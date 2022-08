Concerti gratuiti a Bacoli di Edoardo Bennato e Enzo Gragnaniello per la Festa di Sant’Anna

Ph Facebook Josi Gerardo Della Ragione

Tre grandi concerti gratuiti a Bacoli per la Festa di Sant’Anna: arriva Edoardo Bennato, i Bottari della Cantica Popolare ed Enzo Gragnaniello per tre giorni di festa sul lago di Miseno

Un ricco cartellone di eventi a Bacoli dal 6 all’8 agosto 2022 per la Festa di Sant’Anna con tre notti di festa in città e tre grandi concerti gratuiti. Gli ospiti saranno Stanny Roggiero, i Bottari della Cantica Popolare, Edoardo Bennato ed Enzo Gragnaniello. Tutti i concerti sono gratuiti e si terranno nell’area utilizzata per il mercato vicino alla Villa Comunale.

Festa di Sant’Anna 2022 a Bacoli

Sabato 6 agosto, 2022 – Concerto dei Bottari della Cantica Popolare .

. Domenica 7 agosto – Santa Processione di Sant’Anna, che attraverserà le strade del paese.

Lunedì 8 agosto 2022 – Concerto di Edoardo Bennato – Lago Miseno, vicino alla Villa Comunale, nell’area utilizzata per il mercato.

– Lago Miseno, vicino alla Villa Comunale, nell’area utilizzata per il mercato. Martedì 9 agosto 2022 – Concerto di Enzo Gragnaniello – Lago Miseno, vicino alla Villa Comunale, nell’area utilizzata per il mercato.

– Lago Miseno, vicino alla Villa Comunale, nell’area utilizzata per il mercato. Seguirà uno spettacolo pirotecnico

Per l’occasione a Bacoli ci sarà una grande isola pedonale, che partirà dall’incrocio tra via Lungolago e via Risorgimento. Fino all’imbocco di via Petrarca. Tre notti, tre grandi eventi. Sarà possibile sostare le auto nei parcheggi della litoranea o di via Risorgimento. Attraverso la pista ciclabile, si potrà raggiungere in pochi minuti il luogo della festa.

Maggiori Informazioni – Festa di S.Anna a Bacoli

