aperto a Napoli e nelle vicinanze per passare qualche ora al fresco in compagnia di un bel film in una bella location all’aperto. Di seguito vi riportiamo l’elenco dei film visibili in queste serate della settimana che va dall’8 al 14 agosto 2022. Per maggiori informazioni cliccate sul singolo link del post dove troverete tutte le notizie su quell’arena.

Estate a Corte 2022: a Napoli il grande cinema nei Quartieri Spagnoli

Prezzo 5 euro (film) – Ogni giorno fino all’11 settembre si svolge nella Corte dell’Arte di FOQUS, in via Portacarrese a Montecalvario, 69 a Napoli nei Quartieri Spagnoli Estate a Corte che presenta oltre quaranta titoli tra i film premiati nei principali festival internazionali e incontri con registi e attori.

Estate a Corte – Napoli

Lunedì 8 agosto – DUNE (USA/Canada, 2021, 155’) di Denis Villeneuve

Martedì 9 agosto – DRIVE MY CAR (Doraibu mai kâ) (Giappone, 2021, 179’) di Ryûsuke Hamaguchi

Mercoledì 10 agosto – È ANDATO TUTTO BENE (Tout s'est bien passé) (Francia/Belgio, 2021, 113’) di François Ozon

Giovedì 11 agosto – FULL TIME – AL CENTO PER CENTO (À plein temps) (Francia, 2021, 88’) di Eric Gravel

Venerdì 12 agosto – IL COLLEZIONISTA DI CARTE (The Card Counter) (USA/UK/Cina/Svezia, 2021, 112’) di Paul Schrader

Sabato 13 agosto – SPENCER (UK/Germania/USA/Cile, 2021, 117’) di Pablo Larraín

Domenica 14 agosto – MADRES PARALELAS (Spagna/Francia, 2021, 123’) di Pedro Almodóvar

Maggiori informazioni – Cinema all’aperto da Foqus

Agorà San Sebastiano al Vesuvio Cinema all’aperto nel grande Parco Urbano

Prezzo 4 euro (film) – Ogni giorno fino al 4 settembre nel grande Parco Urbano di San Sebastiano al Vesuvio si terrà la rassegna estiva Agorà – San Sebastiano al Vesuvio con film, ma anche concerti e spettacoli nel grande Parco urbano di via Panoramica che dispone di oltre 500 comodi posti a sedere.

Agorà – San Sebastiano al Vesuvio

8 agosto 2022 – Il sesso degli angeli – di L. Pieraccioni

9 agosto 2022 – Nostalgia – di M.Martone

10 agosto 2022 – Spiderman no way home – di J.Watts

11 agosto 2022 – La vacanza – di E.Iannaccone – omaggio a Catherine Spaak – presente il regista

12 agosto 2022 – Sonic 2 – di J.Fowler

13 agosto 2022 – Settembre – di J.Steigerwalt

14 agosto 2022 – Uncharted – di R. Flejscher

Maggiori informazioni – Agorà San Sebastiano al Vesuvio Cinema

Fresko Film 2022 a Portici: i film all’aperto nel centro della città

Prezzo 3,50 euro – Tante serate per Fresko Film 2022 a Portici per la rassegna di cinema all’aperto si tiene anche quest’anno nei grandi spazi all’aperto dell’Istituto comprensivo da Vinci-Comes al Viale Bernini, con inizio delle proiezioni alle 21.00 e apertura botteghino alle 20,30 Questa settimana i film sono:

Fresko Film 2022 – Portici

lunedi 8 agosto – The french dispatch

martedì 9 agosto – Alla vita

mercoledì 10 agosto – Alla vita

giovedì 11 agosto – Qui rido io

venerdì 12 agosto – Qui rido io

sabato 13 agosto – Qui rido io

domenica 14 agosto – Una notte da dottore

Maggiori informazioni – Fresko Film 2022

