Vinalia, la grande festa del buon vino a Guardia Sanframonti

Arriva Vinalia, la grande festa del vino e della buona enogastronomica di Guardia Sanframondi che, dal 1993, promuove il territorio Sannita e le sue eccellenze: presenti tante aziende vitivinicole sannite

Si terrà dal 4 al 10 agosto 2022 a Guardia Sanframonti la 29^ edizione di Vinalia, la rassegna enogastronomica voluta dal Circolo Viticoltori di Guardia Sanframondi in provincia di Benevento. Una bella rassegna che dal 1993 promuove il territorio Sannita e le sue eccellenze.

A Vinalia dal 4 al 10 agosto si potranno conoscere delle specifiche peculiarità delle aziende vitivinicole sannite associate al Consorzio di tutela vini SannioDop, attraverso la creazione di momenti di interazione diretta tra produttori enotecari, ristoratori, chef, giornalisti, blogger, buyer ed enoturisti.

“Conforto” è il tema della 29 rassegna di Vinalia

“Conforto” sarà la parola chiave di questa XXIX edizione, in programma a Guardia Sanframondi (Bn) perché dopo due anni di grandi problemi si vuole ritornare alla convivialità e all’arte del convivere.

Previsti oltre a incontri con i produttori e degustazioni di vini e di buoni prodotti della zona anche vari appuntamenti culturali, tra cui uno dedicato ad un “Grande centenario” quello di Meneghello, Fenoglio e Pasolini, curato dal critico letterario, Prof. Giuseppe Colangelo.

Poi non mancheranno le presentazioni di libri: La donna del boss di Matilde Andolfo, Sei bicchieri di Raffaele Di Santo e Bene primario di Carmine Nardone e anche un convegno curato dal Sannio Consorzio Tutela Vini dedicato a un approfondimento sul Progetto INNFARES (INNovazioni per una FAlanghina RESiliente) “Una rete intelligente per i terroir del Sannio”.

Con Vinalia arriva anche VinArte

Come da anni ci sarà anche una ricca programmazione di eventi con VinArte, giunta ormai alla XII edizione, con la direzione artistica di Giuseppe Leone. Spazio al progetto “Collettiva di fotografia in tour” e poi l’atteso appuntamento di visita presso le cantine aderenti a Vinalia e anche il ricchissimo percorso del gusto tra le stradine del centro antico del borgo di Guardia Sanframonti fino alla postazione del Sannio Consorzio Tutela Vini, a Palazzo Marotta-Romano.

Previsti appuntamenti di show cooking con una programmazione enogastronomica di assoluta di eccellenza che coinvolge, giovani, e blasonati Chef e l’atteso appuntamento con il trekking nei vigneti per chi ama camminare la terra. Non mancherà anche un ricco cartellone con proposte musicali. Gli eventi andranno prenotati sul sito ufficiale dove si troveranno anche diverse offerte su territorio.

Vinalia, la grande festa del vino a Guardia Sanframonti

Vinalia 2022 – Guardia Sanframonti

© Napoli da Vivere 2022 – riproduzione riservata – Questo articolo è un contenuto originale di Napoli da Vivere e pertanto protetto da copyright. La sua copia è vietata e la sua riproduzione anche parziale deve essere autorizzata.