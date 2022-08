Notte di San Lorenzo 2022 nel grande Anfiteatro Campano

Due spettacoli da non perdere per la “Notte di San Lorenzo“ nel grande Anfiteatro Campano con un’apertura straordinaria per vedere all’aperto gli spettacoli e ammirare le stelle nell’Anfiteatro Campano il più grande in Italia dopo il Colosseo di Roma

In occasione della “Notte di San Lorenzo “ martedì 9 agosto 2022 ci sarà un’apertura straordinaria del grande Anfiteatro Campano dalle 19:30 alle 22:30, con un programma di iniziative da non perdere. L’Anfiteatro Campano si trova oggi a Santa Maria Capua Vetere, che un tempo era l’antica Capua, ed è il più grande in Italia dopo il Colosseo di Roma. Due eventi con un piccolo contributo di partecipazione per una notte davvero speciale.

La notte di San Lorenzo nell’Anfiteatro Campano di Santa Maria Capua Vetere.

19,30 – “Il Lanista Lentulo Batiato” – spettacolo a cura della Pro Loco Spartacus sulla scuola gladiatoria che fu resa famosa per la rivolta di Spartaco a Capua nel 73 a.C. Per lo spettacolo “Il Lanista Lentulo Batiato” gli organizzatori pregano di arrivare 10 minuti prima per effettuare l’acquisto dei biglietti e permettere un agevole inizio della rappresentazione. . – contributo di partecipazione di euro 5 – Posti limitati. Prenotazione obbligatoria – WA 3478681602 – Email: prolocospartacus@hotmail.com

20:30 – “Selene e il mito di Cassiopea” – spettacolo a cura dell’associazione “La Chiave di Artemysia”. Ambientato nell’antica Grecia sugli degli dei dell’Olimpo e sul mito di Cassiopea, splendida costellazione, nata dal dolore di una madre ferita. In scena: Rossella Della Corte e Valerio Lombardi, accompagnati dalla voce narrante di Livia Bertè. Coreografie e movimenti scenici di Luisa Leone – Per lo spettacolo “Selene e la costellazione di Cassiopea” gli organizzatori pregano di arrivare 20 minuti prima per effettuare l’acquisto dei biglietti e permettere un agevole inizio della rappresentazione. contributo di partecipazione di euro 12, con biglietto acquistato in sede. Con acquisto in prevendita il costo è di euro 10. – Posti limitati. Prenotazione obbligatoria: WA 3404657949 – 3334666597, lachiavediartemysia@gmail.com

